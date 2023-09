Telekom: Schnelleres Internet für weitere Kunden

Die Deut­sche Telekom hat eine Zwischen­bilanz zum Netz­ausbau im Fest­netz gezogen. Wie der Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister mitteilte, hat das Unter­nehmen im August für 270.000 Haus­halte die Voraus­set­zungen für einen schnel­leren Internet-Zugang im Fest­netz geschaffen. Im Schwer­punkt des Netz­aus­baus liegen mitt­ler­weile neue Glas­faser-Anschlüsse. Nach wie vor beschleu­nigt der in Bonn ansäs­sige Konzern aber auch Anschlüsse, die über Kupfer­lei­tungen reali­siert wurden.

Im vergan­genen Monat stieg die Zahl der Haus­halte, die einen Glas­faser-Anschluss bekommen können, um 200.000. Damit bietet die Telekom bundes­weit jetzt 6,6 Millionen Haus­halten einen FTTH-Anschluss an. Hier sind Internet-Band­breiten von bis zu 1 GBit/s im Down­stream möglich. Vor einigen Monaten gab es Hinweise darauf, dass die Telekom künftig noch höhere Internet-Geschwin­dig­keiten anbieten will. Details hat die Tele­fon­gesell­schaft aber noch nicht verraten. Schnelleres Internet von der Telekom

Foto: Telekom 70.000 Haus­halte haben einen schnel­leren Internet-Anschluss auf VDSL-Basis bekommen. Damit haben insge­samt 36 Millionen Haus­halte in ganz Deutsch­land die Möglich­keit, von der Telekom einen Internet-Zugang im Fest­netz mit einer Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von 100 MBit/s oder mehr zu bekommen. Für mehr als 29 Millionen Haus­halte sind bis zu 250 MBit/s oder mehr möglich.

1,9 Millionen "schnel­lere" Haus­halte seit Jahres­beginn

Wie die Telekom weiter mitteilte, haben seit Jahres­beginn insge­samt mehr als 1,9 Millionen Haus­halte vom Netz­ausbau der Telekom profi­tiert. In der Praxis bekommen die Kunden aber nur dann eine schnel­lere Leitung, wenn sie auch einen passenden Tarif buchen. Schnel­lere Internet-Zugänge sind in der Regel mit höher­wer­tigen Verträgen verbunden, die höhere Kosten nach sich ziehen. Daher erfolgt die Umstel­lung nicht auto­matisch, sondern nur dann, wenn sich der Kunde aktiv dafür entscheidet.

Neukunden profi­tieren weiterhin von einer auf 19,95 Euro monat­lich redu­zierten Grund­gebühr im ersten halben Jahr in den Tarifen MagentaZuhause S bis XL. Dazu kommen 70 Euro Router-Gutschrift, wenn der Kunde einen Speed­port bei der Telekom mietet. Für die Tarife MagentaZuhause M bis XL winken weitere 100 Euro Online-Gutschrift, wenn der Vertrags­abschluss via Internet erfolgt.

Mit "Multi-Guthaben" hat die Telekom vor wenigen Tagen einen neuen Service für Kunden vorge­stellt.