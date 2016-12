Hintergründe zum Hacker-Angriff bei Telekom und ICE-WLAN

In dieser Folge sprechen wir über den Hackerangriff auf Router der Telekom und die Einführung des neuen WLAN-Angebots im ICE.

Fast eine Million Telekom-Nutzer konnten nicht wie gewohnt aufs Internet zugreifen In dieser Podcast-Episode gehen wir auf den Hacker-Angriff bei den Telekom-Routern und das neue ICE-WLAN ein. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Hackerangriff auf Speedport-Router & verbessertes WLAN-ICE

In den vergangenen Tagen standen gleich zwei Themen besonders im Fokus der Öffentlichkeit: Der Angriff auf Router der Telekom und die bevorstehende Einführung des neuen WLAN-Angebots in den ICE-Zügen der Deutschen Bahn. Wir haben uns mit etwas Abstand den beiden Schlagzeilen gewidmet und die Hintergründe beleuchtet. Dabei gehen wir etwa auf die Frage ein, welche Lehren sich aus dem Hackerangriff auf Speedport-Router ziehen lassen und ob es durch die zunehmende Verbreitung von IoT-Devices noch gefährlicher werden könnte. Zudem gibt Thorsten Tipps, wie sich Anwender gegen potenzielle Gefahren bei der Routernutzung absichern können.

Im zweiten Teil des Podcasts kommen wir auf das neue WLAN-Internet beim ICE zu sprechen, welches Anfang 2017 einige Vorteile bringen soll. Daniel war bei einem Presseevent der Bahn vor Ort und schildert seine Eindrücke von dem neuen Internetangebot. Dabei kommt er auch die 200-MB-Regel zu sprechen, die Nutzer der zweiten Klasse erdulden müssen. Abschließend geben wir noch einen Ausblick und gehen auf den weiteren Fahrplan in Sachen WLAN-ICE ein, der auch bei internationalen Fahrten den Zugang zum WLAN-Internet vorsieht.

