Runder Geburtstag: Die Marke "Magenta T" wird 30

Wenn es um Marken geht, sind meist Emotionen im Spiel. Preis­bewusste Menschen stehen Marken skep­tisch gegen­über, weil sie fürchten, dass Marken­pro­dukte nur teurer, aber nicht unbe­dingt besser sind als NoName-Ange­bote. Marken­anbieter können aber nicht beliebig schlechte Produkte für viel Geld verkaufen, weil der Verbrau­cher heute viel besser infor­miert ist als früher und leichter wech­selt.

Start­schuss auf der CEBIT '91

Das Logo der damals noch staatlichen Deutsche Bundespost Telekom

Logo: Deutsche Bundespost Telekom Heute vor 30 Jahren wurde die Marke „Deut­sche Bundes­post Telekom“ erst­malig auf der Messe "CeBIT '91" in Hannover der Öffent­lich­keit vorge­stellt, damals noch mit dem stili­sierten Post­horn. Bis dahin war das "Post- und Fern­mel­dewesen" eine staat­liche Aufgabe. Es gab ein eigenes Post­minis­terium und viele Mitar­beiter der "Post" waren Beamte.

Es war damals poli­tischer Konsens, die Post und Tele­kom­muni­kation privaten Unter­nehmen anzu­ver­trauen und damit den Wett­bewerb anzu­kur­beln. Also wurden Post (Briefe, Pakete) und Tele­kom­muni­kation getrennt und unter staat­licher Aufsicht in die private Wirt­schaft entlassen.

BrandZ: Telekom zweit­wert­vollste Marke

Eine Marke ist auf englisch ein Brand. Der Markt­for­schungs­bericht BrandZ unter­sucht und bewertet Marken, welt­weit. In der aktu­ellen Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ wurde die Telekom als "zweit­wert­vollste Marke in Deutsch­land" ermit­telt. Der errech­nete Marken­wert beläuft sich demnach auf 47 Milli­arden US-Dollar (etwa 40 Milli­arden Euro), was einem Wachstum zum Vorjahr um fünf Prozent entspricht.

Damit rangiert das Unter­nehmen noch deut­lich vor den Auto­her­stel­lern BMW und Mercedes-Benz. Platz eins belegt übri­gens der Soft­ware­kon­zern SAP.

Wert­vollste TK-Marke in Europa

Schauen wir uns die Rang­folge in Europa an: Hier listet „Brand Finance Global 500“ die Telekom mit Abstand als die wert­vollste Tele­kom­muni­kati­ons­marke in Europa, was das Unter­nehmen mit Sitz in Bonn natür­lich freut.

Marke T soll Orien­tie­rung geben

Das große T, Markenzeichen der Telekom auf dem Bonner Hauptquartier wiegt 1,5 Tonnen. Die Marke an sich ist 40 Milliarden Euro wert.

Grafik: Deutsche Telekom „Die posi­tiven Ergeb­nisse unter­strei­chen die erfolg­reiche Umset­zung unserer Marken­stra­tegie. Das T gibt den Menschen Halt und Orien­tie­rung. In der Krise haben wir Soli­darität gezeigt und digi­talen Opti­mismus verbreitet. Nicht nur die Netze und Services haben verläss­lich funk­tio­niert, sondern auch die Marke. Die Telekom hat an Vertrauen gewonnen“, betont Uli Klenke, Marken­chef der Telekom. Für ihn steht „magenta T ... für starke Verbin­dungen zwischen den Menschen."

Hoher Bekannt­heits­grad

Fragt man in der Öffent­lich­keit, können über 90 Prozent der Bevöl­kerung mit dem Buch­staben "T" etwas anfangen. Als das "T" in der Schrift­form "Times New Roman" als Marken­begriff entworfen wurde, gab es noch ein weiteres Unter­nehmen, das ein "T" verwen­dete: der Handels­kon­zern Tengel­mann. Doch gleich zu Anfang hatte man sich darüber verstän­digt. Die Tengel­mann-Märkte wurden vor einigen Jahren u.a. an REWE und TeGut verkauft, Tengel­mann heißt heute Tengel­mann21 und ist noch unter den Marken­namen "Obi", "Kik", "TEDi" oder "baby­markt" aktiv.

Tschüss Post­horn – Hallo magenta T

Als das soge­nannte "Corpo­rate Design" der damals noch staat­lich geführten „Deut­schen Bundes­post Telekom“ auf der CeBIT ‘91 erst­malig vorge­stellt wurde, galt dies als Geburts­stunde eines neuen "Zusam­men­spiels von Wort­marke, Schrift und der Farbe Magenta", wie es im Slang der Marke­ting-Fach­leute formu­liert wird. "Mit der Wahl der Signal­farbe sollte die mit der Post­reform ausge­löste Umwand­lung zur Telekom sichtbar werden."

