Telekom: Neuer Deutschland-Chef stellt Glasfaserplanung vor

Beim Netzetag der Telekom trat erstmal der neue Deutsch­land-Chef der Telekom Srini Gopalan ins Licht der Öffent­lich­keit und stellte sich vor.

"Mein Name ist Siri Gopalan, ich bin 51 Jahre alt, ich komme aus Indien und lebe seit 4 Jahren mit meiner Frau und 2 Kindern in Bonn", stellte sich der neue Deutsch­land Chef der Telekom in fehler­freiem Deutsch vor. Gopalan war zunächst für das Europa-Geschäft zuständig - jetzt Deutsch­land. Es sei eine große Ehre für ihn diese Aufgabe zu über­nehmen. Er entschul­digte sich, dass er mehr deutsch verstehe, als er derzeit spreche, aber er lerne regel­mäßig intensiv deutsch.

Vortrag in deng­lisch

Der neue Deutschland-Chef der Telekom, Srini Gopalan informiert sich regelmäßig über den Ausbaustand bei Glasfaser der Telekom.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Dann setzte er seinen Vortrag in englisch und "deng­lisch" (ein engli­scher Text, in dem deut­sche Begriffe einge­fügt wurden, für die es keine sinn­volle engli­sche Über­set­zung gibt) fort. Gopalan bekräf­tigte die früheren Aussagen von Höttges: "Vecto­ring hat einen substan­tiellen Unter­schied gemacht", denn Deutsch­land hat in 80 Prozent des Landes bereits über 50 MBit/s, also "Hispeed for many, Gigabit for a few". Hätte man das anderes gemacht, gäbe es jetzt viel­leicht 30 bis 40 Prozent schnellste Glas­faser und der Rest hätte quasi nichts.

Home­wor­king bringt Anstieg im Daten­ver­kehr

Die Telekom konnte im Vergleich zu den Vorjahren die Kundenzufriedenheit nochmals deutlich steigern.

Grafik: Deutsche Telekom Der unter­bre­chungs­freie Über­gang zum "Home­wor­king" habe einen gewal­tigen Anstieg beim Daten­ver­kehr bewirkt. Dabei sind nicht nur die Daten­mengen im Fest­netz, sondern auch über­raschen­der­weise sei die Sprach­tele­fonie im Fest­netz stark ange­stiegen. Die Telekom sei der "Acker­gaul of Digi­tali­sation in Deutsch­land".

Deutsch­land am teuersten beim Glas­faser­ausbau

Deutschland hat im internationalen Vergleich die höchsten Ausbaukosten für Glasfaser, folglich ist die Ausbauquote noch sehr gering.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Deutsch­land, so hat Gopolan heraus­gefunden, ist eines der teuersten Länder bei Ausbau von Glas­faser. Kosten­ursa­chen seien die komplexen Geneh­migungs­ver­fahren, insbe­son­dere der teure Tiefbau anstatt güns­tigem Tren­ching. Als Europa-Chef der Telekom konnte er dort die Glas­faser­pene­tra­tion auf 35 Prozent stei­gern und möchte diesen Erfolg auch in Deutsch­land wieder­holen und ausbauen.

Glas­faser ist ein lokales Geschäft

Aber: "Glas­faser ist komplett anders als Mobil­funk oder ein Kupfer-Netz. Glas­faser", so die Erkenntnis "ist ein durch und durch lokales Geschäft. Da braucht man örtlich ange­passte Stra­tegien und Bezie­hungen vor Ort."

Oder genauer: Ohne Part­ner­schaften vor Ort geht das nicht. Ein Beispiel ist die Koope­ration mit der Stadt Münster, was Sebas­tian Jurczyk von den Stadt­werken Münster per Video­zuschal­tung bestä­tigte. Die Koope­ration sei bis 2030 wegwei­send für die Stadt.

Gopalan lobte das Joint-Venture mit EWE, die Glas­faser Nord­west. 70.000 Haus­anschlüsse wurden bereits vermarktet, 230 km Glas­faser bereits verlegt, 12.000 Haus­halte sind bereits ausge­baut und anschließbar (Fach­begriff: "Homes passed") etwa in Clop­pen­burg (Nieder­sachsen), man arbeitet vor Ort mit lokalen Part­nern zusammen

Augen­merk: Neubau­gebiete

Die Glasfaserziele der Telekom

Grafik: Deutsche Telekom Gopalan richtet sein Augen­merk auf Neubau­gebiete, hier sollten die Häuser direkt mit FTTH ange­bunden werden. Der Prozess sei nicht einfach. Oft dauere der Bau länger, als eigent­lich geplant. Bundes­weit wurden 35 soge­nannte "Lifecycle Teams" über das Land verteilt, welche die Funk­tion Bauher­ren­ser­vice, bis hin zu konkreten Aufbau ("Rollout") begleiten und das Timing ist wichtig. Die neue Stra­tegie der Telekom sei auf lokale Segmente ausge­richtet.

Viele Ausschrei­bungen gewonnen

In Bayern habe die Telekom 85 Prozent der Ausschrei­bungen gewonnen, bundes­weit seien es etwa 80 Prozent. Gopalan appel­lierte die öffent­lichen Förder­gelder verant­wor­tungs­voll auszu­geben. Man könne mit dem Geld nicht einfach so umspringen, weil es öffent­liches Geld ("public money") sei. Das Problem: Wenn zu viel Förde­rung auf einmal in den Markt kommt, steigen die Tief­bau­preise noch stärker. Eine Über­hit­zung droht, daher die Forde­rung nach einer schlauen Dosie­rung, konkret: Die staat­liche Förder­summe solle maximal 1 Milli­arde Euro pro Jahr betragen, denn auch nach 2023 werde es noch unver­sorgte Gebiete geben, da seien sich BREKO, VATM, Bitkom, und ANGA einig.

Bis Ende 2023 will die Telekom 3000 Gewer­bege­biete fertig zum Ausbau und voll vermarktet haben, schon heute seien 603 Gebiete erschlossen, es wurden bereits 2.400 km Glas­faser verlegt.

Deutsch­lands heiliger Vorgarten

Der Vorgarten der typischen Deutschen ist ein Heiligtum. Der Weg für die Glasfaser wird mit einer Erdrakete "freigeschossen".

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Aus Born­heim bei Köln meldete sich der Technik-Chef Walter Golde­nits, wo ins Haus Nummer 26 der 500.000ste Glas­faser-Anschluss gelegt wurde. "Wir haben das Programm verdop­pelt und die Schlag­zahl erhöht." Da nichts so heilig wie der deut­sche Vorgarten (mit Garten­zwerg) sei, werden zum Verlegen der Kabel soge­nannte Erdra­keten einge­setzt.

Mit Tren­ching 3km, ohne 300m pro Tag

Mit Tren­ching könne ein Bauteam 3 km pro Tag ausbauen, ohne Tren­ching schaffe der gleiche Bautrupp nur 300 m pro Tag. "Um Glas­faser zu bauen, brau­chen wir einen klaren Plan. Glas­faser ist für uns die Prio­rität 1, 2 und 3." Gopalan kümmere sich persön­lich jede Woche um den Fort­schritt bei FTTH. Wichtig ist nicht nur ein guter Plan, sondern auch neue Einstel­lung. Wört­lich: "Wir haben begonnen, die Heilige Kuh zu hinter­fragen."

Es reiche aber nicht, "wenn sich die Telekom ändert. Wir brau­chen die Unter­stüt­zung von Politik und Gesell­schaft. Denn Glas­faser ist nicht nur ein neues Netz, Glas­faser ist unsere Zukunft."

