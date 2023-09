"Mobilfunkmast to go": Telekom zeigt kompakten Kasten

Im Zuge der Telekom-Spezial-Messe Digital X nächste Woche in Köln stellt die Telekom ihren neuen kompakten "Mobil­funk­mast to go" vor. Die Telekom spricht bei der Messe "Digital X 2023" von einer "Welt­aus­stel­lung der Digi­tali­sie­rung", die am 20. und 21. September 2023 in Köln statt­findet und auch für Privat­kunden an markanten Punkten in der Kölner Innen­stadt kostenlos besuchbar ist. Aller­dings: Die Tickets für einen Besuch des sepa­raten Ausstel­lungs­geländes sind bereits ausver­kauft.

Sende­mast to go: Details

Statt "Coffee to go" ein "Sendemast to go" von der Telekom

Foto: Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann Gezeigt wird unter anderem ein neuer mobiler Sende­mast, der während der Veran­stal­tung für zusätz­liche Mobil­funk­ver­sor­gung auf dem Event-Gelände im Kölner Media­park sorgen wird. Das Beson­dere an diesem Mast: Er ist deut­lich kleiner, leichter und flexi­bler als alle bishe­rigen Ange­bote. Die gesamte Mobil­funk-Sende­technik passt in einen kompakten Micro-Container mit den Maßen 1,6 Meter (Länge), 2 Meter (Breite) und 2,6 Meter (Höhe). So ist dieser mobile Mast platz­spa­rend und lässt sich auch leicht trans­por­tieren. Im Bedarfs­fall kann er inner­halb von weniger als einer Stunde von einer Person aufge­baut werden und ist danach direkt einsatz­bereit.

Wer die Messe Digital X besucht, wird den neuen mobilen Sende­mast im Media­park direkt an der "Inspi­ration Stage" sehen können. Die Anlage unter­stützt 5G und LTE, die Antennen können bis auf acht Meter Höhe ausge­fahren werden. Die Telekom betont, mit diesem mobilen Mast kann Mobil­funk schnell dahin gebracht werden, wo er gebraucht wird.

Für Firmen­gelände, Groß­bau­stellen oder Events

Die kompakte Mobil­funk­lösung könnte Geschäfts­kunden zum Beispiel bei zeit­lich begrenzten Einsatz­zwe­cken mit leis­tungs­starkem Mobil­funk unter­stützen - etwa in Neubau­gebieten und bei bei Groß­bau­stellen sowie für Events oder Anwen­dungen in der Land­wirt­schaft. Unter­nehmen können den neuen mobilen Sende­mast auch in Kombi­nation mit bestehenden 5G-Campus-Netzen für ihr Firmen­gelände nutzen. Der Micro-Container kann einfach an eine lokale Strom­ver­sor­gung ange­schlossen oder über jede andere mobile Ener­gie­quelle betrieben werden. Die Anbin­dung an das Daten­netz ist sowohl über Glas­faser als auch per Richt­funk möglich.

"Der neue Micro-Container gibt unab­hängig von Ort und Zeit noch mehr Spiel­raum für den kurz­fris­tigen Mobil­funk­bedarf. Wir präsen­tieren die flexible Art der Mobil­funk­ver­sor­gung erst­mals auch unseren Geschäfts­kunden auf der Digital X im Live­betrieb", sagt Hagen Rick­mann, Geschäfts­kunden-Chef der Telekom Deutsch­land.

Von Telekom entwi­ckelt - auf Festi­vals getestet

Bei dem "ultra­mobilen Mobil­funk-Masten" handelt es sich noch um einen Prototyp, den zwei Mitar­beiter der Telekom selbst entwi­ckelt haben. Auf der Suche nach einer noch effi­zien­teren Lösung für die Versor­gung auf Festi­vals, Große­vents und in Kata­stro­phen­gebieten entstand die erste Idee zum kompakten Mobil­funk-Micro-Container.

Nach weiterer Forschungs- und Entwick­lungs­arbeit folgte im August 2023 der erste Praxis­test des Proto­typs im Live-Einsatz beim "Nibirii-Festival" in Düren (NRW) mit über 30.000 Fans elek­tro­nischer Musik.

Unter­nehmen können bei Pilot­test mitma­chen

Ab November können Unter­nehmen den Micro-Container bis zu sechs Wochen lang für ihre Einsatz­zwecke kostenlos testen. Für den Test stehen dann insge­samt zehn Systeme zur Verfü­gung. Getestet wird vom 1. November 2023 bis 31. März 2024. Inter­essierte Kunden können sich über eine spezi­elle Webseite anmelden.

Netz für Digital X-Messe in Köln gerüstet

Auch außer­halb des Micro-Contai­ners sieht sich die Telekom für ihre Messe mit über 50.000 erwar­teten Besu­chern bestens gerüstet: In Köln versorgt der Netz­betreiber nach eigenen Angaben bereits 99,9 Prozent der Bevöl­kerung sowohl mit LTE als auch mit 5G, bevor­zugt auf dem "schnellen" Band bei 3,6 GHz (Band n78). Köln sei die "am besten versorgte 5G-Stadt der Telekom." Sie nennt rund 340 5G-High­speed-Antennen mit 1 Gigabit pro Sekunde.

Zusätz­lich wurden Opti­mie­rungen an bestehenden Sendern rund um die Spiel­orte der Digital X vorge­nommen. Damit soll das Netz trotz der außer­gewöhn­lich hohen Auslas­tung während der Veran­stal­tungs­tage den Daten­ver­kehr stabil und zuver­lässig halten.

Für schnel­leres Internet daheim, wo das Fest­netz lahmt, könnte 5G-Hybrid der Telekom sorgen.