Telekom: Ankerband-Problem bei 5G soll gelöst werden

Claudia Nemat hat (theoretische) Physik studiert und ist im Vorstand für Technik (Netze) und Innovation zuständig.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wenn von den leitenden Personen der Telekom die Rede ist, lesen wir meis­tens über den Vorstands­vor­sit­zenden Tim Höttges oder aktuell über den neuen Deutsch­land Chef Srini Gopalan. Dabei ist Claudia Nemat seit 2011 Mitglied des Vorstandes der Deut­schen Telekom. Bis Ende 2016 leitete sie das Euro­page­schäft und seit Januar 2017 verant­wortet sie das Ressort Tech­nologie und Inno­vation, dazu gehören Netz­werke, IT, Produkte, sowie Infor­mations- und Cyber-Sicher­heit.

Vorständin hat Physik studiert

Frau Nemat hat an der Univer­sität zu Köln Physik studiert und dort am Institut für Mathe­matik und Theo­reti­sche Physik unter­richtet, weiß also durchaus, um was es geht. Bevor sie zur Telekom kam, arbei­tete sie bei der Unter­neh­mens­bera­tung McKinsey, war zuständig für Tech­nologie, und spielte Feuer­wehr­frau bei globalen Kunden aus dem IT-Sektor, inklu­sive Disaster Reco­very bei großen IT-Projekten, wobei sie in verschie­denen Unter­nehmen als Interim-CEO ("Chef auf Zeit") tätig war.

Bei ihrem Referat gelang ihr der Spagat zwischen tech­nisch exakter Beschrei­bung von Produkten und Allge­mein­ver­ständ­lich­keit. Das aktu­elle Thema ist 5G, und das ist für Sie und die Telekom "Gegen­wart und Zukunft zugleich". Nicht jeder kann sich sofort etwas unter diesem Kürzel vorstellen, und so machte Frau Nemat einen Schnell­kurs durch die Mobil­funk­geschichte. Claudia Nemat hat (theoretische) Physik studiert und ist im Vorstand für Technik (Netze) und Innovation zuständig.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de

Kleine Gene­ratio­nen­kunde

5G steht für die 5. Gene­ration des Mobil­funks. Ange­fangen hat es (digital) mit 2G, (bekannt als GSM) für Sprache und Text (SMS). Es folgten 3G = "mobiles Internet für die Hosen­tasche" und 4G (LTE), was erst­malig mobiles Video­strea­ming erlaubte.

Und jetzt 5G: Für Claudia Nemat ist 5G "der Beginn einer nahezu perfekten Verschmel­zung, weil nahezu latenz­frei." Gerade jüngere Nutzer haben bereits einen Avatar und spielen gern am Computer, da kommt es auf mini­malste Reak­tions­zeiten, auch Latenz genannt, an.

5G erreicht über Zwei­drittel der Bevöl­kerung

Stand September versorge die Deut­sche Telekom bereits Zwei­drittel der Bevöl­kerung mit 5G. Heute werden 13 Städte in Deutsch­land mit "5G Hispeed" versorgt, darunter versteht man die Frequenz 3,6 GHz, wo die oft zitierten Geschwin­dig­keiten von bis zu 1 Gigabit/Sekunde (und sogar leicht darüber) wirk­lich möglich sind. Bis Jahres­ende sollen es in Deutsch­land 20 Städte mit "bis zu 1 Gigabit/Sekunde auf 3,6 GHz mit Massive Mimo" werden.

Anhand einer aufge­schraubten Demo-Antenne erklärt Frau Nemat die Funk­tion der 8x8 runden Metall­plätt­chen, die jede eine Sende und Empfangs­antenne für "Mimo" darstellen. Dieses Kürzel steht für Multiple Input Multiple Output und erlaubt es, die Antennen elek­trisch zu "bewegen", damit sich die Antennen auf den Nutzer ausrichten, man spricht von "Beam­forming".

Augmented und Virtual Reality

Diese Antennen sind somit ideal für kurz­fris­tige daten­inten­sive Daten­anwen­dungen, wie sie bei Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) gebraucht werden.

