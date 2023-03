Telekom stellt alten Fax- und Datendienst im Handy-Netz ein

Wer bisher noch Fax und lineare Daten­über­tra­gung über das Mobil­funk-Netz der Telekom genutzt hat, erhält in diesen Tagen einen Brief: Die Telekom schaltet die Dienste ab. So geht es weiter.

Im Telekom-Mobil­funk­netz geht eine tech­nolo­gische Ära zu Ende - doch davon dürften nicht mehr viele Kunden etwas bemerken. Aktuell verschickt die Telekom Briefe an ihre Mobil­funk­kunden, in denen zu lesen ist, dass der alte Faxdienst und der leitungs­ver­mit­telte (also nicht paket­ver­mit­telte) Daten­dienst abge­schaltet wird.

Derar­tige Dienste dürften in den vergan­genen Jahren vermut­lich nur noch von einigen wenigen Geschäfts­kunden verwendet worden sein. Nicht in jedem Fall bietet die Telekom eine direkte Alter­native für die abge­schal­teten Dienste an.

Letzter Akt im Fahr­plan zur Abschal­tung

Telekom schaltet leitungsvermitteltes mobiles Internet ab

Foto: Telekom In dem der teltarif.de-Redak­tion vorlie­genden Brief schreibt die Telekom, "tech­nolo­gische Forst­schritte" wie die "digi­tale Daten­über­tra­gung" oder "der neue Mobil­funk-Stan­dard 5G" würden es notwendig machen, sich "von alten Tech­nolo­gien zu trennen". Davon sei auch der mobile Faxdienst und die "Daten­ver­bin­dung mit 9,6 kBit/s" betroffen.

Die Telekom weist darauf hin, dass der leitungs­ver­mit­telte Daten­dienst "häufig" zur Daten­über­tra­gung bei Alarm­anlagen, Strom­zäh­lern oder bei mobilen Faxge­räten einge­setzt werde. Die Leis­tung würde nun zum 31. März entfallen.

Zusätz­lich verweist die Telekom auf die Infor­mati­ons­seite telekom.de/hilfe/netz­moder­nisie­rung. Dort befindet sich ein zeit­licher Fahr­plan für die Abschal­tung. Bereits am 28. Februar 2020 wurden der leitungs­ver­mit­telte Fax- und Daten­dienst für Multi-SIM-Karten abge­schaltet, am 31. März 2020 für Prepaid-Karten. Fax- und Daten­dienst in Kombi­nation mit Voice VPN wurde zum 30. September 2020 deak­tiviert, und zum 31. März 2023 erfolgt nun die Abschal­tung für alle anderen Mobil­funk-Daten­tarife, die weder Prepaid, noch MultiSIM, noch Voice VPN verwenden. Der Brief der Telekom an ihre Kunden

Bild: teltarif.de / Leserzuschrift

Fax: Keine direkte Nach­folge-Technik bei der Telekom

Nicht von der Abschal­tung betroffen sind natür­lich die heut­zutage genutzten paket­ver­mit­telten Daten­über­tra­gungs­stan­dards GPRS, EDGE, LTE und 5G. Von den paket­ver­mit­telten Stan­dards wurden einzig die UMTS-Tech­niken bereits abge­schaltet. Heutige Smart­phones unter­stützen die leitungs­ver­mit­telte Daten­über­tra­gung ohnehin bereits meist gar nicht mehr.

Auf ihrer Infor­mati­ons­seite spricht die Telekom auch über Alter­nativen. Zum Thema Fax über Mobil­funk muss die Telekom aller­dings konsta­tieren: "Es gibt keine direkte Nach­fol­getech­nologie. Wenn Sie weiter einen Fax-Empfang über das Mobil­funk­netz wünschen, benö­tigen Sie einen digi­talen Empfänger (Router oder alter­nativ Online-Dritt­anbieter-Dienste). Die Faxe können Sie dann bspw. mit Ihrem Smart­phone abrufen, spei­chern oder über einen Drucker ausdru­cken. Tipp: Denken Sie an die Aktua­lisie­rung der Nummer in Tele­fon­büchern und Online-Auskunfts­diensten - einfach und schnell in Ihrem Kunden­center."

Bei der Maschi­nen­kom­muni­kation weist die Telekom darauf hin, dass Daten heut­zutage "und in Zukunft" digital über den IP-Verbin­dungsweg über­tragen werden. Bei der Anschaf­fung von neuen Sensoren bzw. Alarm­gebern solle man also darauf achten, dass diese IP-fähig sind. teltarif.de berichtet hierzu bereits seit einiger Zeit über Narrow­band-IoT, LTE-M oder LoRaWAN.

Leitungs­ver­mit­telte mobile Daten-Tech­niken im Rück­blick