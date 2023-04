Telekom: 1000 Mobilfunk-Standorte in 6 Wochen ausgebaut

Netzausbau bei der Telekom

Foto: Telekom Die Deut­sche Telekom hat eine Bilanz zu ihrem Mobil­funk-Netz­ausbau in den vergan­genen sechs Wochen gezogen. In diesem Zeit­raum seien 173 neue Stand­orte für das Handy­netz des Konzerns in Betrieb genommen worden. Diese funken "je nach indi­vidu­ellen Versor­gungs­ziel" auf LTE- und 5G-Frequenzen, wie das in Bonn ansäs­sige Unter­nehmen erläu­tert.

Zusätz­lich kommt der GSM-Stan­dard für die Grund­ver­sor­gung mit Tele­fonie, SMS und einem EDGE-basierten Internet-Zugang zum Einsatz. Im 2G-Netz sind zwar nur sehr lang­same Daten­über­tra­gungen möglich. Die Perfor­mance von maximal rund 200 kBit/s reicht aber beispiels­weise für die Kommu­nika­tion zwischen Maschinen (M2M) aus.

An 824 bereits bestehenden Stand­orten hat die Telekom die Kapa­zität erhöht, um Kunden beispiels­weise einen schnel­leren mobilen Internet-Zugang über LTE und 5G bereit­zustellen. An manchen Stand­orten sind 4G und/oder 5G erst­mals verfügbar. Bei anderen Basis­sta­tionen wurden die Netz­stan­dards auf zusätz­lichen Frequenz­bän­dern akti­viert.

5G auf 3600 MHz an immer mehr Stand­orten

Netzausbau bei der Telekom

Foto: Telekom In den vergan­genen Wochen hat die Telekom auch den Ausbau des 5G-Netzes im Frequenz­bereich um 3600 MHz forciert. Neben Groß­städten werden nun teil­weise auch klei­nere Kommunen versorgt. Auf 3600 MHz steht den Netz­betrei­bern mehr Spek­trum als in nied­rigeren Frequenz­bän­dern zur Verfü­gung. Das ermög­licht beson­ders schnelle Internet-Verbin­dungen.

Im auch unter dem Begriff n78 bekannten 3600-MHz-Bereich werden zum Teil Gigabit-Geschwin­dig­keiten erreicht. Aller­dings ist der Versor­gungs­radius auf derart hohen Frequenzen physi­kalisch bedingt oft auf wenige hundert Meter beschränkt. Ein flächen­deckender Ausbau von 5G im n78-Band ist daher wirt­schaft­lich nicht darstellbar. Immerhin mehr als 8600 Telekom-Antennen funken mitt­ler­weile in diesem Bereich.

Wie die Telekom weiter mitteilte, versorgt das Unter­nehmen mitt­ler­weile rund 95 Prozent der Haus­halte in Deutsch­land mit ihrem 5G-Netz. Die Haus­halts­abde­ckung mit LTE liegt bei 99 Prozent. Keine Angabe machte der Konzern zur Flächen­ver­sor­gung. Abdu Mudesir, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land, stellt aber in Aussicht, bis 2025 rund 99 Prozent der Bevöl­kerung mit 5G zu versorgen. Mudesir weiter: "Wir versorgen Deutsch­land mit einem flächen­deckenden und zukunfts­fähigen Netz, um Deutsch­land fit für die digi­tale Zukunft zu machen."

Warum sich für manche Nutzer der Telekom-Mobil­funk­emp­fang wieder verschlech­tert, haben wir in einer weiteren Meldung aufge­zeigt.