Bei Augmented Reality werden echte Bilder mit Infor­mationen aus dem Netz ange­rei­chert. Der Nutzer foto­gra­fiert eine Kirche und erfährt aus dem Netz, wie alt sie ist, wann sie von welchem Archi­tekten gebaut wurde oder wann die nächste Führung beginnt.

Bei Virtual Reality wird im Cloud-Computer eine künst­liche Welt erschaffen, in der sich der Nutzer bewegen kann. Da dafür sehr große Rechen­leis­tungen gebraucht werden, wäre das Handy damit über­for­dert, also wird im Netz (der Cloud) gerechnet, dem Nutzer das Ergebnis über­mit­telt und vom Nutzer die Reak­tion und Inter­aktion abge­fragt. Dafür braucht es maximal schnelle Netze.

45 000 Antennen senden 5G-Signale

Neben der Frequenz 3,6 GHz wird auch mit 5G-DSS auf 2,1 GHz gear­beitet, aktuell sind in Deutsch­land bereits 45 000 Antennen auf diese Technik umge­rüstet, was die Kombi­nation von 4G und 5G erlaubt. Die schnelle Aufrüs­tung auf 5G-DSS habe die Perfor­mance des Netzes verbes­sert und die Abde­ckung speziell im länd­lichen Raum verdop­pelt, freut sich Nemat.

Auf der Kunden­seite gibt es bei 5G im Moment das Problem, dass nicht alle als "5G-fähig" vermark­teten Geräte alle Band­kom­bina­tionen "verstehen" oder beherr­schen. Das hatte bei einigen Early Adop­ters für Frust und Enttäu­schung gesorgt.

Das Problem ist Frau Nemat durchaus bewusst. "Wir haben aktuell etwa 30 5G-fähige Geräte im Port­folio" und ja, die passenden Anker­bänder werden (netz­seitig wo immer möglich) nach­gerüstet. Für die Zukunft ist sicher: "Immer mehr Handys werden immer mehr Anker­bänder können. Wir sind unge­duldig. Und wir sind mit 5G sehr früh unter­wegs."

5G-Repeater-Router verbes­sert Inhouse-Versor­gung deut­lich

Der mit SK-Telecom (Korea) entwickelte 5G/4G-Repeater empfängt 5G, (auf dem Tisch liegt die Planar-Antenne) und versorgt indoor mit 4G.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wer viel­leicht noch zwei­felt, wofür 5G sinn­voll nutzbar sein könnte: Die Telekom hat gemeinsam mit der korea­nischen SK-Telecom einen Repeater entwi­ckelt, der 5G-Signale über eine Außen­antenne auffängt und dann als 4G-Signal im Haus verteilt. Damit wird sich auch in funk­tech­nischen "dichten" Gebäuden die Versor­gung spürbar verbes­sern. Solche Repeater könnten beispiels­weise für Restau­rants und kleine Geschäfte eine inter­essante Anschaf­fung sein.

Derzeit läuft die Beta-Test­phase mit ausge­wählten Kunden. Die berichten im Netz vom "über­zeu­gendsten Produkt seit langem". Damit dieser Repeater-Router optimal läuft, sind aller­dings umfang­reiche Instal­lati­ons­arbeiten (einschließ­lich einem Loch in der Außen­wand für das Anten­nen­kabel) erfor­der­lich.

Noch muss 5G von einem Hersteller kommen: Open-RAN löst das Problem

Nemat machte darauf aufmerksam, das bei 5G im Augen­blick alles von einem Hersteller kommen muss, inklu­sive dem 4G-Unterbau, der bei 5G-NSA (NSA = nicht allein­ste­hend) gebraucht wird. Dieses Problem soll die Open-RAN-Initia­tive lösen. Durch indus­trie­weite Normie­rung sollen zwischen den Baugruppen Schnitt­stellen defi­niert werden.

Aktuell ist S-RAN im Einsatz, was für Single RAN steht. Das den Vorteil "S-RAN ist sehr perfor­mant", weil die Basis per Soft­ware zwischen 2G, 3G, 4G und 5G umschalten und verschie­dene Modi auch parallel fahren kann.

Bei Open RAN soll es um einen (neuen) offenen Indus­trie­stan­dard gehen, was den Vorteil hat, künftig verschie­dene Hersteller, nehmen zu können, von denen einige noch gar nicht so groß bekannt sind.

