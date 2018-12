Telekom-Netz: 10 GB mit LTE für 13,99 Euro

Die Deutsche Telekom hat alle in den vergangenen Monaten ver­öffentlichten Netztests gewonnen. Ausschlaggebend war dabei unter anderem auch die hohe Verfüg­barkeit des LTE-Netzes. Der Bonner Netzbetreiber selbst ist allerdings bekannt dafür, dass die Tarife im Vergleich zu Discountern oft deutlich teurer sind.

Nun hat der Online-Händler Modeo wieder eine Aktion gestartet, bei der Interessenten die Möglichkeit haben, einen Datentarif mit 10 GB ungedrosseltem Surf-Volumen pro Monat für 13,99 Euro monatliche Grundgebühr zu bekommen. Vergleichbare Aktionen gibt es immer wieder, allerdings liegen die Monatspreise oft bei mehr als 15 Euro, sodass es sich für Interessenten durchaus lohnen könnte, einen Blick auf die aktuelle Aktion zu werfen.

LTE mit bis zu 150 MBit/s

Aktionstarif im Telekom-Netz Es handelt sich um eine reine Daten-SIM, die keine Telefonate ermöglicht. Zudem steht "LTE max." nicht zur Verfügung. Stattdessen liegt die Übertragungsgeschwindigkeit bei maximal 150 MBit/s. Das dürfte für die meisten Kunden mehr als ausreichend sein. Zu beachten ist allerdings, dass der günstige Monatspreis für den über mobilcom-debitel geschalteten Vertrag nur für die Dauer der zweijährigen Mindestvertragslaufzeit gilt. Wer den Tarif darüber hinaus behält, würde dann monatlich 29,99 Euro zahlen.

Regulär fällt bei Vertragsabschluss eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro an. Für Kunden, die bei der Auftragserfassung einer "vollen Werbeerlaubnis" zustimmen, entfällt dieser Betrag. Zu beachten ist, dass der Provider dem Kunden automatisch eine Internet-Security-Option von Kaspersky schaltet. Diese ist im ersten Monat kostenlos und schlägt danach monatlich mit 2,99 Euro zu Buche. Die Option hat eine zweijährige Mindestlaufzeit, kann aber in den ersten 14 Tagen nach Vertragsabschluss gekündigt werden.

Zweiter Tarif mit 4 GB Highspeed-Volumen

Als weitere Option bietet der Händler eine Daten-Flatrate im Telekom-Netz mit 4 GB monatlichem Highspeed-Datenvolumen für 9,99 Euro monatliche Grundgebühr an. Auch hier ist die LTE-Nutzung bei einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 150 MBit/s möglich. Kunden, die den Vertrag über die zweijährige Mindestvertragslaufzeit hinaus behalten, zahlen dann monatlich 19,99 Euro für den Tarif.

Auch hier gilt, dass die normalerweise anfallende Anschlussgebühr von 39,99 Euro bei "voller Werbeerlaubnis" entfällt und die Kaspersky-Option automatisch aktiviert wird, aber in den ersten zwei Wochen nach Schaltung der SIM-Karte gekündigt werden kann. Im EU-Roaming wendet mobilcom-debitel in beiden Tarifen den im Rahmen der Regulierung verordneten Fair-use-Policy an.