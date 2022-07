Deutsche Telekom: Fast 200 neue LTE-Senderstandorte

Netzausbau bei der Telekom

Foto: Telekom Die Deut­sche Telekom hat darüber infor­miert, wie sie ihr Mobil­funk­netz in den vergan­genen sieben Wochen ausge­baut hat. Opti­mie­rungen hat das in Bonn ansäs­sige Unter­nehmen den Angaben zufolge an 855 Stand­orten in ganz Deutsch­land durch­geführt. Neben einer Erwei­terung bestehender Sende­masten um den neuen 5G-Netz­standort wird an immer mehr Stand­orten auch die LTE-Kapa­zität ausge­baut. Darüber hinaus baut die Telekom neue Stationen auf, um ihr Netz zu verdichten und noch bestehende Versor­gungs­lücken zu schließen.

Insge­samt 194 neue LTE-Stand­orte hat die Telekom in den zurück­lie­genden knapp zwei Monaten in Betrieb genommen. An weiteren 538 Stand­orten wurden die Kapa­zitäten des LTE-Netzes ausge­baut, um mehr Kunden parallel am glei­chen Ort einen schnellen mobilen Internet-Zugang anbieten zu können. 5G-Kapa­zitäten hat die Telekom an 123 Stand­orten geschaffen.

5G auf 3,6 GHz an mehr als 2000 Stand­orten

Foto: Telekom Beson­ders hohe Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten im 5G-Netz sind im Bereich um 3,6 GHz möglich. Auf diesen hohen Frequenzen haben die Netz­betreiber genü­gend Spek­trum zur Verfü­gung, um mobile Daten­ver­bin­dungen in Gigabit-Geschwin­dig­keit zu ermög­lichen. Die Telekom setzt das 3,6-GHz-Band jetzt an mehr als 2000 Stand­orten für ihr 5G-Netz an.

Diese impo­sante, vier­stel­lige Zahl an Sender­stand­orten rela­tiviert sich dadurch, dass die tech­nische Reich­weite eines 5G-Senders auf derart hohen Frequenzen auf einen Radius von wenigen hundert Metern beschränkt ist. Wie berichtet, setzt die Telekom jetzt unter anderem auch den 700-MHz-Bereich für 5G ein. Dieses Spek­trum ist für die Flächen­ver­sor­gung viel besser geeignet als 3,6 GHz. Dafür ist die maximal mögliche Surf­geschwin­dig­keit deut­lich geringer.

Mehr als 100.000 Antennen an 34.000 Stand­orten

Für das Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom sind nach Unter­neh­mens­angaben derzeit rund mehr als 100.000 Antennen an 34.000 Stand­orten im Einsatz. Jedes Jahr kommen mehr als 1500 Stand­orte dazu, um vor allem entlang der Auto­bahnen und Bahn­stre­cken für eine noch bessere Netz­abde­ckung zu sorgen.

Walter Golde­nits, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land: "Wir versorgen Deutsch­land mit 5G, unserem neuen Stan­dard im Mobil­funk­netz und errei­chen bereits heute eine Haus­halts­abde­ckung von 92 Prozent. Wir geben aber weiter Vollgas: Bis 2025 werden 99 Prozent der Haus­halte in unserem 5G-Netz surfen können."

Der Telekom-Konkur­rent o2 Telefónica hat - wie berichtet - in dieser Woche bekannt­gegeben, sein 5G-Ausbau­ziel für dieses Jahr bereits erreicht zu haben.