Langsame Samsung-Updates: Das sagt die Telekom

Telekom äußert sich zu Samsung-Updates

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Wie berichtet beklagen Besitzer von Samsung-Smart­phones, die über die Deut­sche Telekom bezogen wurden, dass sie Soft­ware-Updates zum Teil erst mit großer zeit­licher Verzö­gerung erhalten. So haben Nutzer eines Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ oder Galaxy S20 Ultra mit Telekom-Bran­ding zuletzt vor mehr als vier Wochen ein Update für das Betriebs­system ihres Smart­phones erhalten. Diese Firm­ware war damals schon veraltet.

Der letzte Sicher­heits-Patch von Google, den die Kunden bekommen haben, ist vom 1. September. Zum Vergleich: Besitzer der Open-Market-Versionen der glei­chen Smart­phones haben bereits seit Mitte November das Sicher­heits-Update vom 1. November zur Verfü­gung. Solche Verzö­gerungen sind kein Einzel­fall. Im Gegen­teil: Bei Smart­phones mit Provider-Firm­ware ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass Soft­ware-Updates mit zeit­licher Verzö­gerung bereit­gestellt werden.

Netz­betreiber-spezi­fische Einstel­lungen

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Wir haben bei der Pres­sestelle der Deut­schen Telekom nach­gefragt, warum es einer derart schlep­penden Auslie­ferung neuer Betriebs­system-Versionen kommt. "In der Samsung-Endge­räte-Soft­ware befinden sich Telekom-spezi­fische Einstel­lungen, um die best­mög­liche Netz­inter­aktion - wie zum Beispiel 5G oder auch VoLTE/VoWiFi - zu gewähr­leisten", so die Erklä­rung.

Wie es weiter heißt, werden diese Netz­betreiber-spezi­fischen Einstel­lungen bei jedem Soft­ware Update - speziell aber bei OS-Upgrades - von der Telekom geprüft. Werden die Anfor­derungen des Netz­betrei­bers nicht erfüllt, wird Samsung zur Nach­bes­serung aufge­for­dert und der Prozess beginnt von vorne. Dabei ließen sich Verzö­gerungen nicht ausschließen. Die Pres­sestelle wört­lich: "Das Telekom Quali­täts­ver­spre­chen wollen wir auch nach einem Soft­ware-Update weiterhin einlösen."

Quali­täts­ver­spre­chen vor Sicher­heit?

Aller­dings über­sieht die Telekom, dass die verzö­gerte Auslie­ferung auch zum Sicher­heits­pro­blem wird, wenn dadurch auch von Google ausge­lie­ferte Patches für das Betriebs­system erst mit mona­telanger Verspä­tung bei den Kunden landen. Ob das zum "Quali­täts­ver­spre­chen" gehört, sei dahin­gestellt.

Im spezi­ellen Fall der Galaxy-S20-Serie von Samsung gibt es aller­dings auch einen trif­tigen Grund für die Nicht-Auslie­ferung der neuesten Updates. So sei ein Fehler für die Unter­stüt­zung des Features "eCall via VoWiFi" aufge­treten, der vor der Soft­ware-Frei­gabe seitens der Telekom zwin­gend behoben sein müsse, um den gesetz­lichen Anfor­derungen nach­zukommen, wie die Telekom-Pres­sestelle ergän­zend mitteilte. Voraus­sicht­lich bis Mitte Dezember sollen die Updates nach­gereicht werden.

