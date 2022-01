Telekom-Sendemast in Lauta: Weniger Antennen, 5G bleibt

In Lauta im Land­kreis Bautzen (Bundes­land Sachsen) baut die Telekom einen Sende­masten um. Da künftig weniger Antennen dort hängen, entstand der Eindruck, 5G würde wieder abge­schaltet.

Foto: Picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild In der Stadt Lauta im Land­kreis Bautzen (Bundes­land Sachsen) steht ein Sende­mast, der 4G- und 5G-Signale der Deut­schen Telekom für Mobil­funk ausstrahlt. Über diesen Sende­mast gab es kürz­lich etwas Verwir­rung. "Die Mobil­funk­anlage an der Passauer Straße 5 soll Anfang des kommenden Jahres (gemeint ist 2022) umge­rüstet werden. Darüber infor­mierte Bürger­meister Frank Lehmann (parteilos) jetzt im Kreise der Stadt­räte", berich­tete das örtliche Online-Magazin "Hoyte24" des Hoyers­wer­daer Wochen­blatt Verlags.

Zahl der Antennen wird redu­ziert

Foto: Picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Weiter heißt es: "Die Anzahl der Antennen auf der obersten Platt­form wird demnach auf noch drei Stück halbiert. Zurzeit ist zwar der jüngste Mobil­funk­stan­dard 5G noch in Betrieb. Sobald der Umbau reali­siert ist, wird erst einmal nur noch LTE (4G) zur Verfü­gung stehen. 5G werde sich aber recht einfach wieder zuschalten lassen - dies die Auskunft, die die Stadt erhalten hat."

Das bewegte einen teltarif.de-Leser zu einem deut­lichen Kommentar in unserem Forum. Unter dem leicht verfrem­deten histo­rischen Zitat "vorwaerts nimmer, rueck­waerts immer", schrieb er: "Die Telekom hats drauf, überall spricht man von 5G. In Lauta wird 5G zurück­gebaut und keiner weiß warum. Danke Telekom, ihr seid Spitze"

Weniger (sicht­bare) Antennen: 5G bleibt

Innenleben einer 8x8 MIMO Antenne: In einem Gehäuse sind viele kleine Antennen untergebracht.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Wir haben bei der Telekom nach­gefragt und sofort Antwort erhalten: "Nette Geschichte, aber leider liegt hier ein Miss­ver­ständnis zugrunde: Wir bauen dort um. In diesem Zusam­men­hang redu­ziert sich die Zahl der Antennen, aber nicht die Zahl der Dienste. 5G ist auch weiterhin nach diesem Umbau vorhanden an unserem Standort Lauta, Passauer Straße 5", bestä­tigte uns ein Spre­cher des Unter­neh­mens den aktu­ellen Stand.

Die Telekom infor­mierte auch die Seite hoyte24.de und dort steht seit heute Morgen ein Nach­trag: "Die Telekom hat sich gemeldet. Der Bürger­meister ist demnach wohl einem Miss­ver­ständnis aufge­sessen: Es redu­ziere sich zwar die Zahl der Antennen, nicht aber jene der Dienste. 5G bleibe auch nach dem Umbau verfügbar."

Moderne Gehäuse enthalten aktive und passive Technik

Die Anten­nen­gehäuse, die man an den Masten von außen sieht, enthalten heute längst nicht mehr eine einzige Antenne, sondern ein kompli­ziertes Gebilde von verschie­denen Antennen für verschie­dene Frequenzen. Diese Antennen können im laufenden Betrieb auch kombi­niert und umge­schaltet werden, um den Kunden besser versorgen zu können (Beam­forming). Diese Gehäuse können auch aktive Elemente wie Sende­end­stufen enthalten. Durch ihre kompakte Bauform nehmen sie weniger Platz weg und sind oft auch ener­gie­spa­render und flexi­bler als bishe­rige Baugruppen.

