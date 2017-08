Samsung-Aktion bei der Telekom Die Deutsche Telekom kündigt auf ihrer Webseite eine am kommenden Donnerstag, 17. August, startende Aktion an. So soll es einen Rabatt von 50 Prozent auf alle Smartphones von Samsung geben. Nähere Details werden in einer für Fachhändler bestimmten Information genannt, die Caschys Blog vorliegt.

Das 50-Prozent-Angebot gilt demnach für den Kauf eines Smartphones von Samsung in Verbindung mit einem Laufzeitvertrag. Dabei muss es sich nicht zwingend um einen neuen Vertrag handeln. Auch Interessenten, deren Kontrakt zur Verlängerung ansteht, können von der Aktion profitieren.

Den Angaben zufolge gilt das Angebot für alle Samsung-Smartphones. Unklar ist allerdings noch, ob auch Kunden, die sich für das Samsung Galaxy Note 8 interessieren, von der Aktion profitieren können. Das neue Phablet-Flaggschiff des koreanischen Herstellers wird zwar kommende Woche offiziell vorgestellt. Es ist aber noch nicht bekannt, ob auch Vorbestellungen unmittelbar im Anschluss möglich sein werden und die Telekom-Aktion läuft nur bis zum 27. August, sofern das Angebot nicht nochmals verlängert wird.

Diese Tarife sind von der Aktion ausgenommen

Die Aktion der Telekom gilt den Angaben zufolge naturgemäß nicht für SIM-only-Tarife, aber auch Verträge mit Einsteiger-Smartphone sind vom Angebot ausgenommen. Ebenfalls nicht angeboten wird der Rabatt für Kunden, die den nicht aktiv beworbenen Tarif MagentaMobil XS, eine CombiCard oder einen Datentarif abschließen. Auch Prepaidkunden haben keine Möglichkeit, auf diesem Weg ein Samsung-Smartphone zum halben Preis zu erhalten.

Im Schwerpunkt der Vermarktung soll das seit dem Frühjahr erhältliche Samsung Galaxy S8 in Verbindung mit dem Tarif MagentaMobil L stehen. Dabei wird das Smartphone für 74,98 Euro Zuzahlung anstelle der sonst üblichen 149,95 Euro angeboten. Neben privaten Interessenten gilt die Aktion auch für Geschäftskunden der Telekom.

Wer sich für das Samsung Galaxy Note 8 interessiert, sollte einen Blick auf unsere Gewinnspiel-Seite riskieren. Das neue Phablet-Flaggschiff des koreanischen Elektronikkonzerns wurde zwar noch nicht offiziell vorgestellt. Wir verlosen dennoch bereits jetzt eines der begehrten Smartphones in Schwarz und mit der größten Speicherausstattung.