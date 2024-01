Telekom: "Erhöhen beim Netzausbau weiter das Tempo"

Die Telekom hat ihr Mobil­funk­netz in den ersten vier Wochen des neuen Jahres an 849 Stationen opti­miert. An immer mehr Stand­orten gibt es 5G mit Gigabit-Geschwin­dig­keit.

Abdu Mudesir, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land, zeigt sich selbst­bewusst: "Wir erhöhen beim Mobil­funk-Ausbau weiter das Tempo", erklärte er beim Blick auf die Bilanz der ersten vier Wochen des Jahres 2024. So vermeldet der in Bonn ansäs­sige Konzern für den genannten Zeit­raum 118 neue Mobil­funk-Stationen. An diesen Stand­orten wird der GSM- und LTE-Stan­dard genutzt, je nach indi­vidu­ellem Versor­gungs­ziel kommt auch 5G hinzu.

Neben den neuen Basis­sta­tionen hat die Telekom nach eigenen Angaben im Januar an 731 bestehenden Stand­orten die Kapa­zitäten erhöht. Damit können mehr Kunden als bisher parallel am glei­chen Ort mit dem Smart­phone tele­fonieren oder im Internet surfen, Strea­ming-Dienste nutzen oder mit Freunden und Bekannten chatten und mailen. An 111 Stand­orten hat die Telekom erst­mals den 5G-Stan­dard in Betrieb genommen.

Mobiles Internet in Gigabit-Geschwin­dig­keit

Telekom baut Mobilfunk an 849 Standorten aus

Foto: NuernbergMesse via Telekom Beson­ders schnelle mobile Internet-Verbin­dungen sind an Orten möglich, die mit 5G im Frequenz­bereich um 3600 MHz versorgt sind. Das ist nach Telekom-Angaben im Netz des Magenta-Konzerns mitt­ler­weile in 840 Städten und Gemeinden der Fall. Hier sind rund 10.700 Antennen für den Breit­band-Inter­net­zugang im Einsatz. Diese ermög­lichen Down­load-Geschwin­dig­keiten im Gigabit-Bereich.

Inter­essenten, die sich in einer Gemeinde mit 5G-Ausbau im 3600-MHz-Bereich aufhalten, sollten berück­sich­tigen, dass sich die Wellen auf diesen hohen Frequenzen schon fast licht­ähn­lich ausbreiten. Dadurch ist der Versor­gungs­radius einer Basis­sta­tion oft auf wenige hundert Meter beschränkt und jedes Hindernis wie Wände oder Mauern sorgen für eine Dämp­fung der Mobil­funk­signale.

96 Prozent Bevöl­kerungs­abde­ckung mit 5G

Das 5G-Netz der Telekom erreicht nach Unter­neh­mens­angaben derzeit 96 Prozent aller Haus­halte in Deutsch­land. Bis zum kommenden Jahr will die Telekom eine Haus­halts­abde­ckung von 99 Prozent errei­chen, wie sie im LTE-Netz schon heute üblich ist.

Keine genauen Zahlen nannte die Telekom zur Flächen­abde­ckung, also zur Versor­gung auch unver­sorgter Regionen. Der Konzern hat aber mitt­ler­weile seine Netz­abde­ckungs­karte wieder online gestellt, nachdem diese vorüber­gehend nicht zur Verfü­gung stand. Hier können Inter­essenten auch nach Netz­stan­dard gefil­tert die Abde­ckung nach­schlagen.

