Telekom Prepaid: Mehr Datenvolumen fürs gleiche Geld

Die Deut­sche Telekom verbes­sert zum 20. September die Kondi­tionen für ihre Prepaid-Tarife. In allen MagentaMobil-Prepaid-Preis­modellen bekommen die Kunden in Zukunft mehr Daten­volumen. Preis­erhö­hungen gibt es hingegen nicht, wenn man davon absieht, dass der Konzern den über viele Monate ange­botenen Tarif MagentaMobil Prepaid XL Special wieder einge­stellt und durch ein MagentaMobil-Prepaid-XL-Stan­dard­angebot ersetzt hat, das in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 5 Euro mehr kostet.

Die Neue­rungen im Einzelnen:

Telekom wertet Prepaidtarife auf

Foto: Telekom Der Tarif MagentaMobil Prepaid S für 4,95 Euro in 28 Tagen bekommt wie bisher eine für netz­interne Tele­fonate und den SMS-Versand. Für Anrufe in Fremd­netze stehen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 50 Inklu­siv­minuten zur Verfü­gung. Das in jedem Vier-Wochen-Zeit­raum verfüg­bare Daten­volumen wird auf 1 GB verdop­pelt, und der Tarif bekommt - wie die höher­wer­tigen Preis­modelle - Zugang zum 5G-Netz.

Im MagentaMobil Prepaid M für 9,95 Euro in 28 Tagen erhöht die Telekom das Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum von 3 GB auf 4 GB. Kunden, die sich für MagentaMobil Prepaid L zum Preis von 14,95 Euro in vier Wochen entscheiden, bekommen künftig 8 GB anstelle der bishe­rigen 5 GB Inklu­siv­volumen, und im bereits erwähnten Tarif MagentaMobil Prepaid XL für 24,95 Euro in vier Wochen erhöht sich das Surf­volumen von 7 GB auf 18 GB je Abrech­nungs­zeit­raum.

Für 99,95 Euro in vier Wochen bietet die Telekom weiterhin den Tarif MagentaMobil Prepaid Max an. Hierbei handelt es sich um eine echte Flat­rate, die ohne Perfor­mance-Drossel auskommt. Wie in allen anderen Prepaid­tarifen der Telekom aber der Tarif­stufe M ist zudem eine echte Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten.

Jahres­tarif: 12 GB mehr Daten­volumen

Weiter im Angebot bleibt der MagentaMobil Prepaid 5G-Jahres­tarif für 99,95 Euro in zwölf Monaten. Hier erhöht sich das jähr­lich verfüg­bare Surf­volumen um 12 GB auf 48 GB. Leider ist es nach wie vor nicht möglich, die Daten­menge flexibel über den zwölf­mona­tigen Nutzungs­zeit­raum einzu­setzen. Statt­dessen haben die Kunden neben einer Allnet-Flat monat­lich 4 GB Daten­volumen zur Verfü­gung.

Die Telekom belohnt seit diesem Früh­jahr lang­jäh­rige Treue. Bestands­kunden erhalten für jedes Jahr im Mobil­funk­netz der Telekom monat­lich 500 MB. Bis zu 10 GB zusätz­liches Daten­volumen pro Monat sind ab dem 20. September für Kunden mit einem MagentaMobil Prepaid XL möglich. Bei allen anderen Prepaid-Tarifen beträgt der maxi­male Daten­bonus das im Tarif inklu­dierte Daten­volumen. Wer den maxi­malen Bonus jetzt noch nicht erreicht hat, profi­tiert in den nächsten Jahren vom konti­nuier­lich wach­senden Daten­bonus. Einzu­lösen ist dieser in der MeinMagenta App.

Die neuen Tarife sind ab 20. September verfügbar. Beson­der­heit gegen­über Mitbe­werber-Tarifen: Bestands­kunden profi­tieren von den Verbes­serungen bereits im Laufe des 20. September und nicht erst zu Beginn des jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raums.

Wie berichtet bietet die Telekom seit wenigen Tagen einen neuen Tarif speziell für Kunden unter 28 Jahren an.