Telekom: Mobilfunk an weiteren 1313 Standorten ausgebaut

Die Telekom hat ihr Mobil­funk­angebot in den vergan­genen acht Wochen an bundes­weit 1313 Stand­orten ausge­baut, wie das Unter­nehmen heute mitteilte. 382 Stand­orte wurden neu gebaut und funken jetzt - je nachdem - mit LTE (4G) und 5G (NSA/SA) Tech­nologie, wobei 5G-SA derzeit nur für ausge­wählte Spezi­alkunden und Spezi­alan­wen­dungen verfügbar ist.

Schnelles 5G in 800 Städten und Gemeinden

Die Telekom hat alleine in den letzten 8 Wochen 382 neue Sendestationen aufgebaut.

Foto: Deutsche Telekom Zusätz­lich wurde die Mobil­funk-Kapa­zität an 931 bereits im Betrieb befind­lichen Stand­orten erhöht. In rund 800 Städten und Gemeinden funken 5G-Antennen auf beson­ders schnell nutz­baren Frequenzen bei 3,6 Giga­hertz (soge­nanntes Band n78). Die dort nutz­bare Band­breite erlaubt Down­load-Geschwin­dig­keiten von bis zu 1 GBit/s, teil­weise sogar darüber.

5G bald Regel­emp­fang

Der 5G-Empfang im Handy­netz der Telekom ist in Deutsch­land mitt­ler­weile fast die Regel, sagt die Telekom und eigene Beob­ach­tungen der teltarif.de-Redak­tion bestä­tigen das. Möglich macht das die soge­nannte DSS-Technik. Bei DSS "entscheidet" das Mobil­funk-Netz, ob es in reinem LTE oder in 5G-NSA-Modus sendet und empfängt. Bei 5G-NSA wird ein zusätz­liches LTE Anker­band benö­tigt - abhängig von den Endge­räten die aktuell einge­bucht sind.

Theo­retisch können über 95 Prozent der Haus­halte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen, sofern sie Mobil­funk­kunden der Telekom sind und ein 5G-fähiges Endgerät mit passendem Tarif zur Hand haben. Unter den glei­chen Voraus­set­zungen liegt die Haus­halts­abde­ckung der Telekom mit LTE/4G statis­tisch bei 99 Prozent.

Es gibt aber auch bei der Telekom noch Ecken und Bereiche, in denen es nur schwa­ches oder gar kein Handy­netz gibt. Viele teltarif.de-Leser klagen über mangel­hafte Indoor-Versor­gung, beispiels­weise in Innen­städten, in Einkaufs­zen­tren oder Büro­gebäuden, wo verspie­gelte Fens­ter­scheiben, wie in den IC- oder ICE-Zügen, den Empfang behin­dern.

Ausbau geht weiter

„Wir erhöhen beim Mobil­funk-Ausbau weiter das Tempo“, erklärt Dr. Abdu Mudesir, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land seine Stra­tegie. „Bis 2025 werden wir (mit 5G) 99 Prozent der Bevöl­kerung errei­chen." Sein Ziel ist, Deutsch­land mit einem flächen­deckenden und zukunfts­fähigen Netz zu versorgen, "um Deutsch­land fit für die digi­tale Zukunft zu machen.“

Wie ist die lokale Versor­gung?

Viele Nutzer, die vor der Entschei­dung für einen Netz­anbieter stehen, wollen wissen, wie die Netz­ver­sor­gung in ihrer Region, am Arbeits­platz, Urlaubs- oder Reise-Ort ist. Dazu kann im Internet die örtliche Mobil­funk-Versor­gung geprüft werden. Die Angaben beruhen dabei teil­weise auf mathe­mati­schen Berech­nungen. Im Prinzip können auch die Berater in den Telekom-Shops und den Fach­märkten oder an der kosten­freien Hotline (0800 330 1000) darüber infor­mieren.

Die Deut­sche Telekom ist auch in sozialen Medien und Foren (YouTube, Face­book, telefon-treff.de) sehr aktiv, weist aber darauf hin, dass umfang­reiche Recher­chen zu in abseh­barer Zukunft geplanten Aus- oder Neubauten aufgrund des hohen Aufwandes nicht mehr zu leisten sind. Das wiederum ist schade.

Kunden, Netz­planer, Kosten­rechner und Büro­kratie

Zwar wissen die tech­nischen Abtei­lungen oft genau, wo es noch hängt und klemmt, müssen sich aber gegen interne Kosten­rechner ("Wissen Sie was das kostet?") und lang­same Büro­kra­tien ("Das müssen wir erst genau prüfen") oder erschreckte Anwohner ("So eine Antenne sieht doch furchtbar aus") oder diffuse Ängste vor "Strah­lung" ("Wenn da 5G drauf­steht, ist das lebens­gefähr­lich") ausein­ander­setzen.

Wie ist es bei den Lesern?

Wie ist die Netz­ver­sor­gung bei Ihnen vor Ort? Jede Woche berichten wir über die Ausbau­mel­dungen der Netz­betreiber, die nur ein Ausschnitt des inten­siven Netz­ausbau-Programms sind. Bei gezielten Hinweisen zu Bundes­land, Land­kreis, Ort, Orts­teil, Bausi­tua­tion, verwen­detes Endgerät (was kann es?), selbst gebuchter Tarif (LTE, 5G inklu­sive?) können wir bei den Netz­betrei­bern nach­fragen.

Am 12. Dezember lädt die Telekom wieder Fach­jour­nalisten und Experten zum Netzetag in Bonn ein. teltarif.de wird vor Ort sein und berichten.