T: Akti­enge­sell­schaft seit 1995

Erst 1995 folgte dann auch die privat­recht­liche Umwand­lung in die Akti­enge­sell­schaft Deut­sche Telekom AG. Dabei trat das Magenta T als Konzern­zei­chen in Erschei­nung. Die Farbe Magenta wurde im Jahr 1995 beim Deut­schen Patentamt unter der Bezeich­nung „kontur­lose Farb­marke“ geschützt. Doch Marken­recht ist vermintes Gelände. Ein Marken­inhaber muss streng darauf achten, dass seine Marke nicht "verwäs­sert" wird. Folg­lich mussten andere Unter­nehmen, die (un)bewusst mit Pink oder Magenta im Farbton auftraten, ihr Erschei­nungs­bild ändern.

Aus Tech­nolo­gie­marke wird Erleb­nis­marke

Die Priva­tisie­rung hatte neues Tempo in die Unter­neh­mens­ent­wick­lung gebracht. Ab Mitte der 2000er Jahre machten das Zusam­men­wachsen von Fest­netz und Mobil­funk, von Fern­sehen und Internet eine neue Stra­tegie erfor­der­lich: Inte­grierte Lösungen statt einer Viel­zahl von Einzel­ange­boten.

Die Telekom posi­tio­nierte sich als "Komplett­anbieter mit Lösungen aus einer Hand" unter dem T-Logo. Eine "Tech­nolo­gie­marke als kunden­ori­entierten Erleb­nis­marke", hier kommen Marke­ting­profis in Schwärmen. Das Marken­ver­spre­chen „Erleben, was verbindet.“

Digi­tale Teil­habe

Heute möchte die Telekom ihre Marke als "nach­haltig für digi­tale Teil­habe" sehen. Jeder soll an den Chancen der Digi­tali­sie­rung parti­zipieren können. Unter dem Hashtag #DABEI möchte die Telekom ein Verspre­chen abgeben. "Denn nur wer dabei ist, kann auch wirk­lich erleben, was verbindet", erklärt Corpo­rate-Blogger Rene Bresgen im Unter­neh­mens­blog die Idee dahinter. Wer übri­gens im Internet die Adresse www.t.de aufruft, landet - wir ahnen es schon - bei der Telekom.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wer in Deutsch­land mit Tele­kom­muni­kation zu tun hat, kommt an der Telekom kaum vorbei. Selbst wer gar nicht Kunde der Telekom ist oder sein will, ist es in den aller­meisten Fällen am Ende doch, weil beispiels­weise die letzte Meile ins Haus von der Telekom kommt oder der Anbieter ein "Bitstream-Produkt" der Telekom seinen Kunden verkauft.

Konkur­rie­rende Unter­nehmen wie Voda­fone, 1&1 oder Telefónica haben Leitungen bei der Telekom gemietet und haben Schnitt­stellen, wo ihre Kunden mit denen der Telekom verbunden werden.

Der Wett­bewerb hat einiges in Bewe­gung gebracht. Der ehema­lige Mono­pol­kon­zern musste - poli­tisch gewollt - Konkur­renz und Wett­bewerb zulassen, die Preise sind teil­weise implo­diert. Es entstanden neue Möglich­keiten, neue Ange­bote. Es entstand mehr Tempo, aber auch mehr Druck auf Mitar­beiter, auf Preise, nicht alle Betei­ligten sind damit immer glück­lich.

Digi­tales Gefälle

Und es hat sich ein digi­tales Gefälle ergeben. Wer "auf dem Land" wohnt, flucht viel­leicht bis heute über lang­sames Internet und wartet sehn­süchtig auf einen Ausbau, der sich "eigent­lich nicht rechnet." Doch anstatt zügig zu bauen, verhed­dern sich lokale Gesell­schaften mit der Telekom.

Es zeigte sich auch, dass viele Wett­bewerber dem Irrtum unter­lagen, "ein güns­tiger Preis" reiche voll­kommen aus, um in diesem Markt erfolg­reich zu sein. Gefragt sind guter Kunden­ser­vice, hohe Verfüg­bar­keit und Zuver­läs­sig­keit und das zu möglichst güns­tigen Preisen. Wie hoch die sein dürfen, ist Geschmack­sache des einzelnen.

Nichts­des­totrotz: An dieser Stelle dem Magenta T einen herz­lichen Glück­wunsch zum Geburtstag.