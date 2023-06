Telekom: So viele Kunden können jetzt schneller surfen

Die Deut­sche Telekom hat jetzt darüber infor­miert, im Mai für 245.000 Haus­halte den Internet-Zugang im Fest­netz beschleu­nigt zu haben. Immer wich­tiger werden beim Netz­ausbau auch Glas­faser-Anschlüsse, nachdem der in Bonn ansäs­sige Konzern bis vor einiger Zeit zunächst darauf gesetzt hatte, zunächst für schnel­lere Internet-Anschlüsse über die bestehende Kupfer­kabel-Infra­struktur zu sorgen.

Von den 245.000 Haus­halten, für die die Telekom im vergan­genen Monat einen schnel­leren Breit­band-Anschluss reali­siert hat, können 180.000 Haus­halte einen Glas­faser-Anschluss bekommen. Insge­samt stehen FTTH-Anschlüsse jetzt für sechs Millionen Haus­halte in ganz Deutsch­land zur Verfü­gung. Hier sind Band­breiten von bis zu 1 GBit/s möglich, wenn der Kunde einen dazu geeig­neten Tarif bucht.

Insge­samt haben deutsch­land­weit rund 36 Millionen Haus­halte die Möglich­keit, von der Telekom einen Fest­netz-Inter­net­anschluss zu bekommen, der bis zu 100 MBit/s im Down­stream oder mehr ermög­licht. Mehr als 29 Millionen Haus­halte können einen Anschluss mit bis zu 250 MBit/s im Down­stream oder mehr erhalten. Diese werden vornehm­lich noch über die VDSL-Super-Vecto­ring-Tech­nologie reali­siert. Rund eine Million Haus­halte haben seit Jahres­beginn vom Netz­ausbau der Telekom profi­tiert.

Abdu Mudesir: "Schnelles und zukunfts­fähiges Netz"

Netzausbau bei der Telekom

Foto: Telekom "Wir versorgen Deutsch­land mit einem schnellen und zukunfts­fähigen Netz", sagt Abdu Mudesir, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land. So ermög­liche der Konzern seinen Kunden beruf­lich wie auch privat neue Perspek­tiven. Mudesir sieht darin "einen wich­tigen Beitrag, um die Gesell­schaft in eine moderne, digi­tale Zukunft zu führen."

Während die Telekom als Netz­betreiber die Infra­struktur ausbaut, muss auch der Kunde aktiv werden, um von den höheren Internet-Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten zu profi­tieren. Dazu wird ein passender Tarif benö­tigt. Dieser wird von der Telekom auch dann nicht auto­matisch einge­richtet, wenn der Kunde im Vorfeld Inter­esse an einem schnel­leren Internet-Zugang im Fest­netz gezeigt hat.

Hinter­grund: Höher­wer­tige Tarife sind in der Regel mit höheren Kosten verbunden. Hin und wieder geht die Telekom aber auf ausge­wählte Bestands­kunden zu und bietet dauer­haft die nächst­höhere Tarif­stufe ohne Aufpreis an. Die Ange­bote sind in der Regel zeit­lich befristet und Kunden haben selbst offenbar keinen Einfluss darauf, ob sie den Bonus bekommen. Es könnte sich aber lohnen, Post vom Netz­betreiber dies­bezüg­lich etwas genauer anzu­sehen.

Auch im Mobil­funk bauen Telekom und ihre Mitbe­werber die Netze weiter aus, wie wir in einem weiteren Beitrag berichten.