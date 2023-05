Telekom: Mehr Kunden in Deutschland, Europa und den USA

Das war ein "erfolg­rei­cher Start": Der Konzern­umsatz der Telekom (also in Deutsch­land, Europa und den USA) stieg um 0,3 Prozent auf 27,8 Milli­arden Euro. Davon legte der für die wirt­schaft­liche Entwick­lung wich­tige Service-Umsatz um 3,5 Prozent auf 22,8 Milli­arden Euro zu.

Eine wich­tige Rolle spielte der Abschluss der Sende­turm-Trans­aktion, die zum 1. Februar wirksam wurde. Wie schon im Juli 2022 ange­kün­digt, verkaufte die Telekom 51 Prozent ihres Funk­turm­geschäfts in Deutsch­land und Öster­reich an ein Konsor­tium aus den Finanz­inves­toren DigitalBridge und Brook­field. Unterm Strich blieb ein "Finanz­über­schuss" von 15,4 Milli­arden Euro übrig, was gegen­über dem ersten Quartal des Vorjahres eine Vervier­fachung bedeutet.

Wenn man das Funk­turm­geschäft nicht berück­sich­tigt, belief sich der "berei­nigte Konzern­über­schuss" auf 2 Milli­arden Euro. Das wäre ein Minus von 12,5 Prozent gegen­über dem Vorjah­res­quartal. Dies kommt aus Zins­effekten bei der Bewer­tung von Verbind­lich­keiten und Rück­stel­lungen.

Die Telekom hat (ohne Ausgaben für Mobil­funk­fre­quenzen) mit 4,8 Milli­arden Euro 2,2 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres inves­tiert.

Kunden­wachstum in Deutsch­land

Die Telekom legte heute ihre Quartalszahlen vor. Sie sind zum 26. Mal in Folge besser als im Quartal zuvor, in Europa zum 21. Mal

Foto: Picture Alliance/dpa Auf dem deut­schen Markt hat die Telekom "in allen Berei­chen in hohem Tempo" Kunden gewonnen: Im Fest­netz entschieden sich 74.000 Haus­halte für einen Breit­band-Anschluss beim "Original". Knapp 42 Prozent der Privat­kunden buchten dabei einen Tarif mit einer Band­breite von "bis zu 100 MBit/s oder höher". Bei MagentaTV gab es mit 50.000 Neukunden fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Der Bestand an Kunden, die bereits einen FTTH-Anschluss nutzen, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent auf 769.000 "Homes connected".

Die Telekom verzeichnet unter den eigenen Marken (Telekom und cong­star) 274.000 Neukunden. Die Mobil­funk-Service-Umsätze stiegen gegen­über dem Vergleichs­zeit­raum des Vorjahrs um 1,7 Prozent. Inter­essan­ter­weise gelingt es der Telekom-Discount-Tochter cong­star Kunden der Konkur­renz abzu­werben ohne den eigenen Kunden­bestand zu "kanni­bali­sieren".

USA: Wachstum unge­bro­chen

1,3 Millionen neue Vertrags­kunden bedeuten bei T-Mobile US "ein Plus auf Vorjah­res­niveau", was damit höher liegt als bei den stärksten US-Konkur­renten Verizon und AT&T zusammen. Bei den Sprach­tele­fonie-Vertrags­kunden sank die Wechs­ler­rate ("Churn") binnen eines Jahres von 0,93 Prozent auf 0,89 Prozent. Als Ursache wird die weitest­gehend abge­schlos­sene Inte­gra­tion des ehema­ligen Anbie­ters Sprint genannt. Das abge­schal­tete Sprint-Netz soll wohl ziem­lich "lausig" gewesen sein.

Der Renner in den USA ist "High­speed-Internet" (FWA = Fixed Wire­less Access), mit dem ein Inter­net­zugang für zu Hause via Mobil­funk reali­siert werden kann. Im abge­lau­fenen Quartal gab es hier 523.000 neue Kunden, was insge­samt 3,2 Millionen Nutzer bedeutet.

T-Mobile US erwartet im Gesamt­jahr etwa 5,3 bis 5,7 Millionen neue Vertrags­kunden, bisher waren es 5 bis 5,5 Millionen gewesen.

Europa: wider­stands­fähig

Die euro­päi­schen Landes­gesell­schaften konnten sich trotz widriger Bedin­gungen verbes­sern. Die Zahlen haben sich zum 21. Mal in Folge trotz gestie­gener Ener­gie­preise oder einer spezi­ellen "Sonder­gewinn­steuer" in Ungarn verbes­sert.

In Europa wurden 83.000 neue Breit­band­anschlüsse verkauft, 169.000 Kunden bestellten Bündel­pro­dukte aus Fest­netz und Mobil­funk, und 29.000 Kunden buchten TV-Ange­bote wie MagentaTV. 104.000 Kunden unter­schrieben einen neuen Mobil­funk-Vertrag.

System­geschäft: Positiv

Im Geschäft mit Groß­kunden ging es "positiv" los. Sorgen­kind T-Systems stei­gerte seinen Umsatz auf 946 Millionen Euro. Gefragt sind "Digital Solu­tions", Infra­struktur hingegen weniger.

Die Quar­tals­zah­len­kon­ferenz fand in Bonn statt.