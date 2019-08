Deutsche Telekom: "Handover" beim Grenzübertritt

In Europa gilt Reise­frei­heit. Wer von Deutsch­land aus in ein Nach­barland fährt, kommt in der Regel ohne Grenz­kontrolle aus. Handy­gespräche jedoch brechen kurz vor oder nach der Grenze ab.

Damit, so teilte die Deut­sche Telekom heute mit, soll jetzt Schluss sein. Unter­brechungs­freie Tele­fonate inner­halb der Netze der Telekom-Landes­gesell­schaften gibt es nun an den (Netz-)Grenzen zu Polen, den Nieder­landen, Tsche­chien und Öster­reich. Gespräche mit Anbie­tern aus anderen angren­zenden Ländern laufen. „Wir verbinden Europa und machen mobiles Tele­fonieren noch einfa­cher“, sagt Dirk Wössner, Vorstand Deutsch­land der Telekom. „Gerade jetzt in der Urlaubs­zeit profi­tieren davon schon viele Millionen Kunden.“

Handover in andere Netze

Wer über die Grenze fährt, kann bei der Telekom weiter telefonieren Ob eine Verbin­dung in der Bewe­gung abbricht oder nicht, hängt vom „Handover“ (auf deutsch "Über­gabe") ab. Verlässt ein Handy­nutzer die Reich­weite eines Mobil­funk­mastes, über­nimmt ein anderer näher gele­gener Mast die Funk­versor­gung. An Landes­grenzen funk­tionierte diese Über­gabe bislang nicht, mit zwei Ausnahmen: Zwischen T-Mobile Deutsch­land (heute Telekom) und T-Mobile Öster­reich (heute Magen­tamobil Austria) und T-Mobile Czech (vormals Paegas Mobile) gab das Handover schon. Ansonsten war beim Über­tritt in ein komplett anderes Handy­netz eines anderen Anbie­ters die Verbin­dung weg und musste neu aufge­baut werden.

In Polen, den Nieder­landen, Tsche­chien und Öster­reich ist ein Handover nun auch von Landes­netz zu Landes­netz möglich. „Unser Netz wird damit noch euro­päischer. Im Zweifel merkt der Kunde nicht, ob er schon im Nach­barland ist, oder nicht. Und bei den Handy­gebühren gilt schon länger: Europa ist eins. Zusätz­liche Gebühren fallen im EU-Ausland nicht an“, sagt Wössner dazu.

Inter­essant: Derzeit befindet sich die Telekom in Gesprä­chen mit Anbie­tern außer­halb der eigenen Gruppe. So sollen bald unter­brechungs­freie Gespräche an den Grenzen zu Frank­reich, der Schweiz, Däne­mark und Belgien möglich sein.

Aktuell wird der unter­brechungs­freie Grenz­über­gang mit den Mobil­funk-Stan­dards 2G (GSM) und 3G (UMTS). Bei 4G (LTE) klappen Tele­fonate (Voice over LTE) über die Grenzen hinweg noch nicht. Auch können in auslän­dischen Netzen noch keine VoLTE-Gespräche geführt werden, weil es noch kein VoLTE-Roaming gibt. Der Grund ist erschre­ckend trivial: Es fehlt die Stan­dardi­sierung. Die Telekom arbeitet jedoch auch für diesen Stan­dard an einer Lösung.

5G noch ohne Sprach-Stan­dard

Beim Zukunfts­stan­dard 5G gibt es - wie zum Start von 4G - noch kein genormtes Sprach­proto­koll, das wohl Vo5G (Voice over 5G) heißen könnte. Ergo gibt es auch hier noch kein Sprach-Tele­fonie-Roaming.

Für die Urlaubs­reisenden und Grenz­gänger ist wichtig: Solange es noch kein VoLTE-Roaming gibt, werden Tele­fonate im Grenz­bereich einfach über die 2G und 3G-Tech­nologie abge­wickelt.

Um Frequenzen in den Nach­barlän­dern nicht zu stören, gibt es strenge Regeln zur Anten­nenaus­rich­tung und Sende­leis­tung. In der Praxis scheint es aber so zu sein, dass deut­sche Netz­betreiber sich penibel genau daran halten, während die Kollegen in den Nach­barlän­dern gerne über die Grenze strahlen, um Kunden zu "sammeln".

Seitdem es die EU-Richt­linien gibt, ist das kosten­tech­nisch unpro­blema­tisch. Es führt aber dazu, dass deut­sche Kunden im Grenz­bereich mitunter ganz ohne Netz dastehen, wenn das auslän­dische Netz noch nicht empfangbar ist.

Mit zuneh­mender Netz­verdich­tung aller Anbieter könnte sich dieses Problem künftig - beispiels­weise über klei­nere Zellen - auch lösen lassen. An der Grenze zur Schweiz beispiels­weise darf die Telekom Stand­orte der Swisscom auf Schweizer Terri­torium nutzen. Dadurch wird die Versor­gung der Grenz­bereiche besser.

Zum Monats­wechsel hat die Telekom wieder neue StreamOn-Partner vorge­stellt. Welche das sind, lesen Sie in einer weiteren Meldung.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (2)