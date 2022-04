Telekom zieht Zwischenbilanz zum Netzausbau

Foto: Telekom Die Deut­sche Telekom hat eine Zwischen­bilanz zum Ausbau ihres Mobil­funk­netzes gezogen. Wie der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister mitteilte, wurden in den vergan­genen fünf Wochen Ausbau­maß­nahmen an 1055 Stand­orten in ganz Deutsch­land durch­geführt. Neben dem 5G-Netz wird durch neuen 4G-Stand­orte auch die LTE-Abde­ckung weiter verbes­sert und an bestehenden Basis­sta­tionen sorgt die Telekom für zusätz­liche Kapa­zität.

Bereits berichtet haben wir über 350 neue Stand­orte für das 5G-Netz im n78-Band um 3600 MHz. Darüber hinaus hat die Telekom in den vergan­genen fünf Wochen weitere 152 Stand­orte mit 5G im 2100-MHz-Bereich aufge­rüstet. Hier wird das DSS-Verfahren (Dynamic Spec­trum Sharing) einge­setzt, sodass das Frequenz­band parallel für 5G und LTE genutzt werden kann. Vom Ausbau profi­tieren demnach auch Kunden, die noch kein 5G-taug­liches Endgerät besitzen.

199 neue LTE-Stand­orte

Foto: Telekom Wie die Telekom weiter mitteilte, hat der Konzern in den vergan­genen fünf Wochen 199 neue Stand­orte für das LTE-Netz in Betrieb genommen. An 354 weiteren Basis­sta­tionen hat das Unter­nehmen Kapa­zitäts­erwei­terungen für das 4G-Netz vorge­nommen. Insge­samt sind nach Angaben der Telekom jetzt bundes­weit 100.000 Antennen für das Mobil­funk­netz des Konzerns im Einsatz.

Das LTE-Netz der Deut­schen Telekom versorgt aktuell rund 99 Prozent aller Haus­halte in Deutsch­land. Zudem können rund 91 Prozent der Haus­halte im Bundes­gebiet auf das 5G-Netz des Konzerns zugreifen. Keine Angaben machte die Telekom zur Flächen­abde­ckung. Hier gibt es - vor allem in länd­lichen Regionen - nach wie vor Versor­gungs­lücken.

Walter Golde­nits: "Mehr als 32.000 Stand­orte"

Walter Golde­nits, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land, erläu­tert, dass die 100.000 Antennen an mehr als 32.000 Stand­orten aktiv sind. "Zusätz­lich nehmen wir jähr­lich mehr als 1500 neue Stand­orte in Betrieb", so Golde­nits. "Hinzu kommen LTE- und 5G-Erwei­terungen an tausenden bestehenden Stand­orten."

Auch Voda­fone und Telefónica bauen ihre Mobil­funk­netze weiter aus. 1&1 beginnt mit dem Aufbau des neuen, vierten Handy­netzes in Deutsch­land. In einer weiteren Meldung haben wir Details zum Ausbau aller Mobil­funk­netze in den vergan­genen Tagen zusam­men­gefasst.