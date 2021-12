Telekom: 5G erreicht 90 Prozent Bevölkerungsabdeckung

Die Deut­sche Telekom hat Bilanz zum ihrem Netz­ausbau im zu Ende gehenden Jahr gezogen. 2021 stand ganz im Zeichen von 5G im Mobil­funk­bereich sowie von der Glas­faser im Fest­netz, wie der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern mitteilte. So seien mitt­ler­weile bundes­weit rund 63.000 Antennen für das 5G-Netz aktiv, die für eine 90-prozen­tige Bevöl­kerungs­abde­ckung sorgen.

Separat betrachtet die Telekom 5G im Frequenz­bereich um 3600 MHz. Hier sind Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von zum Teil mehr als 1 GBit/s möglich. Mehr als 3500 Antennen an fast 1200 Stand­orten funken in diesem Frequenz­bereich. Alle anderen 5G-Antennen werden auf nied­rigeren Frequenzen einge­setzt, die zwar höhere tech­nische Reich­weiten ermög­lichen, dafür aber keine so hohen Internet-Geschwin­dig­keiten bieten. Telekom zieht Bilanz zum Netzausbau

Logo/Foto: Telekom, Montage: teltarif.de Die Telekom hat nach eigenen Angaben alle Antennen im 3600-MHz-Bereich tech­nisch für 5G Stan­dalone aufge­rüstet. Sie sind parallel sowohl an das bereits bestehende Kern­netz, sowie an das neue 5G Stan­dalone Kern­netz ange­bunden. Diese Tech­nologie bildet die nächste Stufe von 5G. Sie ermög­licht eine mini­male Reak­tions­zeit von unter zehn Milli­sekunden und Inno­vationen für Firmen­kunden wie Network Slicing.

99 Prozent Haus­halts-Abde­ckung mit LTE

Das LTE-Netz der Telekom versorgt nach Unter­neh­mens­angaben mitt­ler­weile rund 99 Prozent aller Haus­halte. Ende Juni hat sich der Netz­betreiber von der aus heutiger Sicht veral­teten UMTS-Tech­nologie verab­schiedet. Die dadurch frei­gewor­denen Frequenzen wurden für das 4G-Netz umge­widmet.

Entlang der Bahn­stre­cken will die Telekom die Qualität und die Leis­tungs­fähig­keit des Mobil­funk­netzes weiter stei­gern. Alle zwei­ein­halb Tage hat der Konzern im zu Ende gehenden Jahr an der Schiene einen neuen Mobil­funk­standort gebaut. Ziel sei es, dass Fahr­gäste bis 2026 auf allen Stre­cken ohne Unter­bre­chung im Netz der Telekom tele­fonieren und surfen können.

70.000 Kilo­meter Glas­faser verlegt

Wie die Telekom weiter mitteilte, seien allein in diesem Jahr rund 70.000 Kilo­meter Glas­faser verlegt worden. Insge­samt umfasst das Glas­faser-Netz des Unter­neh­mens damit mehr als 650.000 Kilo­meter. Mit dem Ausbau in 2021 können insge­samt mehr als drei Millionen Haus­halte einen Glas­faser­anschluss buchen. 1,2 Millionen Haus­halte kamen allein in diesem Jahr hinzu. Ausbaujahr 2021 als Schaubild

Foto: Telekom Bis 2024 will die Telekom insge­samt zehn Millionen Haus­halte mit Glas­faser anbinden. Ein Anschluss mit bis zu 100 MBit/s ist aktuell für 34,4 Millionen Haus­halte verfügbar. Ein Schwer­punkt beim Ausbau liegt auf dem länd­lichen Raum. Ziel der Telekom ist es, bis 2030 in Kommunen mit weniger als 20.000 Einwoh­nern acht Millionen Glas­faser-Anschlüsse zu bauen.

Eine beson­dere Heraus­for­derung waren die Schäden an der Tele­kom­muni­kations-Infra­struktur in den Hoch­was­ser­gebieten in Rhein­land-Pfalz und Nord­rhein-West­falen. Das Fest­netz wurde häufig so schwer zerstört, dass ein Neuausbau notwendig ist. In stark betrof­fenen Orts­teilen setzt die Telekom dabei direkt auf FTTH.

Kunden über­tragen immer mehr Daten

Das von den Kunden verbrauchte Daten­volumen ist auch in diesem Jahr deut­lich ange­stiegen. Im Fest­netz lag das Volumen etwa 15 Prozent über 2020. Ähnliche Stei­gerungen gab es im Mobil­funk: Hier gingen im abge­lau­fenen Jahr 1,83 Milli­arden Giga­byte durchs Netz. 2020 waren es noch 1,625 Milli­arden Giga­byte. Die Top 3 beim Daten­ver­brauch im Mobil­funk­netz der Telekom waren YouTube, Insta­gram und Face­book.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie auch im Voda­fone- und o2-Netz die Daten­nut­zung rasant anstieg.