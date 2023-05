Borkenkäfer: Telekom-Sendemast muss abgebaut werden

Die Gemeinde Litzen­dorf liegt in der "frän­kischen Toskana" im Bundes­land Bayern, genauer im Land­kreis Bamberg.

Erdrutsch bedroht Sende­mast

Dort stand bis vor kurzem noch ein Mobil­funk­sen­demast der Telekom am Sport­platz. Doch der drohte umzu­stürzen, weil es rund um den Mast einen Erdrutsch gegeben hatte. Detek­tivi­sche Nach­for­schungen ergaben: Früher stand da ein kleiner Wald, doch die Bäume waren vom Borken­käfer befallen und mussten gefällt werden. Nachdem die Bäume und ihr schüt­zendes Wurzel­werk nicht mehr vorhanden waren, gab das umge­bende Erdreich nach. Der tonnen­schwere Schleu­der­beton­mast der Telekom wäre dann irgend­wann viel­leicht wirk­lich umge­kippt. Kommt auch nicht so oft vor: Die Telekom muss einen Sendemasten abbauen, bevor er umzufallen droht.

Foto: Telekom / Youtube

Bautrupp ange­for­dert

Also rückte die Telekom mit einem Groß­kran der Firma Merkel (!) und fach­kun­digem Personal an und hat diesen Mast behutsam demon­tiert und schließ­lich flach­gelegt. Erst wurden die Antennen vorsichtig getrennt und abge­hoben, dann der Beton­mast in "hand­liche" Teile zersägt und dann abge­legt.

Unge­wöhn­licher Vorgang

Das ist ein Vorgang, so bemerkt es der Pres­sespre­cher Markus Jodl tref­fend an, der norma­ler­weise eher "anders­herum" statt­findet, d. h. es wird ein Mast aufge­baut und mit Antennen bestückt. Jodl dreht regel­mäßig Videos, und so hat die Telekom diesen ziem­lich einma­ligen Vorgang im Video auf YouTube in ihrem eigenen Kanal "Telek­omnetz" ziem­lich gut doku­men­tiert.

Wer genauer hinschaut: Es gibt zwei Versionen des Vorgangs ein "Short" Video und eine ausführ­lichere Fassung.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Nun ist die Frage, ob der Borken­käfer den Ort wieder in die mobil­funk­lose Zeit zurück gebissen hat? Nein. Bis ein neuer sicherer Standort gefunden wurde, wird die Telekom einen "MRT", ein mobiles Funk­ter­minal aufstellen, um die Versor­gung zu gewähr­leisten.

Für junge Leute hat die Telekom ihre Mobil­funk-Tarife aufge­wertet.