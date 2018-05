Telekom startet Prepaidaktion Die Deutsche Telekom hat eine Aktion angekündigt, um weitere Kunden für seine Prepaidtarife zu gewinnen. Kunden, die sich im Aktionszeitraum vom 28. Mai bis 30. Juni für die Tarife MagentaMobil Start L bzw. MagentaMobil Start XL entscheiden, zahlen die Grundgebühr für den ersten Vier-Wochen-Zeitraum. Für die nächsten acht Wochen fallen keine weiteren Grundkosten an.

Das Angebot wird unter dem Titel "3 für 1" vermarktet und richtet sich neben Neukunden auch an Interessenten, die im Aktionszeitraum in einen der beiden Tarife wechseln, für die das Angebot bestimmt ist. Ab dem vierten Abrechnungszeitraum wird die Grundgebühr dann allerdings in jedem Vier-Wochen-Zeitraum berechnet. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, muss sicherstellen, dass das Prepaidkonto über genügend Guthaben verfügt, um den Grundpreis für die ersten vier Wochen abzuziehen.

Das bieten die beiden Aktionstarife

Kunden, die sich für den Tarif MagentaMobil Start L entscheiden, zahlen 14,95 Euro in vier Wochen. Im Preis enthalten ist eine Flatrate für Anrufe und SMS innerhalb des Telekom-Mobilfunknetzes. Dazu kommen in jedem Abrechnungszeitraum 100 Gesprächsminuten in andere Netze und 1,5 GB ungedrosseltes Datenvolumen, das auch mit "LTE max." genutzt werden kann.

Im Tarif MagentaMobil Start XL beträgt der Grundpreis 24,95 Euro für vier Wochen. In diesem Preismodell ist eine Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand enthalten. Dazu bekommen die Kunden auch hier 1,5 GB Highspeed-Datenvolumen mit "LTE max." in jedem Abrechnungszeitraum.

Weitere Inklusivleistungen in beiden Tarifen

In beiden Tarifen ist Nutzung der WLAN-Hotspots der Deutschen Telekom enthalten. Dazu können die SIM-Karten im EU-Roaming genauso wie innerhalb Deutschlands genutzt werden. In der Schweiz steht das inkludierte Datenvolumen zur Verfügung, nicht aber die Inklusivleistungen für Telefonate und SMS.

Unabhängig davon, für welchen der beiden Aktionstarife sich der Kunde entscheidet, schlägt das Starterset mit einem Kaufpreis von 9,95 Euro zu Buche. Darin enthalten sind 10 Euro Startguthaben. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Prepaid-Tarif sind, werfen Sie doch einmal einen Blick auf unseren Tarifvergleich auf teltarif.de. Hier können Sie ein Angebot ermitteln, dass ihrem Nutzungsverhalten am nächsten kommt.