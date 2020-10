Update für MeinMagenta-App von der Telekom

Telekom überarbeitet MeinMagenta-App

Screenshot: teltarif.de Die Deut­sche Telekom hat ihre MeinMagenta-App über­arbeitet. Neue Versionen stehen im AppStore von Apple und im Google Play Store zum kosten­losen Down­load bereit, wie Mobiflip berichtet. Die Telekom will Kunden ermun­tern, die Anwen­dung verstärkt zur Verwal­tung ihrer Fest­netz- und Mobil­funk­ver­träge zu nutzen. So könnte die herkömm­liche Kunden­betreuung entlastet werden.

Als Anreiz zur Nutzung der MeinMagenta-App vergibt die Telekom jeden Monat ein Daten­geschenk von 500 MB - auch für Prepaid­karten-Besitzer. Nun hat der Bonner Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern speziell für Prepaid­kunden weitere Verbes­serungen vorge­nommen, wie der Chan­gelog verrät, den die Telekom im Apple AppStore und Google Play Store veröf­fent­licht hat.

Screenshot: teltarif.de Unter anderem hat der Konzern die Prepaid-Aufla­dung komplett über­arbeitet. Als Aufla­debe­träge lassen sich 15, 30, 50 oder 100 Euro auswählen. Zudem ist es über die MeinMagenta-App möglich, einen bereits erwor­benen Auflade-Code einzu­lösen. Weiterhin weist die Telekom darauf hin, dass über die App derzeit nur die Sofort­auf­ladung per PayPal oder Kredit­karte ange­boten wird.

Nicht alle Auflade-Wege per App nutzbar

Neu ist die Möglich­keit, über die App nun nicht nur Guthaben für den eigenen Mobil­funk-Anschluss, sondern auch für andere Teil­nehmer mit einer Prepaid­karte von der Deut­schen Telekom zu kaufen. Für auto­mati­sche Aufla­dungen und andere Bezahl­arten verweist der Netz­betreiber auf einen Web-Link abseits der App.

Neues Prepaid-Auflademenü

Screenshot: teltarif.de Der Chan­gelog führt zudem Fehler­behe­bungen und Opti­mie­rungen auf, die nicht weiter erläu­tert werden. Nach wie vor nicht möglich ist die Nutzung der Anwen­dung für Geschäfts­kunden-Verträge. Bekommt man nach der Instal­lation und bei Nutzung einer mobilen Daten­ver­bin­dung zunächst sogar noch sein im aktu­ellen Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bares Surf-Volumen ange­zeigt, so verschwindet selbst diese Angabe, wenn man sich mit dem Telekom-Login einloggt.

Die Telekom bietet als einer der ersten Mobil­funk-Provider in Deutsch­land auch die eSIM-Nutzung für Prepaid­kunden an. Vertrags- und Prepaid­kunden können ihre physi­sche SIM-Karte eben­falls über die Mein-Magenta-App in ein eSIM-Profil wandeln. Die Möglich­keit der Prepaid-Aufla­dung über die Smart­phone-Anwen­dung ist noch gar nicht so alt. Vor knapp zwei Jahren wurde das Feature bei MeinMagenta inte­griert.