Hotline-Tests: "Telekom bietet besten Service"

Die Telekom hat nach eigenen Angaben alle wich­tigen Kunden­ser­vice-Tests in diesem Jahr gewonnen. Vor allem gegen­über Kunden will sich das Unter­nehmen gut aufstellen.

Telekom gewinnt Hotline-Tests

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Telekom Neben Netz und Tarifen ist bei einer Tele­fon­gesell­schaft auch der Service entschei­dend. Fach­medien wie Chip, Focus Money und Connect testen regel­mäßig die Qualität der Hotlines. Das Ergebnis ist in diesem Jahr recht eindeutig: Alle wich­tigen aktu­ellen Vergleichs­tests hat die Deut­sche Telekom gewonnen, wie der Bonner Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister nicht ohne Stolz mitteilt.

Aktuell habe der Magenta Service den Hotline-Test des Fach­maga­zins Chip gewonnen. Die Kunden­betreuung hatte in den vier Kate­gorien Mobil­funk, Fest­netz & Internet, Fern­sehen & Video-on-Demand und Hosting jeweils die Nase vorn. "Mit prak­tisch unver­ändert ausge­zeich­neten Leis­tungen behauptet sie (die Telekom) ihren ersten Platz im Hotline- Ranking "sogar mit gleich­blei­bendem Vorsprung vor dem Zweit­plat­zierten", so die Kollegen von Chip.

Focus Money hatte bei Deutsch­land Test eine Online-Befra­gung in Auftrag gegeben, an der sich rund 282 000 Kunden betei­ligt haben. Bei dieser Unter­suchung wurde der Bonner Konzern zum fünften Mal in Folge zum Service-König gekrönt. In 51 von 56 Groß­städten biete die Telekom das beste Service-Erlebnis. Zu einem ähnli­chen Ergebnis kam dem Bericht zufolge auch das Fach­magazin connect bei seinem Vergleich von Mobil­funk- und Fest­netz-Hotlines. Auch hier wurden die Telekom mit dem Urteil "sehr gut" Test­sieger.

Rückruf-Service vorteil­haft

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Telekom Ein Vorteil der Telekom-Hotline, der auch unserer Redak­tion immer wieder positiv auffällt, ist ein Rückruf-Service, der es oft ermög­licht, lange Warte­zeiten zu verhin­dern, wenn das Anruf­auf­kommen bei der Kunden­betreuung gerade beson­ders hoch ist. Aller­dings hat sich auch die Erreich­bar­keit der Hotlines von Voda­fone und o2 gegen­über früheren Jahren verbes­sert.

Ferri Abol­hassan, Geschäfts­führer Service Telekom Deutsch­land GmbH, zeigt sich mit dem Ergebnis der Hotline-Tests zufrieden: "Das ist eine tolle Aner­ken­nung für unser gesamtes Team und zeigt, dass wir mit unserer Service-Trans­for­mation auf dem rich­tigen Weg sind. Damit haben wir alle wich­tigen Bran­chen­tests in diesem Jahr gewonnen."

Die Telekom wolle sich auf dem Erfolg nicht ausruhen und in erster Linie nicht bei Tests, sondern beim Kunden selbst punkten. Abol­hassan: "Wir wissen, dass jedes Kunden­erlebnis ein Test ist und den wollen wir am Ende gewinnen." In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, wie die Telekom Kunden-Service "vor Ort" reali­siert.