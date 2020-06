Telekom baut Netz aus

Foto: teltarif.de Die Deut­sche Telekom hatte im Sommer vergan­genen Jahres eine Aktion gestartet, bei der inter­es­sierte Kommunen die Möglich­keit hatten, Funk­lö­cher zu melden, um diese schließen zu lassen. Ursprüng­lich wollte die Telekom 50 Gemeinden als Gewinner küren. Im April hatte der Bonner Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zern die Anzahl der Kommunen, die im Rahmen der Aktion einen LTE-Netz­ausbau erhalten, bereits verdop­pelt. Nun kündigt die Telekom LTE für 180 weitere Kandi­daten an.

"Ich freue mich für die Kommunen, die sich an 'Wir jagen Funk­lö­cher' betei­ligt haben und die jetzt zum Zug kommen", sagt Walter Golde­nits, Tech­nik­chef der Telekom Deutsch­land. "Wir werden die Zahl der Masten, die wir im Rahmen von 'Wir jagen Funk­lö­cher' bauen, auf über 300 stei­gern. Eigent­lich waren wir von 50 Gewin­nern ausge­gangen, aber wegen des großen Erfolgs und der riesigen Betei­li­gung in ganz Deutsch­land werden wir jetzt sechsmal mehr Masten bauen. Es zeigt sich, dass, wenn Politik, Bürger und Anbieter an einem Strang ziehen, auch beson­ders heraus­for­dernde Funk­lö­cher besei­tigt werden können."

Erste Basis­sta­tionen bereits in Betrieb

Foto: teltarif.de Im Februar hatte die Telekom die ersten 50 Gewinner aus der Aktion benannt. In Viel­bach und Dettel­bach konnten die neuen Funk­masten bereits in Betrieb genommen und so die ersten Lücken in der Netz­ver­sor­gung geschlossen werden. Weitere 50 Gewinner wurden im April benannt. Dabei ist es das Ziel der Telekom, den Ausbau für die ersten 100­Gewinner der Aktion noch in diesem Jahr voran­zu­treiben.

Mit dem Ausbau der jetzt benannten, weiteren 180 Kandi­daten wird es aller­dings etwas länger dauern. Wie die Telekom mitteilte, haben Funk­netz­planer die von den jewei­ligen Kommunen vorge­se­henen Stand­orte bereits geprüft. Ab Ende des Jahres will der Netz­be­treiber im Rahmen von Vor-Ort-Terminen heraus­finden, ob die Stand­orte tatsäch­lich genutzt werden können, um die Lücken im Mobil­funk­netz zu schließen. Ist das der Fall, so kann im nächsten Schritt der Miet­ver­trag zur Nutzung des Stand­orts abge­schlossen und mit dem Bau der neuen Sende­sta­tion begonnen werden.

Das sind die 180 weiteren Funk­loch­jagd-Gewinner

Baden-Würt­tem­berg

Bad Lieben­zell

Empfingen

Horn­berg

Möck­mühl

Simmers­feld

Bayern

Böbrach

Grafenau

Hausen/Rhön

Maßbach

Massing

Mistelgau

Monheim Gemar­kung Wittes­heim

Neukir­chen b. Sulz­bach-Rosen­berg

Neun­burg vorm Wald

Nitten­dorf

Odelz­hausen

Pullen­reuth

Tröstau

Ursen­sollen

Urspringen

Vils­bi­burg

Waid­haus

Bran­den­burg

Gülitz-Reetz

Lieben­walde Orts­teil Lieben­thal

Lieben­walde Orts­teil Neuhol­land

Nenn­hausen

Straus­berg Orts­teil Hohen­stein Wohn­platz Gladows­höhe

Hessen

Edertal

Gedern

Grei­fen­stein

Gudensberg

Heidenrod

Hirsch­horn (Neckar)

Hohen­stein

Homberg (Ohm)

Laubach

Lautertal (Vogels­berg)

Lohra

Markt­fle­cken Villmar

Markt­fle­cken Weil­münster

Michelnau

Neuental

Schotten Orts­teil Einarts­hausen

Schotten Orts­teil Eschenrod

Sontra (Husa­ren­park)

