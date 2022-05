connect Leserwahl: Das sind die beliebtesten TK-Anbieter

Die Deut­sche Telekom und Samsung wurden bei der connect Leser­wahl in je vier Kate­gorien zu den belieb­testen TK-Anbie­tern gewählt.

connect Leserwahl 2022

Bild: connect Die Fach­zeit­schrift connect ist nicht nur für ihre jähr­lichen Netz­tests bekannt. Die Kollegen befragen regel­mäßig auch ihre Leser nach den belieb­testen Anbie­tern im Tele­kom­muni­kati­ons­bereich. Mehr als 35.000 Teil­nehmer hat die Umfrage in diesem Jahr. Beson­ders oft wurden dabei die Deut­sche Telekom und Samsung genannt, die in jeweils vier Kate­gorien die Mitbe­werber hinter sich lassen.

Die Telekom wurde den Angaben zufolge als belieb­tester Anbieter unter den Mobil­funk-Netz­betrei­bern und Fest­netz­anbie­tern genannt. Aber auch wenn es um Prepaid­karten von den Netz­betrei­bern und um IPTV-Dienste geht, hatte der in Bonn ansäs­sige Konzern die Nase vorn. Voda­fone wurde dafür zum belieb­testen Kabel­netz­betreiber gekürt. Kein Wunder, denn die Kabel­netze des in Düssel­dorf ansäs­sigen Unter­neh­mens sind am meisten verbreitet. Telefónica bzw. o2 sucht man unter den belieb­testen Anbie­tern verge­bens.

Gefragt wurde auch nach dem belieb­testen Mobil­funk­anbieter - unab­hängig davon, ob es sich um einen Netz­betreiber oder Discounter handelt. Einen Unter­schied zwischen Post­paid und Prepaid machte connect in der Befra­gung nicht. Hier landete die Telekom-Zweit­marke cong­star zum elften Mal in Folge auf dem ersten Platz.

Samsung punktet in vier Diszi­plinen

connect Leserwahl 2022

Bild: connect Samsung wurde viermal als belieb­tester Anbieter genannt. So ist der korea­nische Konzern sowohl der belieb­teste Smart­phone-Hersteller im Premium-Segment und im Mittel­klasse-Bereich. Aber auch mit seinen Tablets und Smart-TV-Geräten konnte Samsung bei der connect-Leser­wahl punkten. Wenn es um Smart­wat­ches und kabel­lose In-Ear-Kopf­hörer geht, ist Apple bei den Teil­neh­mern der Umfrage die Nummer eins. Bei Over-Ear-Kopf­hörern ist Senn­heiser am belieb­testen.

Im Segment Router- und Mesh-Systeme nennen viele Nutzer auto­matisch die FRITZ!Box von AVM - obwohl es natür­lich zahl­reiche andere Hersteller gibt, die zum Teil Funk­tionen bieten, die es bei AVM noch nicht gibt. Dennoch ist es wenig über­raschend, dass die Berliner Firma als belieb­tester Produ­zent der für die Heim­ver­net­zung wich­tigen Hard­ware genannt wurde.

connect befragte die Leser zudem nach ihrem Lieb­lings-Anbieter unter den Note­book-Herstel­lern. Hier wurde Lenovo am häufigsten genannt. Bei Saug­robo­tern liegt iRobot vorne. Nicht zuletzt wurden auch öster­rei­chi­sche und schwei­zeri­sche Leser nach ihren bevor­zugten Mobil­funk-Netz­betrei­bern befragt. Hier wurden A1 Telecom und Swisscom genannt.

