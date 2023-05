Telekom: So teuer wird die Bereitstellung einer MultiSIM

Heim­lich, still und leise hat die Deut­sche Telekom die Kondi­tionen für Kunden verschlech­tert, die mehr als eine SIM-Karte für ihren Mobil­funk­anschluss nutzen möchten. Das zeigt ein Blick ins Kunden­center des in Bonn ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns. Wurden bislang keine Anschluss­gebühren für MultiSIM-Karten berechnet, so verlangt die Telekom jetzt eine Bereit­stel­lungs­gebühr von 19,95 Euro je zusätz­licher SIM-Karte. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich der Kunde für eine physi­sche SIM oder für ein eSIM-Profil entscheidet.

Von der neuen Gebühr ausge­nommen sind einem Bericht von Caschys Blog zufolge neben der Haupt­karte für den jewei­ligen Mobil­funk­anschluss nur MultiSIMs in den Tarifen MagentaMobil L Plus und MagentaMobil XL Premium. Das L-Plus-Preis­modell wird schon seit rund fünf Jahren nicht mehr vermarktet. Der MagentaMobil XL Premium ist wiederum der Alles-Drin-Tarif der Telekom - inklu­sive echter Flat­rate auch im EU-Roaming, in Nord­ame­rika und in der Türkei. Den Vertrag für 199,95 Euro pro Monat leisten sich aber vermut­lich nur wenige Viel­nutzer. Neue Kosten für Telekom-MultiSIMs

Logo: Telekom, Fotos: teltarif.de, Grafik: amiganer-fotolia.com MagentaMobil XL Premium ist auch der einzige Privat­kunden-Tarif der Telekom, bei dem zwei MultiSIM-Karten in der Grund­gebühr enthalten sind. In allen anderen Verträgen fallen neben der neu einge­führten Anschluss­gebühr auch zusätz­liche monat­liche Kosten an, deren Kosten vom Tarif des Kunden abhängig sind und zwischen 4,95 und 29,95 Euro pro Monat liegen.

o2 führte Anschluss­gebühr schon im April ein

Die Telekom folgt mit dem neuen Bereit­stel­lungs­preis für die MultiSIM der Neure­gelung, die o2 schon vor einem Monat für seine MultiCards einge­führt hat. Für diese wurden bisher eben­falls keine Einrich­tungs­gebühren berechnet. Jetzt verlangt die Telefónica-Kern­marke bei Akti­vie­rung einmalig 19,99 Euro. Anders als bei der Telekom werden bei o2 aber keine monat­lichen Gebühren fällig, wenn der Kunde einen o2-Free-Boost- oder o2-Mobile-Boost-Tarif mit inklu­dierter Connect-Funk­tion gebucht hat.

Für Voda­fone-Kunden sind Bereit­stel­lungs­kosten bei Bestel­lung einer MultiSIM nicht neu. Der in Düssel­dorf ansäs­sige Konzern berechnet hierfür bereits seit Jahren einmalig 39,99 Euro - genauso viel wie bei Vertrags­abschluss und doppelt so viel wie die Mitbe­werber unter den Netz­betrei­bern.

In einer weiteren Meldung sind wir auf Pläne für neue Smart­phone-Tarife der Telekom einge­gangen.