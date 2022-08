Telekom: Mobilfunk-Ausbau an mehr als 1100 Standorten

Die Deut­sche Telekom hat ihr Mobil­funk­netz in den vergan­genen fünf Wochen an mehr als 1100 Stand­orten ausge­baut. 285 neue Basis­sta­tionen schließen bishe­rige Versor­gungs­lücken.

Die Deut­sche Telekom hat eine Zwischen­bilanz zum Mobil­funk-Netz­ausbau in den vergan­genen fünf Wochen gezogen. Wie der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern mitteilte, wurde das Netz im genannten Zeit­raum an bundes­weit 1104 Stand­orten ausge­baut. Dabei handelt es sich vorwie­gend um Opti­mie­rungen an Stand­orten, an denen das Telekom-Mobil­funk­netz zuvor schon verfügbar war. Telekom baut Netz weiter aus

Foto: Telekom Nach wie vor gilt es aber, mit zusätz­lichen Basis­sta­tionen das Netz zu verdichten und bislang nicht versorgte Regionen - vornehm­lich im länd­lichen Raum - zu erschließen. So hat die Telekom in den vergan­genen fünf Wochen 285 neue Stand­orte für das LTE-Netz in Betrieb genommen. Zusätz­liche 4G-Kapa­zitäten hat das Unter­nehmen an 747 Stand­orten geschaffen, um Engpässe zu vermeiden, wenn eine größere Anzahl Nutzer parallel den mobilen Internet-Zugang verwendet.

5G-Netz an 72 weiteren Stand­orten

Wie die Telekom weiter mitteilte, steht das 5G-Netz jetzt an 72 weiteren Stand­orten zur Verfü­gung. Keine Angaben machte der Netz­betreiber dazu, welche Frequenz­bereiche genutzt werden. Deut­lich schnel­lere Daten­über­tra­gungs­raten als das LTE-Netz bietet 5G vor allem dann, wenn der Frequenz­bereich um 3600 MHz genutzt wird. Hier sind zum Teil Down­stream-Geschwin­dig­keiten von mehr als 1 GBit/s möglich.

Insge­samt ist 5G auf 3600 MHz mitt­ler­weile an mehr als 2000 Stand­orten - vor allem in Städten und Ballungs­gebieten - verfügbar. Das 5G-Netz der Telekom erreicht damit mitt­ler­weile mehr als 92 Prozent der Haus­halte in Deutsch­land. Aller­dings ist die Nutzung selbst dann nicht immer gewähr­leistet, wenn der Kunde sich mit 5G-Handy an einem versorgten Ort aufhält. Nicht jedes Gerät unter­stützt alle LTE/5G-Frequenz­kom­bina­tionen.

LTE mit 99 Prozent Haus­halts­abde­ckung

Für ihr LTE-Netz vermeldet die Telekom eine 99-prozen­tige Haus­halts­abde­ckung. Wie hoch die tatsäch­liche Flächen­ver­sor­gung - auch abseits bewohnter Gebiete - ist, teilte der Netz­betreiber nicht mit. "Aktuell funken über 100.000 Antennen an mehr als 34.000 Stand­orten im Netz der Telekom. Jähr­lich kommen mehr als 1500 neue Stand­orte hinzu, beson­ders im Bereich der Auto­bahnen und Bahn­stre­cken", so Walter Golde­nits, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land.

In einer weiteren Meldung haben wir aktu­elle Details zum Netz­ausbau von Telekom, Voda­fone und Telefónica zusam­men­gefasst.