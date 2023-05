Telekom-Netz: Smartphone-Tarif mit LTE für 3 Euro

High Mobile bietet ab sofort einen Smart­phone-Tarif im Telekom-Netz für monat­lich 3 Euro an. Ohne Mindest­ver­trags­lauf­zeit ist das Angebot zum doppelten Preis erhält­lich.

High Mobile hat einen neuen Smart­phone-Tarif im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom gestartet, der sich vor allem an preis­bewusste Kunden richtet. Das Angebot nennt sich High Start 1 und ist für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit für 3 Euro monat­liche Grund­gebühr erhält­lich. Dabei verzichtet der Provider sogar auf eine einma­lige Anschluss­gebühr. Kunden können wahl­weise eine klas­sische SIM-Karte oder ein eSIM-Profil nutzen. Letz­teres muss bei Bedarf über den Kunden­ser­vice bestellt werden.

Eine Allnet-Flat­rate wäre zu diesem Preis­punkt wohl zu viel verlangt. Statt­dessen sind jeden Monat je 100 Inklu­siv­minuten und -SMS in alle Netze im Preis enthalten. Darüber hinaus kostet jede Gesprächs­minute und Kurz­mit­tei­lung 9 Cent. Eine MMS kann für 39 Cent verschickt werden, solange der Dienst im Telekom-Netz noch ange­boten wird.

1 GB High­speed-Volumen pro Monat

Günstiger Tarif im Telekom-Netz

Screenshot: teltarif.de, Quelle: high-mobile.de Für den mobilen Internet-Zugang bietet der Tarif eine Surf- und Down­load­geschwin­dig­keit von maximal 25 MBit/s im Down­stream über LTE. Der Zugang zum 5G-Netz ist nicht möglich. Jeden Monat ist 1 GB High­speed-Daten­volumen im Preis enthalten. Hat der Kunde das Kontin­gent verbraucht, erfolgt bis zum Beginn des nächsten Abrech­nungs­zeit­raums eine Dros­selung auf maximal 32 kBit/s.

Anrufe sind leitungs­ver­mit­telt im GSM-Netz sowie über VoLTE im 4G-Netz und via WLAN Call möglich. Der Tarif ist auch für die Nutzung im Ausland frei­geschaltet. Wie im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehen, können die Inklu­siv­leis­tungen im EU-Roaming ohne zusätz­liche Kosten genutzt werden. Auf Wunsch ist es auch möglich, eine bestehende Handy­nummer zum Discount-Tarif mitzu­nehmen.

So geht es nach zwei Jahren weiter

Wie bei vielen vergleich­baren Tarif-Aktionen bleibt der Monats­preis nur für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit stabil. Kunden, die den Vertrag danach nicht kündigen, zahlen ab dem 25. Monat jeweils 5 Euro. Die Preis­erhö­hung nach Ablauf der Mindest­lauf­zeit fällt somit moderat aus. Dennoch kann es nicht schaden, zu gege­bener Zeit nach Alter­nativen Ausschau zu halten.

Für Kunden, die sich nicht für 24 Monate binden möchten, bietet High Mobile den Tarif High Start 1 auch in einer Flex-Vari­ante an. Diese kommt mit nur einmo­natiger Binde­frist aus. In diesem Fall werden aber 19,90 Euro Anschluss­gebühren berechnet, und die monat­liche Grund­gebühr beträgt 6 Euro.

