Störung bei der Telekom

Foto: teltarif.de Mobil­funk­kunden der Deut­schen Telekom beklagen derzeit in verschie­denen Teilen Deutsch­lands massive Netz­stö­rungen. So sei es teil­weise weder möglich, zu tele­fo­nieren noch mobile Daten­dienste zu nutzen. Die Ursache für die tech­ni­schen Probleme, die nach Angaben auf der Webseite Alle-Störungen.de schon die ganze Nacht über andauern, ist noch unklar. Aller­dings hat der Netz­be­treiber auf Twitter mitt­ler­weile die Probleme bestä­tigt und darüber infor­miert, dass Tech­niker bereits an der Problem­lö­sung arbeiten.

Anwender berichten, dass vom Ausfall teil­weise nur bestimmte SIM-Karten betroffen waren oder sind. Das heißt, am glei­chen Ort kann eine SIM-Karte das Telekom-Netz nutzen, während das mit einer zweiten Karte nicht möglich ist. Dabei spielt es offenbar auch keine Rolle, ob es sich um eine Original-Telekom-Karte oder um die SIM von einem Provider oder Discounter handelt.

Einige Kunden berichten, dass sie das GSM-Netz der Telekom noch nutzen können, während der Zugang zum LTE-Metz nicht möglich ist. In manchen Fällen klappt das Einbu­chen ins 4G-Netz des Bonner Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ters mitt­ler­weile wieder. Dabei scheint es auch regio­nale Unter­schiede zu geben.

WLAN Call offenbar nicht betroffen

Störung bei der Telekom

Foto: teltarif.de Einige Nutzer erklären ferner, dass WLAN Call von der Störung nicht betroffen ist. Auf diesem Weg ist es demnach möglich, für Anrufer weiter tele­fo­nisch erreichbar zu sein und selbst abge­hende Gespräche zu führen, auch wenn man aktuell das Mobil­funk­netz nicht nutzen kann. Dazu muss das Smart­phone über WLAN mit dem Internet verbunden sein.

WLAN Call steht aktuell nur für Kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag zur Verfü­gung. Anders als früher profi­tieren aber mitt­ler­weile nicht nur direkte Telekom-Kunden, sondern auch Nutzer von Discounter-SIM-Karten von der Technik. Bei Original-Telekom-Verträgen muss die Option "VoLTE und WLAN Call" gebucht werden.

Für den mobilen Internet-Zugang bleibt nur die Möglich­keit, auf eine Reserve-SIM-Karte auszu­wei­chen - idea­ler­weise aus einem der anderen deut­schen Handy­netze. Die Erfah­rungen vieler Kunden zeigen aber, dass auch eine Zweit­karte aus dem Telekom-Netz mögli­cher­weise einwand­frei funk­tio­niert, während die primär verwen­dete SIM ihren Dienst ganz oder teil­weise versagt. Nicht von der Störung betroffen ist das Fest­netz der Deut­schen Telekom.

Wie bereits berichtet hat die Telekom zudem ange­kün­digt, in Kürze eine groß ange­legte 5G-Initia­tive zu starten.