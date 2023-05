Telekom: 143 neue Mobilfunk-Standorte in sechs Wochen

Die Deut­sche Telekom zieht regel­mäßig Bilanz zum Ausbau ihres Mobil­funk­netzes. Wie der in Bonn ansäs­sige Konzern jetzt mitteilte, wurden in den vergan­genen sechs Wochen insge­samt 143 neue Stand­orte in Betrieb genommen. Damit hat die Telekom bishe­rige Versor­gungs­lücken geschlossen und das Netz in bereits ausge­bauten Regionen weiter verdichtet. Je nach indi­vidu­ellem Versor­gungs­ziel kommt neben GSM der LTE- und ggf. auch der 5G-Netz­stan­dard zum Einsatz.

Neben der Inbe­trieb­nahme neuer Basis­sta­tionen hat die Telekom nach eigenen Angaben auch das Netz an bestehenden Stand­orten opti­miert. An 677 Stationen wurde die Kapa­zität erhöht, um mehr Kunden als bisher die paral­lele LTE- und 5G-Nutzung mit akzep­tabler Perfor­mance zu ermög­lichen. Das ist inso­fern wichtig, weil der Daten­ver­kehr in den Mobil­funk­netzen immer weiter ansteigt. Ohne Kapa­zitäts­erwei­terungen kann es zu Engpässen kommen, sodass Kunden beispiels­weise nur einen sehr lang­samen mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung haben.

5G für 95 Prozent aller Haus­halte

Telekom forciert Netzausbau

Foto: Telekom Die Telekom teilte weiter mit, dass das 5G-Netz des Unter­neh­mens mitt­ler­weile in 95 Prozent aller Haus­halte in Deutsch­land zur Verfü­gung steht. Damit sei der neue Netz­stan­dard "fast die Regel". Im 3600-MHz-Bereich, wo beson­ders schnelle Daten­ver­bin­dungen möglich sind, sind im Telekom-Netz nach Unter­neh­mens­angaben bundes­weit jetzt mehr als 9000 Antennen aktiv. Diese verteilen sich auf rund 3000 Stand­orte.

Seit einiger Zeit ist zu beob­achten, dass die Telekom das 5G-Netz auf 3600 MHz nicht mehr ausschließ­lich in Groß­städten und Ballungs­zen­tren, sondern auch in klei­neren Kommunen ausbaut. Nach­teil dieser sehr hohen Frequenzen sind ungüns­tige physi­kali­sche Ausbrei­tungs­bedin­gungen, sodass eine Basis­sta­tion oft nur einen Radius von wenigen hundert Metern abdeckt.

LTE für (fast) alle

Neben 5G treibt die Telekom auch den LTE-Ausbau weiter voran. Das 4G-Netz des Konzerns ist für 99 Prozent aller Haus­halte verfügbar. Nach wie vor nicht in Sicht ist hingegen die Frei­schal­tung des vom LTE-Stan­dard unab­hän­gigen 5G-Netzes für Endver­brau­cher. 5G-Stan­dalone gibt es für Privat­kunden in Deutsch­land somit weiterhin nur von Voda­fone.

In einem weiteren Beitrag lesen Sie mehr zum Netz­ausbau aller Mobil­funk-Betreiber in Deutsch­land.