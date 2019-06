Telekom & Samsung: Business-Service für Galaxy-Modelle

Mit dem neuen in Koope­ration mit Samsung gestar­teten MDM-Angebot möchte die Telekom Geschäfts­kunden eine unkom­plizierte Konfi­gura­tion und Wartung von Galaxy-Mobil­geräten ermög­lichen.



Telekom unter­stützt Geschäfts­kunden bei Samsung-Mobil­geräten

Die Deut­sche Telekom hat in Koope­ration mit Samsung ein neues Busi­ness­paket für Galaxy-Smart­phones- und Tablets reali­siert. Mit dieser Lösung sollen sich mobile Endge­räte des Herstel­lers einfa­cher und schneller einrichten und warten lassen. Das MDM-Angebot (Mobile Device Manage­ment) setzt sich aus den Kompo­nenten Samsung Knox Confi­gure, Samsung Knox Enter­prise Firm­ware-Over-The-Air, Samsung Knox Plat­form for Enter­prise und dem Telekom-Service­paket zusammen. Letzt­genanntes ist eine Dienst­leis­tung, welche den Kunden bei den ersten Schritten hilft, auf Wunsch gibt es eine umfas­sende persön­liche oder tele­foni­sche Bera­tung.

Ein reibungslos funk­tionie­rendes und sicheres Geschäfts­telefon ist essen­ziell, aber nicht jede Führungs­kraft kann die Zeit für die notwen­dige Konfi­gura­tion aufbringen. Für einen reibungs­losen Start in den mobil vernetzten Busi­ness­alltag haben die Telekom und Samsung deshalb ein neues Angebot kreiert. Es handelt sich um eine MDM-Lösung, also ein Komplett­paket für die Einrich­tung und Verwal­tung betref­fender Mobil­geräte, in diesem Fall Smart­phones und Tablets des Galaxy-Labels. Laut der Telekom würde sich die Offerte sowohl für Klein­unter­nehmer als auch größere Konzerne eignen.

Vorge­stellt wurde das Projekt gestern auf der euro­päischen Digi­tali­sierungs­initia­tive Digital X East. Dort stehen vor allem die Wirt­schaft und die Politik im Fokus. Inter­essierte Geschäfts­kunden der Samsung-Knox-Busi­ness­leis­tungen und der Telekom-Bera­tung können auf dieser Webseite eine Anfrage stellen.

Weiter­führende Infor­mationen zur Telekom-Sicher­heits­lösung

Samsung Knox Confi­gure bringt cloud­basierte Instal­lationen, Regis­trie­rungen, Konfi­gura­tionen und Anpas­sungen mobiler Galaxy-Endge­räte mit sich. Zudem kann ein eigenes Boot-Logo einge­richtet werden. Der Service ist ab 0,45 Euro je Smart­phone / Tablet pro Monat verfügbar. Eine auto­mati­sierte Regis­trie­rung für MDM / EMM (Enter­prise Mobi­lity Manage­ment) sowie Schutz bei der ersten Inbe­trieb­nahme schlägt mit einmalig 495 Euro zuzüg­lich 4,95 Euro pro Endgerät zu Buche.

Firmen­leiter, welche die private und geschäft­liche Nutzung mittels eines Contai­ners nebst Daten­verschlüs­selung trennen wollen, entrichten für das Produkt Samsung Knox Plat­form for Enter­prise 2,95 Euro monat­lich je Telefon / Tablet-Computer. Eine selek­tive Aktua­lisie­rung der Android-Versionen und zeit­lich fest­legbare Updates hält schließ­lich Samsung Knox E-Fota jähr­lich ab 10,95 Euro / Endgerät bereit. Die indi­vidu­elle Bera­tung der Telekom lässt sich der Netz­betreiber seiner­seits mit 549 Euro für vier Stunden tele­fonisch oder 1349 Euro für einen Tag Vor-Ort-Service bezahlen.

