Telekom 5G: Mehr Frequenzen, neue Technik, mehr Fläche

Mit einer Video­fra­gestunde meldet sich der Telekom-Technik-Geschäfts­führer Walter Golde­nits zu Wort. Obwohl das Wetter im Januar nicht sonder­lich gemüt­lich war, wurden alleine 159 neue 5G-Stand­orte im Netz der Telekom akti­viert, statis­tisch sind das mehr als fünf neue Stand­orte pro Tag.

Bundes­weit 63.000 Antennen

Damit wächst die Anzahl der Antennen(sektoren) mit 5G-Versor­gung bundes­weit auf über 63.000 Antennen, was etwa 31.000 Stand­orten entspricht - ein Standort hat meis­tens 3 Sektoren. Damit können, so rechnet die Telekom vor, "über 90 Prozent der Bevöl­kerung die neueste Mobil­funk-Gene­ration bereits nutzen". Grund­bedin­gung ist, dass die Kunden ein 5G-fähiges Handy besitzen, sich im 5G-Versor­gungs­bereich befinden und eine für 5G im Telekom-Netz akti­vierte SIM-Karte ins Handy einge­legt haben. Das kann ein Lauf­zeit­ver­trag bei Original-Telekom oder einigen Service-Provi­dern (z.B. Mobilcom-Debitel) sein, aber auch eine Prepaid-SIM-Karte (derzeit nur Original Telekom möglich).

5G mit DSS in der Fläche

Walter Goldenits hat für Marketing-Gags bei 5G nichts übrig und will lieber flächig ausbauen.

Screenshot: teltarif.de / Video: Youtube/telekomnetz Die 5G-Stationen in der Fläche senden oft in 5G-DSS-Tech­nologie, wobei 4G und 5G an einem Standort kombi­niert werden. Ziel ist es, auch in der Fläche 1 GBit/s im Down­load zu errei­chen, aller­dings nicht auf 3,6 GHz. Diese hohe Frequenz bleibt den Ballungs­gebieten vorbe­halten, "wo beson­ders viel Verkehr ist", und dort sind schon Geschwin­dig­keiten über 1 GBit/s möglich.

3,6 GHz für Ballungs­gebiete

Neben der breiten Versor­gung des Landes hat die Telekom das "beson­ders schnelle 5G" auf der Frequenz 3,6 GHz (Band n78) im Blick. Dafür wurden bereits "mehr als 4.000 5G-Antennen" in Betrieb genommen, was etwa 1300 Stand­orten entspricht. Davon profi­tieren über 180 Städte und Gemeinden.

Im Laufe des Jahres plant die Telekom auch auf 700 MHz-Frequenzen mit 5G zu starten. „Unser 5G Ziel für dieses Jahr ist es, das Kunden­erlebnis perma­nent zu verbes­sern“, erklärt Walter Golde­nits, Tech­nik­chef der Telekom Deutsch­land, seine Pläne. „Dazu werden wir weiter zügig ausbauen und setzen vor allem auch auf Netz­inno­vationen. Alle unsere Antennen im 3,6 GHz Band sind bereits tech­nisch für 5G-Stan­dalone erwei­tert. Auch unsere Frequenzen im Bereich 700 MHz reser­vieren wir für 5G." Und gibt bekannt, dass 5G-Stan­dalone "kommer­ziell in diesem Jahr" starten wird.

Dafür arbeite die Telekom gemeinsam mit Part­nern an der Entwick­lung von Anwen­dungen, die sich nur mit den neuen Netz­funk­tionen im Stan­dalone-Netz umsetzen lassen.

Was bedeutet 5G-Stan­dalone?

Beim aktuell weit verbrei­teten 5G-NSA (Non Stand Alone) liefert das vorhan­dene 4G-Netz Hilfe­stel­lung. Die 5G-Sender über­tragen bereits im NR (New Radio) Sende/Empfangs­pro­tokoll, verwenden aber noch die 4G-Netz­struktur. 5G Stan­dalone braucht 4G nicht mehr und hat ein eigenes 5G-Kern­netz. Das erlaubt gerin­gere Reak­tions­zeit (Latenz) von unter 10 Milli­sekunden.

