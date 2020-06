Telekom-Netz: 5G-Update war Ursache für zeitweise Störung

Die Ursache für die Störung bei der Telekom ist gefunden. Bei Erweiterungsarbeiten für 5G ging etwas schief.

Foto: teltarif.de Alle Mobil­funk­an­bieter arbeiten in Deutsch­land und der Welt derzeit mit Hoch­druck am Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Bei der Telekom ist dabei ein Fehler aufge­treten, der in der Nacht Teile des Mobil­funk­netzes für Stunden lahm­legte.

Update verun­glückt?

Foto: teltarif.de Bei Umbau­ar­beiten am Netz der Deut­schen Telekom für die neue Mobil­funk­ge­nera­tion 5G kam es in der Nacht zum Dienstag zu Störungen im Mobil­funk­netz: "Wir hatten in der Nacht einen Ausfall in unserer Infra­struktur. Das hängt damit zusammen, dass wir gerade aktiv das Netz umbauen", sagte Konzern­chef Timo­theus Höttges heute auf einer Pres­se­kon­fe­renz in Berlin. "Dabei ist es heute Nacht zu einem Ausfall gekommen. Dafür entschul­dige ich mich, wenn Kunden davon betroffen sein sollten."

Seit heute Morgen liefen alle Infra­struk­turen wieder reibungslos, wie wir auch mit mehreren SIM-Karten in der Redak­tion nach­voll­ziehen konnten. Ein Firmen­spre­cher erklärte dazu weiter, die Probleme seien seit etwa bis sieben Uhr morgens wieder behoben gewesen. "Man kann jetzt wieder normal tele­fo­nieren und den Daten­ver­kehr nutzen." Die genaue Fehler­ur­sache sei noch unklar und werde nun analy­siert.

Wegen des bevor­ste­henden 5G-Starts werde die Telekom in den kommenden Wochen und Monaten im Netz noch viel umbauen. In der ersten Aufbau-Phase basiert 5G auf der bestehenden 4G-Technik, weswegen auch Bestands­kunden zeit­weise betroffen sein konnten. Höttges betonte weiter, der Ausfall habe nichts mit der aktu­ellen Einfüh­rung der Corona-Warn-App zu tun, die am Diens­tag­morgen gegen zwei Uhr (MESZ) online gestellt wurde.

Nur Mobil­funk betroffen

Auch das Fest­netz der Telekom war nicht betroffen, sondern ledig­lich Teile des Mobil­funk­netzes. So hatten Telekom-Kunden über die Inter­net­por­tale allestoerungen.de und netzwelt.de sowie Twitter Probleme mit dem Mobil­funk­emp­fang und mit dem mobilen Internet gemeldet, unter anderem in den Groß­räumen Berlin, Hamburg, Frank­furt und München.

Zeit­gleich Störungen in den USA

Zuvor hatte es auch im Netz der US-Tochter T-Mobile USA bzw. Sprint und seiner Konkur­renten Verizon, AT&T massive Störungen gegeben. Das sei jedoch reiner Zufall, erklärte der Spre­cher der Deut­schen Telekom. Es gebe keinen Zusam­men­hang mit den Störungen im deut­schen Netz. Als denk­bare Ursache vermutet die Hacker-Gruppe "Anony­mous" in einem Tweet, es könnte das Ergebnis eines größeren "DDoS" Angriffs gewesen sein. Die betrof­fenen Unter­nehmen gaben dazu keine Stel­lung­nahme ab.

Anony­mous speku­liert, ob die Angriffe aus China kamen, weil der Konflikt zwischen Süd- und Nord-Korea momentan eska­liere. Andere Technik-Portale hegen an der Aussage von Anony­mous gewisse Zweifel.

Was ist DDoS?

DDoS steht für "Distri­buted Denial of Service", ein Angriff, womit man einen Online-Dienst unbrauchbar machen möchte, in dem man ihn zeit­gleich aus verschie­denen Quellen angreift. Die Angreifer kapern dazu verschie­dene Server von Privat­per­sonen und Unter­nehmen und lassen sie "sinn­lose" Daten­pa­kete schi­cken. Das blockiert dann legi­time Anfrage und Ange­bote, Webseiten sind dadurch zeit­weise nicht erreichbar.