"Bei Open Ran geht um einen Indus­trie­stan­dard und nicht, wer bei 5G die Nase vorne hat", ist Frau Nemat wichtig. In Berlin hat die Telekom ein Labor für Open Networks einge­richtet, wo die verschie­denen Funk­module (Radio - Base Unit) auf Inter­ope­rabi­lität (passen sie zu Modulen anderer Hersteller und funk­tio­nieren mit ihnen) unter dem Stich­wort "Open Front­haul" (sinn­gemäß offene Nutzer-Schnitt­stelle) laufen werden.

Bei der O-RAN (Open-RAN) Commu­nity arbeitet die Telekom eng mit ihren fran­zösi­schen Kollegen von Orange (vormals France Telecom) zusammen, 18 Hersteller sind mit dabei, beispiels­weise Altran, Fujitsu, Rhode & Schwarz und viele andere.

Nächstes Jahr soll die Stadt Neubran­den­burg zu ersten "O-RAN-Town" umge­rüstet werden. Dort werden dann 150 kompa­tible Zellen im Wirk­netz mit 4G/5G auspro­biert, neue Hersteller sind hier Dell, Fujitsu, Mavenir, aber auch der große Ausrüster Nokia ist mit seinem ONAP mit dabei.

Wie bereits berichtet hat das Unikli­nikum in Bonn ein 5G-Campus-Netz bekommen. Dort werden sehr komplexe Pati­enten-Fälle behan­delt, wo zwischen den einzelnen medi­zini­schen Fach­rich­tungen sofort Daten ausge­tauscht werden müssen. Pro Patient gibt es viele Infor­mationen und große Daten­mengen, und die Latenz­zeit zwischen Diagnose und Therapie soll möglichst kurz sein.

Konkret: Noch während ein Kind im MRT liegt, kann der klini­sche Kollege bereits über 5G-Daten­ver­bin­dungen die Bilder gemeinsam mit dem Radio­logen austau­schen. Im Bonner Klinikum ergaben Messungen 1 Gigabit/Sekunde im Down­stream und bis zu 250 Megabit/Sekunde im Upstream.

IP-Trans­for­mation abge­schlossen

Für Nemat es gilt ein Datum zu feiern: "Wir schließen in diesem Jahr die Digi­tali­sie­rung der Netze, die soge­nannte IP-Trans­for­mation ab. Dabei wurden die alten analogen oder ISDN-Telefon-Netze auf IP-Proto­kolle umge­stellt. Damit sei es gelungen, im Kern, "Tonnen alter und energie-inef­fizi­enter Tech­nologie aus dem Netz zu bekommen".

Längst konfi­guriert sich der heimi­sche Router selbst, es müssen keine kryp­tischen Zugangs­daten mehr einge­geben werden.

Peering-Kapa­zitäten aufge­stockt

Wer im Internet viele "entfernte" Seiten aufruft, die bei klei­neren Provi­dern gehostet sind oder wer gerne Radio im Internet hört, kennt das Problem, dass die Streams zeit­weise aussetzen oder Daten auf einmal langsam rüber kommen. Internet-Akti­visten machen dafür die sehr konser­vative bis zurück­hal­tende Peering-Politik der Telekom verant­wort­lich. Diese Kritik ließ Nemat nicht gelten. "Wir haben die Peering­kapa­zitäten bereits beim ersten Shut­down extrem prag­matisch erwei­tert und fehlende Kapa­zitäten aufge­stockt.

Bei Video­kon­ferenzen sind Lizenzen notwendig, auch hier konnten kurz­fristig Lizenzen aufge­stockt werden.

Netze sind stabil

Nemat stellte klar: "Unsere Netze sind stabil. Das ist keine Selbst­ver­ständ­lich­keit." Für die Deut­sche Telekom gab sie ein Verspre­chen ab: Es wird stabile Netze zur Weih­nachts­zeit geben. Sie ist Fami­lien­frau und Mutter von zwei Kindern und weiß genau, auf was es zur Weih­nachts­zeit ankommen wird, speziell in der aktu­ellen Situa­tion.

Beim Netzetag stellte Telekom CEO Tim Höttges die aktu­elle Lage dar, und der neue Deutsch­land Chef Srini Gopalan erklärte seine neue Glas­faser­stra­tegie.