Hoff­nungs­träger Network Slicing

Große Hoff­nung setzt die Branche auf soge­nanntes Network Slicing, was erst mit 5G-SA möglich wird. Dabei wird das Netz in virtu­elle Scheiben (quasi in abge­schirmte Unter­netze) aufge­teilt. Diese Slices können für indi­vidu­elle Anfor­derungen konfi­guriert werden. Wenn auf Slice A "der Bär tobt", soll auf einem Slice B oder C weiterhin störungs­freie Kommu­nika­tion möglich sein. Das könnte beispiels­weise in einem voll besetzten Fußball­sta­dion inter­essant sein, wo Radio- oder TV-Anstalten parallel ihre Eindrücke über­tragen wollen, oder in einer Stadt, wo Verkehrs­ampeln über einen eigenen Slice gesteuert werden und auch zur Rush-Hour funk­tio­nieren müssen.

Inno­vationen für Geschäfts­kunden

„Diese Inno­vationen sind aktuell beson­ders für Geschäfts­kunden inter­essant“, betont Golde­nits. „Wir haben eine hohe Nach­frage nach Campus-Netzen für die Indus­trie. Vom Messe­gelände in Hannover über die Raffi­nerie in Schwedt bis zum Hamburger Hafen - mehr als ein Dutzend Campus-Netze haben wir bereits aufge­baut. Ein erstes Campus-Netz mit 5G-Stan­dalone haben wir zusätz­lich in einer Messe­halle in Hannover in Betrieb genommen.“

Die Telekom hat jetzt auch stan­dar­disierte Campus-Netze mit 5G-Stan­dalone in ihrem Port­folio, das soge­nannte Campus-Netz Private. Das können sich Firmen, die eine Campus-Lizenz, aber kein eigenes tech­nisches Know-How haben, quasi schlüs­sel­fertig liefern und aufbauen lassen. In einem Campus­netz dürfen nur Geräte und Mitar­beiter der Lizenz­inhaber Firma funken, "zivile" Kunden bleiben hier außen vor. Im Umkehr­schluss bleiben alle teils sensi­blen Daten im Campus-Netz, worauf Firmen größten Wert legen.

5G-SA bereits erfolg­reich getestet

Einen Live-Test des 5G-SA-Netz zeigte die Telekom im Dezember bei einem Auftritt von Dave Gahan (bekannt durch die Forma­tion "Depeche Mode") und seiner Band. Die Beson­der­heit: Seine Band spielte an einem anderen Ort, das Musik­signal wurde über 5G-SA der Telekom in Echt­zeit zum Spielort des Sängers über­tragen und mit seinem Gesang kombi­niert. Das Ergebnis war "ein perfekt arran­gierter Song – dank 5G SA", betont die Telekom.

Jede Menge 5G am Hori­zont

Auf jeden Fall sieht Golde­nits "am Hori­zont jede Menge 5G, viele hundert neue Basis­sta­tionen über das Jahr, ein großes Ausbau­pro­gramm. Golde­nits versprach ein "flächiges 5G-Netz, kein Fleckerl­tep­pich, keine tech­nische Piloten, wo wir die Kunden provo­zieren, die Marke­ting-Gags über­lassen wir anderen."

Eisen­bahn­stre­cken mit 5G ?

Golde­nits beant­wortet im Video Fragen der Youtube-Nutzer. Etwa, ob es einen Vorab-Versuchs­betrieb für tech­nisch inter­essierte Privat­kunden mit 5G-SA geben werde. Die Antwort lautet: Nein, das sei nicht geplant. Das 5G-SA Netz sei für Groß­kunden bereits im Angebot. "Wollen das beste Kunden­erlebnis, Stan­dalone soll flächig einen Mehr­wert für Kunden bieten. Wir möchten das beste 5G-Netz anbieten."

Ein anderer Zuschauer wollte wissen, ob die Bahn­stre­cken auch mit 5G auf 3,6 GHz versorgt werden. Auch hier antwor­tete Golde­nits "leider nein", es sei tech­nisch nicht möglich, mit den in den Bahn-Zügen verbauten Repea­tern die 3,6 GHz in die Züge zu bekommen, außerdem klappe die Daten­über­tra­gung bei hohen Fahr­geschwin­dig­keiten (der ICE fährt im Regel­betrieb bis zu 330 km/h) aus physi­kali­schen Gründen bei 3,6 GHz nicht mehr richtig. Man konzen­triere sich auf Low- und Midband, also 700 bis 2100 MHz.

