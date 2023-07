Telekom 5G: Schnelles Netz in immer mehr Kommunen

Die Telekom bietet ihr 5G-Netz auf 3600 MHz mitt­ler­weile in mehr als 740 Städten und Gemeinden an. Her sind beson­ders schnelle Daten­ver­bin­dungen möglich.

Die Deut­sche Telekom hat über ihren Mobil­funk-Netz­ausbau in den vergan­genen fünf Wochen infor­miert. Wie der in Bonn ansäs­sige Konzern mitteilte, wurden an insge­samt 647 Stand­orten bundes­weit Opti­mie­rungen vorge­nommen. Einer­seits hat die Telekom neue Basis­sta­tionen in Betrieb genommen, um letzte Funk­löcher zu schließen. Auf der anderen Seite hat das Unter­nehmen an bestehenden Stand­orten Kapa­zitäten erwei­tert, um mehr Kunden parallel am glei­chen Ort einen brauch­baren mobilen Internet-Zugang bereit­stellen zu können.

Wie die Tele­fon­gesell­schaft erläu­terte, wurden im genannten Zeit­raum 193 Stand­orte neu für das Mobil­funk­netz erschlossen. Je nach indi­vidu­ellem Versor­gungs­ziel wurden die neuen Basis­sta­tionen neben GSM als Basis­netz für Tele­fonie, SMS und lang­same Daten­ver­bin­dung über EDGE mit LTE und ggf. zusätz­lich mit dem 5G-Stan­dard versorgt. An 454 bereits bestehenden Stand­orten hat die Telekom die Kapa­zitäten für LTE bzw. 5G ausge­baut.

9200 5G-Antennen auf 3600 MHz

Telekom bilanziert Netzausbau

Foto: Telekom Die Telekom forciert seit einiger Zeit den 5G-Netz­ausbau im Frequenz­bereich um 3600 MHz. In diesem n78 genannten Frequenz­band arbeiten mitt­ler­weile mehr als 9200 Antennen, wie der Konzern mitteilte. Zur Zahl der Stand­orte, die mit 5G auf 3600 MHz aufge­rüstet wurden, sagt die Telekom nichts. Da bei den meisten Basis­sta­tionen drei Antennen zum Einsatz kommen, dürften etwas mehr als 3000 Sende­masten im n78-Band aktiv sein. In rund 740 Kommunen sei das 5G-Netz auf 3600 MHz mitt­ler­weile verfügbar.

Auf 3600 MHz sind Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von zum Teil mehr als 1 GBit/s möglich. Hinter­grund ist das auf diesen sehr hohen Frequenzen verfüg­bare Spek­trum. Nach­teil sind die fast schon licht­ähn­lichen Ausbrei­tungs­bedin­gungen in diesem Bereich. Das heißt, der Versor­gungs­bereich jeder Station ist auf einen Radius von wenigen hundert Metern begrenzt. Jede Mauer und jede Wand kann zum Hindernis werden.

5G-Versor­gungs­grad weiter bei gut 95 Prozent

Der Versor­gungs­grad für 5G im Telekom-Netz liegt nach Unter­neh­mens­angaben bei "über 95 Prozent" der Bevöl­kerung. Diesen Wert hatte die Telekom schon im Früh­jahr genannt. Für das LTE-Netz nennt der Netz­betreiber eine 99-prozen­tige Bevöl­kerungs­abde­ckung.

