"Wir jagen Funklöcher": Hier baut die Telekom LTE aus

Foto: Telekom Im vergan­genen Jahr hatte die Deut­sche Telekom die Aktion "Wir jagen Funk­lö­cher" gestartet. Inter­es­sierte Städte und Gemeinden waren aufge­for­dert, sich beim Netz­be­treiber zu melden, wenn sie an der Schlie­ßung von Mobil­funk-Versor­gungs­lü­cken inter­es­siert sind. Die ersten 50 Gewinner der Aktion hatte die Telekom bereits genannt. Gleich­zeitig gab der Konzern bekannt, weitere 50 von den Kommunen gemel­dete Versor­gungs­lü­cken schließen zu wollen. Jetzt hat der Bonner Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zern die weiteren 50 Städte und Gemeinden genannt, die von der Funk­loch-Aktion profi­tieren sollen. Im Rahmen der Aktion werden demnach nun 100 bishe­rige Versor­gungs­lü­cken geschlossen. Neben einer GSM-Basis­ver­sor­gung bekommen die neuen Funk­masten auch LTE-Antennen, sodass ein zeit­ge­mäßer mobiler Internet-Zugang zur Verfü­gung steht.

Walter Golde­nits: "Begeis­te­rung und Enga­ge­ment in den Kommunen"

Telekom schließt weitere Funklöcher

Foto: Telekom "Wir haben die Zahl der Gewinner verdop­pelt, weil die Aktion sehr viel Begeis­te­rung und Enga­ge­ment in den Kommunen ausge­löst hat", sagt Walter Golde­nits, Tech­nik­chef der Telekom Deutsch­land. "'Wir jagen Funk­lö­cher' zeigt, dass Mobil­funk­ausbau anders gehen kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Wir haben ein Inter­esse und die Kommunen haben ein Inter­esse - und das Ergebnis ist: ein Funk­loch weniger. Es zeigt sich, dass es sich lohnt, neue Wege zu gehen."

Der ersten beiden Stand­orte, die im Rahmen der Aktion gebaut wurden, konnten bereits in Betrieb genommen werden. Die neuen Masten befinden sich im rhein­land-pfäl­zi­schen Viel­bach und in Dettel­bach in Unter­franken. Wie die Telekom weiter mitteilte, strebt das Unter­nehmen an, trotz der Beein­träch­ti­gungen, die die Corona-Krise mit sich bringt, die meisten Stand­orte bis Ende 2020 in Betrieb zu nehmen.

Weitere Gewinner möglich

Die Telekom teilte mit, die Funk­loch-Jagd-Aktion ergänze das regu­läre, ohnehin geplante Ausbau­pro­gramm für das Mobil­funk­netz. Jedes Jahr baue der Konzern rund 2000 Mobil­funk-Stand­orte in Deutsch­land. An der Aktion hätten sich insge­samt 539 Kommunen betei­ligt. Zwar ist es offenbar nicht geplant, weitere 50 offi­zi­elle Gewinner zu benennen. Die Telekom prüfe aber, inwie­weit sie weiteren Kommunen ein Angebot machen kann und sie in ihre Ausbau­pla­nung für die nächsten zwei Jahre inte­grieren kann.

Mit der Aktion "Wir jagen Funk­lö­cher" beschritt die Telekom einen neuen Weg. Übli­cher­weise suchen Funk­netz­planer poten­zi­elle Stand­orte für Mobil­funk­masten und gehen dann auf die Gemeinden zu. Lehnt die Kommune den Standort ab, wieder­holt sich der Prozess und dauert so mehrere Monate, manchmal sogar Jahre. Nun waren die Gemeinden aufge­rufen, selbst konkrete Vorschläge für einen Netz­ausbau in ihrem Bereich zu machen.

Das sind die weiteren 50 Gewinner bei der Telekom-Funk­loch-Jagd

Baden-Würt­tem­berg

Dornhan

Geisingen

Sulz am Neckar

Unlingen

Walden­burg

Bayern

Aubstadt

Eyers­hausen

Hessen

Drie­dorf

Ehren­berg OT Reul­bach

Ringgau

Schöf­fen­grund

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Passow

Nieder­sachsen

Auhagen

Börger

Firrel

Lage

Lingen (Ems)

Lüder

Nord­rhein-West­falen

Leich­lingen (Rhein­land)

Mecher­nich

Rheda-Wieden­brück

Übach-Palen­berg

Vett­weiß

Weiler­swist

Rhein­land-Pfalz

Asbach

Bad Dürk­heim

Braunshorn

Bubach/Buden­bach/Horn (Huns­rück)

Buch­holz

Dicken­dorf

Frie­sen­hagen

Hall­garten

Hergen­roth

Herrstein

Kluden­bach

Körpe­rich

Mandel

Mari­en­rach­dorf

Schei­ben­hardt

Stei­n­e­frenz

Völkers­weiler

Wiebels­heim

Saar­land

Schmelz

Sachsen

Dippol­dis­walde

Rothen­burg/O.L.

Sachsen-Anhalt

Mücheln (Geiseltal)

Schleswig-Holstein

Hedlingen

Rügge

Thüringen

Kölleda OT Burg­wenden und Groß­monra

Nobitz