Sontra Orts­teil Diemerod

Sontra Orts­teil Heyerode

Storn­fels

Ulrich­stein

Wald­solms Orts­teil Grie­del­bach

Wald­solms Orts­teil Hassel­born

Wald­solms Orts­teil Im Birken­feld

Wohratal

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Alt Sührkow

Lelken­dorf

Schwarz

Wokuhl-Dabelow

Zierow

Nieder­sachsen

Apen

Duingen

Samt­ge­meinde Fintel

Fried­land

Geeste Orts­teil Bramhar

Geeste Orts­teil Klein Hesepe

Geeste Orts­teil Varloh

Kale­feld

Landolfs­hausen

Lathen

Ohne

Einbeck

Stöckse

Syke

Wanger­land

Wittingen Orts­teil Kaker­beck

Wittingen Orts­teil Schneflingen

Wittingen Orts­teil Suder­wit­tingen

Wittingen Orts­teil Trans­vaal

Wittingen Orts­teil Vorhop

Wölping­hausen

Nord­rhein-West­falen

Blan­ken­heim Orts­teil Ahrdorf

Blan­ken­heim Orts­teil Dollen­dorf

Blan­ken­heim Orts­teil Waldorf

Borgen­treich

Brakel

Brakel Orts­teil Erkeln

Brakel Orts­teil Schmechten

Frön­den­berg

Frön­den­berg Orts­teil Frömern

Frön­den­berg Orts­teil Neimen

Frön­den­berg Orts­teil Warmen

Kall

Hille Orts­teil Eick­horst

Hille Orts­teil Oberl­übbe

Höxter

Ladbergen

Lich­tenau

Mecher­nich Orts­teil Flois­dorf und Berg

Mecher­nich Orts­teil Lorbach

Mecher­nich Orts­teil Voißel

Netters­heim Orts­teil Boude­rath

Netters­heim Orts­teil Engelgau

Netters­heim Orts­teil Rode­rath

Olsberg Orts­teil Bruch­hausen

Olsberg Orts­teil Helme­ring­hausen

Oerling­hausen

Warstein

Wett­ringen

Rhein­land-Pfalz

Alten­bam­berg

Asbach

Baden­hard

Berg

Berkoth

Bongard

Brand­scheid

Bruchertseifen

Derschen

Dill

Gehlert

Gemünden

Hardert

Hilgen­roth

Hunds­bach

Kalk­ofen

Kirsch­roth

Klein­stein­hausen

Koll­weiler

Langen­bach

Leins­weiler

Neun­kir­chen

Nieder­kir­chen

Noth­weiler

Ober­dreis

Ober­dü­ren­bach

Ober­wesel, Enge­höll, Weiler Boppard

Onsdorf

Puder­bach Orts­teil Haber­scheid

Puder­bach Orts­teil Reichen­stein

Quirn­bach Wester­wald

Sankt Katha­rinen

Schal­ken­bach

Schmidt­hach­en­bach

Sohr­schied

Tiefen­bach

Werk­hausen

Wirft

Sachsen-Anhalt

Ballen­stedt Orts­teil Radis­leben

Flecken Dies­dorf

Guten­born

Horla

Harz­ge­rode Orts­teil Mägdesprung

Harz­ge­rode Orts­teil Straß­berg

Südharz Orts­teil Brei­ten­stein

Südharz Orts­teil Hain­rode

Südharz Orts­teil Schwenda

Südharz Orts­teil Uftrungen

Südharz Orts­teil Wicke­rode

Zerbst/Anhalt Orts­teil Steckby

Zerbst/Anhalt Orts­teil Walter­ni­en­burg

Saar­land

Gers­heim

Losheim am See

Nohfelden

Sachsen

Boxberg/O.L.

Jöhstadt

Strie­gistal Orts­teil Marbach

Schleswig-Holstein

Bredenbek

Lütjen­holm

Manhagen

Schlesen

Windeby

Thüringen

Beiner­stadt

Gefell Orts­teil Gebers­reuth

Gefell Orts­teil Lang­grün

Göhren

Leinatal

Masser­berg

Neustadt an der Orla Orts­teil Lich­tenau

Rasten­berg

Werra-Suhl-Tal Orts­teil Horschlitt

Triptis Orts­teil Burkers­dorf

Triptis Orts­teil Pillings­dorf

