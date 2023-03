Telekom schließt weitere Lücken im Mobilfunknetz

Die Telekom hat in den vergan­genen sieben Wochen 320 neue Mobil­funk­stand­orte in Betrieb genommen. 5G erreicht 95 Prozent aller Haus­halte.

Die Deut­sche Telekom hat ihr Mobil­funk­netz auch in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres weiter ausge­baut. In den vergan­genen sieben Wochen hat der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern 320 neue Stand­orte in Betrieb genommen. Diese schließen bishe­rige Versor­gungs­lücken und bieten in bereits versorgten Regionen besseren Empfang und mehr Kapa­zität.

Darüber hinaus hat die Telekom nach eigenen Angaben an 1007 bereits bestehenden Stand­orten die Kapa­zität erhöht. Damit sollen mehr Kunden parallel am glei­chen Ort einen schnellen mobilen Internet-Zugang über LTE und 5G zur Verfü­gung haben. Das 5G-Netz der Telekom ist jetzt für mehr als 95 Prozent der Haus­halte in Deutsch­land verfügbar. Die LTE-Haus­halts­abde­ckung liegt bei 99 Prozent.

8200 Antennen auf 3600 MHz

Telekom baut Netz weiter aus

Foto: Telekom Beson­ders inter­essant ist das 5G-Netz im Frequenz­bereich um 3600 MHz. Nur auf diesen hohen Frequenzen haben die Netz­betreiber ausrei­chend Spek­trum zur Verfü­gung, um Internet-Geschwin­dig­keiten anzu­bieten, die signi­fikant höher sind als die vom LTE-Netz bekannte Perfor­mance. Wie die Telekom mitteilte, funken mitt­ler­weile bundes­weit rund 8200 Antennen des Unter­neh­mens in diesem Bereich.

Im Durch­schnitt werden an jeder Basis­sta­tion drei Antennen benö­tigt, sodass sich die Antennen auf rund 2700 Stand­orte aufteilen. Versorgt werden vor allem Städte und Ballungs­zen­tren und dort in erster Linie Orte, an denen der mobile Internet-Zugang beson­ders intensiv genutzt wird. Physi­kalisch bedingt wird auf den hohen Frequenzen jeweils nur ein Radius von wenigen hundert Metern versorgt.

Abdu Mudesir: "Wir erhöhen beim Mobil­funk-Ausbau weiter das Tempo"

"Wir erhöhen beim Mobil­funk-Ausbau weiter das Tempo", sagt Abdu Mudesir, seit 1. Januar neuer Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land. "Über 95 Prozent der Bevöl­kerung können bereits 5G von der Telekom nutzen, bis 2025 werden wir 99 Prozent der Bevöl­kerung errei­chen. Wir versorgen Deutsch­land mit einem flächen­deckenden und zukunfts­fähigen Netz, um Deutsch­land fit für die digi­tale Zukunft zu machen."

Ob Kunden das 5G-Netz in vollem Umfang nutzen können, hängt auch vom verwen­deten Endgerät ab. Nicht jedes Smart­phone ist für jede in den Mobil­funk­netzen verwen­dete LTE/5G-Kombi­nation geeignet. Einen guten Eindruck hat dies­bezüg­lich im Test das T Phone hinter­lassen, wie wir in einem weiteren Beitrag berichten.