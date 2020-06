Telekom-Netz: Allnet-Flat mit 18 GB LTE für unter 20 Euro

Aktionstarif im Telekom-Netz

Screenshot: teltarif.de, Quelle: mobilcom-debitel.de mobilcom-debitel hat einen Akti­ons­tarif im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom wieder aufge­legt, der sich durch recht gute Kondi­tionen für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit auszeichnet. Das Angebot nennt sich green LTE 18 GB und bietet eine Allnet-Flat­rate für Tele­fo­nate und den SMS-Versand mit monat­lich 18 GB unge­dros­seltem Daten­vo­lumen für den mobilen Internet-Zugang.

Für den mobilen Internet-Zugang stehen GPRS, UMTS und LTE zur Verfü­gung. Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit beträgt 21,6 MBit/s im Down­stream und 3,6 MBit/s im Upstream. Das ist weit von "LTE max" entfernt, sollte für die meisten Anwen­dungen aller­dings ausrei­chen. Hat der Kunde die 18 GB High­speed-Volumen verbraucht, so wird die Perfor­mance bis zum Beginn des nächsten Abrech­nungs­zeit­raums auf maximal 64 kBit/s im Down- und Upstream redu­ziert. Der Tarif kann auch im EU-Roaming genutzt werden. Wie im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehen, fallen dafür keine zusätz­li­chen Kosten an. Aller­dings ist die im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­se­hene Fair-use-Policy zu beachten. Im Preis enthalten ist außerdem die Nutzung der WLAN-Hotspot-Flat­rate von freenet, die nach Angaben des Anbie­ters draht­lose Internet-Zugänge in rund 120 Ländern bereit­stellt.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: mobilcom-debitel.de Inter­es­senten sollten bedenken, dass bei Vertrags­ab­schluss eine Anschluss­ge­bühr von 19,99 Euro berechnet wird. Zudem gelten die güns­tigen Kondi­tionen nur für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Kunden, die den Vertrag danach weiter nutzen, zahlen dann einen Grund­preis in Höhe von nicht mehr ganz so güns­tigen 29,99 Euro.

Eine Kündi­gung muss mindes­tens drei Monate vor Ende der Mindest­ver­trags­lauf­zeit bei mobilcom-debitel eingehen. Ansonsten verlän­gert sich der Kontrakt um weitere zwölf Monate - zu den dann deut­lich schlech­teren Kondi­tionen. Wie bei allen Tarifen von mobilcom-debitel, die bis zum 30. Juni abge­schlossen werden, können Inter­es­senten die Readly-Flat­rate für Zeitungen und Maga­zine drei Monate lang kostenlos testen.

Der Provider wirbt zudem damit, dass man seine bestehende Rufnummer "kostenlos mitnehmen" kann, was im Umkehr­schluss bedeutet, dass es für die Portie­rung keinen Bonus - etwa in Form einer Gutschrift gibt. Infor­ma­tionen zur Rufnum­mern­por­tie­rung haben wir in einem Ratgeber zusam­men­ge­fasst.

