Keine Telekom Preiserhöhung um das Siebzehnfache

Große Aufre­gung am Donnerstag: Preis­angaben auf der Telekom-Home­page nannten unglaub­liche 1,22 Euro pro Prepaid-SMS in die Schweiz oder nach Groß­bri­tan­nien. Ein Fehler: Die Telekom behält die EU-Regeln bei.

Seit Jahres­wechsel ist das Verei­nigte König­reich (United-Kingdom, kurz UK) nicht mehr Mitglied der EU. Für (Nord-)Irland gilt ein Sonder­status, um die mühsam befrie­deten Konflikte zwischen Nord- und Süd-Irland nicht wieder aufflammen zu lassen. Im Volks­mund wird das gerne mit Groß-Britan­nien gleich­gesetzt, was nicht ganz korrekt ist.

Bei den Tele­fon­tarifen hatte einige Anbieter zwar dras­tische Preis­erhö­hungen im Falle des Wirk­sam­wer­dens eines Brexit ange­kün­digt, um bald darauf im glei­chen Atemzug zu beteuern, es werde sich nichts ändern. Doch hier heißt es aufpassen.

Unter­schiede zwischen Inlands- und Roaming-Tarifen

Die Mobil­funker unter­scheiden sehr genau zwischen Roaming-Verbin­dungen (Kunde ist im fremden Netz einge­bucht) und Verbin­dungen aus dem eigenen Heimat-Netz. Schon bisher konnte es güns­tiger sein, ins nächste erreich­bare EU-Ausland zu fahren, um einen Anschluss in einem anderen oder glei­chen EU-Ausland zu errei­chen.

Kunden des krea­tiven Fraenk-Tarifes im Netz der Telekom beispiels­weise können auslän­dische Rufnum­mern nur dann errei­chen, wen sie selbst im EU-Ausland einge­bucht sind.

Kompli­zierte AGBs

Liest man die neuen AGBs und Preis­listen beispiels­weise der Telekom wird es kompli­ziert: Groß­bri­tan­nien ist nicht mehr in der EU (das stimmt), aber tarif­lich bleibe alles - bis auf Weiteres - unver­ändert oder etwa doch nicht?

Neue Tarif­tabelle mit neuen Preisen

Auf ihrer Homepage teilt die Telekom ihre neuen Verbindungspreise ins Ausland mit. Großbritannien ist jetzt Ländergruppe 1

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Aufre­gung sorgte die am Donnerstag sicht­bare Tarif­web­seite der Telekom mit neuen Mobil­funk­ver­bin­dungs­preisen. Diese Seite behan­delt Anrufe vom Telekom Mobil­funk ("D1-Netz") im eigenen inlän­dischen Netz zu Zielen im Ausland. Wenn man im Auswahl-Menü "Groß­bri­tan­nien" auswählt, erfährt man, dass Groß­bri­tan­nien nicht mehr zur Tarif­zone EU, sondern jetzt zur Tarif­zone 1 gehört, genauso wie die Schweiz, denn beide Länder sind keine EU-Mitglieder. Die bishe­rigen Preise (z.B. nach Italien) blieben unver­ändert, da sie von der EU regu­liert sind.

Telekom-Post­paid: Keine Preis­erhö­hung um Faktor 3 bis 4

Keine neue Preise nach Großbritannien für Postpaid-Kunden. Die Homepage war zeitweise fehlerhaft.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Tele­fonieren vom Telekom-Handy im deut­schen Netz einge­bucht ins Fest­netz von Groß­bri­tan­nien sollte auf der Home­page künftig 69 Cent pro Minute kosten, ins briti­sche Fest­netz. Bisher waren es 22 Cent, das wäre also eine Verdrei­fachung des Preises gewesen. Anrufe zu briti­schen Mobil­funk­netzen sollen schier unglaub­liche 1 Euro pro Minute kosten, eine Vervier­fachung des bishe­rigen Preises. Die Preise nach Italien (Beispiel) bleiben an der von der EU regulierten Höchstgrenze unverändert

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Auch bei SMS-Kurz­nach­richten, die längst von OTT-Messen­gern wie WhatsApp abge­löst wurden soll jetzt jede Nach­richt 29 Cent kosten, vorher waren es 8,33 Cent, also eben­falls eine Verdrei­fachung.

Telekom-Prepaid 17fach teurer? 1 Kurz­nach­richt nur 1,22 Euro?

Noch drama­tischer wäre es laut Home­page für die Telekom-Kunden in einem Prepaid-Tarif geworden: Eine Minute sollte jetzt 1,99 Euro kosten und eine SMS, den schier unglaub­lichen Preis von 1,22 Euro für 160 Zeichen. Dieser Preis sollte für alle Mitglieder der Länder­gruppe 1 gelten, also nicht nur für Groß­bri­tan­nien, sondern beispiels­weise auch die Schweiz. Ein bizarrer Fehler auf der Homepage. Eine Prepaid-SMS hätte 1,22 Euro kosten sollen.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wir haben darauf hin sofort mit einer vorhan­denen Prepaid-Karte im Original Telekom Magenta Prepaid-M-Tarif getestet: Die SMS ging zu einer briti­schen Handy­nummer und wurde mit 7 Cent abge­rechnet.

1,22 Euro - ein tech­nischer Fehler!

Die Telekom-Pres­sestelle gab Entwar­nung. Es handele sich um einen tech­nischen Fehler auf der Home­page. Die Preise für Verbin­dungen nach Groß­bri­tan­nien (inklu­sive Nord-Irland) würden weiterhin nach EU-Vorgaben berechnet. Die fehler­hafte home­page sollte so schnell wie möglich berich­tigt werden.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Im EU-Europa gibt es bei welt­offenen Beob­ach­tern kaum jemand, der den briti­schen Brexit gut fand. Die mühsam ausge­han­delten euro­päi­schen Roaming-Tarife haben gezeigt, wie Europa auch über Tele­fon­tarife zusam­men­wachsen kann. Noch zum Jahres­wechsel hatten alle deut­schen Mobil­funk­anbieter einhellig beteuert, dass sich an der Einbe­zie­hung des Verei­nigten König­reichs in die bishe­rigen EU-Tarife nichts ändern werde.

Für wenige Stunden sah es anders aus.

Wobei eine Prepaid-Kurz­mit­tei­lung nach Länder­gruppe 1 auf einmal statt 7 Cent jetzt das sieb­zehn­fache kosten sollte, das löste schon Adre­nalin-Stöße aus 1 SMS mit 160 Zeichen für nur 1,22 Euro? Zum Glück ein Fehler.

Aber selbst 29 Cent pro SMS (bei Post­paid) zu Nicht-EU-Ländern sind längst aus der Zeit gefallen. Die Telekom weiß schon, warum WhatsApp, Tele­gram und Co. auf einmal so populär sind?

Telekom: Lange alles richtig gemacht

Jahre­lang hat die Deut­sche Telekom alles richtig gemacht, weswegen sie nicht nur tech­nisch Markt­führer im Lande ist. Bei den Tarifen ist die Telekom schon je her einer der eher teuren Anbieter. Solange das Produkt stimmt, stimmen viele Kunden noch zu.

Es bleibt fest­zuhalten: Die zackigen Preise für Anrufe und SMS in Länder ausser­halb Europas sollten alsbald schleu­nigst auf EU-Niveau redu­ziert werden, so wie es bei Groß­bri­tan­nien jetzt der Fall bleibt. 1,99 Euro pro Minute (was schon seit langem bei Prepaid-Tarifen Stan­dard war), sind Preise aus dem fins­tersten Mittel­alter und einfach nicht mehr gerecht­fer­tigt.