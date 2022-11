Netztest: Nur Telekom bekommt die Note "sehr gut"

Die Deut­sche Telekom hat einen weiteren Netz­test gewinnen können. "Imtest", das Verbrau­cher­magazin der Funke Medi­engruppe, und die Zafaco GmbH haben gemeinsam die Qualität der zur zurzeit noch drei deut­schen Mobil­funk­netze unter­sucht. Dazu wurden die Ergeb­nisse aus "Tausenden Kilo­metern Mess­fahrten" gesam­melt. Für den Test wurde neben dem Internet-Zugang auch die Sprach­qua­lität gemessen. Dazu flossen nutzer­basierte Daten ins Gesamt­ergebnis ein, wie Imtest auf seiner Webseite erläu­tert.

Als einziger Netz­betreiber erhielt die Deut­sche Telekom die Note "sehr gut". Dabei punkte das Netz des in Bonn ansäs­sigen Konzerns einer­seits bei der Geschwin­dig­keit der Daten­über­tra­gung. Auf der anderen Seite habe das Telekom-Netz auch bei der Sprach­qua­lität über­zeugt. Neben einer bundes­weiten Über­sicht wurden auch regio­nale Vergleiche in Hamburg, Berlin, Thüringen, Braun­schweig und Nord­rhein-West­falen durch­geführt. In allen Test­regionen habe das Telekom-Netz den Spit­zen­platz einge­nommen.

Walter Golde­nits: "Inves­titionen ins Netz zahlen sich aus"

Telekom gewinnt Imtest-Netztest

Foto: Telekom "Es ist unser Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden immer das beste Netz zu bieten und sie zu begeis­tern. Dazu gehört schnelle, leis­tungs­starke und zuver­läs­sige Technik. Der Mobil­funk-Test bestä­tigt, dass wir hier sehr gut unter­wegs sind", so Walter Golde­nits, Tech­nik­chef der Telekom Deutsch­land. "Wir freuen uns, dass Imtest und Zafaco unser Netz im Gesamt­ver­gleich der deut­schen Mobil­funk-Anbieter ganz vorne sehen. Unsere Inves­titionen in das Netz zahlen sich aus."

Den Imtest-Netz­test gab es in dieser Form zum ersten Mal. Ins Gesamt­ergebnis flossen neben der Internet-Geschwin­dig­keit und der Sprach­qua­lität auch die Netz­ver­füg­bar­keit ein. Mehr als 120.000 Test­ver­bin­dungen seien durch­geführt wurden. Dazu seien die Test-Teams durch 30 große Städte sowie über Auto­bahnen und Land­straßen gefahren. Einge­flossen seien darüber hinaus die Ergeb­nisse der jähr­lichen Breit­band­mes­sung der Bundes­netz­agentur.

Ergebnis wenig über­raschend

Unter dem Strich unter­streicht der Netz­test von Imtest das Ergebnis nahezu aller Mobil­funk-Tests, die in den vergan­genen Jahren veröf­fent­licht wurden. Auch im teltarif.de-Netz­test 2022, der eher einem Erfah­rungs­bericht entspricht, ließ die Telekom ihre Mitbe­werber Voda­fone und Telefónica hinter sich.