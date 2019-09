Telekom: 615 000 weitere Anschlüsse mit 250 MBit/s

Die Deut­sche Telekom baut ihre Internet-Infra­struktur weiter aus. In den vergan­genen vier Wochen hat sie nach eigenen Angaben an 615 000 Anschlüssen das Tempo auf bis zu 250 Mbit/s erhöht. Die Zahl der poten­ziellen Anschlüsse mit 250 MBit/s steigt damit auf jetzt fast 24 Millionen. Weitere 40 000 Haus­halte können durch tech­nische Upgrades jetzt mit bis zu 100 MBit/s surfen. Die Gesamt­zahl aller Haus­halte, die einen Tarif mit bis zu 100 MBit/s oder mehr nutzen können, liegt damit bei über 29,5 Millionen.

Ausbau auch auf dem Land

Die Deutsche Telekom setzt beim Breitbandausbau auf Glasfaser. Die Telekom betont, dass sie ihren Netz­ausbau in Gesamt­deutsch­land voran­treibt, in großen Städten genauso, wie in kleinen Gemeinden, und nennt auch Beispiele. So haben in den vergan­genen vier Wochen unter anderem Bonn, Landau und Wies­baden mit mehreren tausend Anschlüssen, als auch Schwarze Pumpe, Tönning und Wunstorf mit mehreren Dutzend Anschlüssen vom Ausbau profi­tiert.

Wichtig für Inter­essenten: Wer die höheren Band­breiten nutzen möchte, muss einen entspre­chenden Tarif buchen, wie etwa MagentaZuhause XL für bis zu 250 MBit/s oder MagentaZuhause L für maximal 100 MBit/s. Die Telekom nimmt keine auto­mati­sche Umstel­lung auf einen höher­wertigen Tarif vor. Eine solche Umstel­lung ist in der Regel nämlich auch mit Zusatz­kosten verbunden.

Gigabit-Netz kommt

Erklärtes Ziel der Telekom ist das Netz in Rich­tung Gigabit-Gesell­schaft zu entwi­ckeln. Grund­lage dazu ist das Glas­faser-Netz des Rosa Riesen, das ständig erwei­tert wird. Es sorgt dafür, dass die Haus­anschlüsse an schnelle Knoten ange­schlossen werden können.

In Potsdam-Mittel­mark wird die Gigabit-Vision der Telekom wohl schon bald Realität. Wie das Unter­nehmen gestern mitteilte, hat es die öffent­liche Ausschrei­bung für den Netz­ausbau in dieser Region gewonnen. Rund 10 000 Adress­punkte mit Haus­halten, Unter­nehmen und Schulen in sämt­lichen 38 Kommunen des Land­kreises können das Internet ab 2022 mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde im Down­stream nutzen. Beim Hoch­laden sind es bis zu 500 Megabit pro Sekunde. Die Telekom wird dafür im Land­kreis rund 4000 Kilo­meter Glas­faser­kabel und fast 500 neue Netz­verteiler aufstellen. Die Leitungen gehen direkt ins Haus, die Über­tragung der Signale erfolgt optisch.

Es wird wohl nicht das letzte Projekt dieser Art bleiben. Erst kürz­lich hatte sich Telekom Vorstand Dirk Wössner in einer Tele­fonkon­ferenz ausdrück­lich zum weiteren FTTH-Ausbau bekannt: "Vecto­ring ist Brücken­tech­nologie. Und dort wo wir neu bauen, werden wir Glas­faser bis in die Wohnung oder wenigs­tens ans Gebäude legen." teltarif.de berich­tete.

