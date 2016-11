Telekom erreicht 92 Prozent der Bevölkerung mit LTE

92 Prozent LTE-Netzabdeckung bei der Telekom Die Telekom untermauerte im abgelaufenen Quartal nach eigenen Angaben ihre Position als Marktführer bei den Service­umsätzen im Mobilfunkgeschäft. Bei einem insgesamt im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht gesunkenen Umsatz im Gesamtmarkt für die mobile Kommunikation steigerte das Unternehmen die Mobilfunk-Serviceumsätze um 0,2 Prozent, nachdem zuvor ein Jahr lang die Umsätze zurückgingen. Über die Festnetzzahlen der Telekom haben wir bereits berichtet.

Der Umsatzzuwachs sei deutlich durch die abgesenkten Terminierungs­entgelte sowie die im Mobilfunk-Umsatz verbuchten Preisnachlässe aus den MagentaEins-Paketen gebremst. Diese werden bei der Telekom im Mobilfunkgeschäft verbucht. Nach Angaben der Telekom habe vor allem der Einfluss der verstärkten Roaming-Regulierung einen Einfluss auf die Umsätze. Ohne die Roaming-Regulierung hätte die Telekom beim Serviceumsatz um ein Prozent zugelegt.

Datennutzung durch Privatkunden steigt um 88 Prozent

Während die Zahl der von den Telekom-Vertragskunden genutzten Verbindungs­minuten gegenüber dem dritten Quartal 2015 um 4,6 Prozent wuchs, gab es bei dem über mobile Endgeräte abgerufenen und verschickten Datenvolumen einen deutlich stärkeren Anstieg. Im Jahresvergleich erhöhte sich beispielsweise die monatliche Datennutzung bei den Privatkunden mit Telekom Vertrag um rund 80 Prozent auf fast 1 Gigabyte. Dies belege die gute Akzeptanz der neuen Tarife, in denen deutlich höhere Datenvolumina enthalten sind.

Insgesamt verzeichnet die Telekom eine Mobilfunk-Kundenbasis von 41,461 Millionen aktiven SIM-Karten. 24,705 Millionen davon seien Vertragskarten. Vor allem bei diesen legte die Telekom zu: 609 000 Neu-Verträge verzeichnete der Anbieter hier binnen der vergangenen drei Monate, binnen Jahresfrist waren es gar 1,358 Millionen. Allerdings: 464 000 der 609 000 Neukunden wurden von Diensteanbietern und/oder MVNOs gewonnen, also beispielsweise durch die Telekom-Tochter congstar oder andere Discounter. Nur 145 000 Nutzer entschieden sich im 3. Quartal für einen echten Telekom-Vertrag - im Vorquartal waren es noch 151 000.

Telekom erreicht mit LTE 92 Prozent der Bevölkerung

Die Telekom setzt vor allem auf ihr LTE-Netz. Dieses bietet sie ausschließlich den eigenen Kunden an, Discounter können dieses Netz derzeit nicht vermarkten. Nach Angaben der Telekom werden derzeit 92 Prozent der Bevölkerung mit LTE erreicht - ein Plus von fünf Prozentpunkten binnen eines Quartals. Das ist insofern bemerkenswert, als dass es bei den letzten Prozentpunkten bis zur Flächendeckung vor allem um ländliche Räume geht, in denen die Telekom für vergleichsweise wenige Nutzer neue Infrastruktur aufbauen muss. Diese lässt sich jedoch in der Regel auch für den weiteren Ausbau des VDSL-Netzes sowie später für 5G nutzen.