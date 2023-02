Telekom 5G Hybrid: Mehr Details zum Internet-Beschleuniger

Wie berichtet bietet die Deut­sche Telekom seit Monats­beginn eine neue Option, mit der sich der Internet-Zugang im Fest­netz durch eine Verknüp­fung mit dem 5G-Mobil­funk­netz beschleu­nigen lässt. Inter­essenten haben seitdem die Möglich­keit, auf der Webseite des in Bonn ansäs­sigen Konzerns nach­zuschlagen, ob das Angebot an ihrem Standort verfügbar ist. Erste Nutzer haben Tarif und Hard­ware bereits erhalten.

Unter den 5G-Hybrid-Nutzern befinden sich auch Inter­essenten, die bisher bereits einen LTE-Hybrid-Anschluss von der Telekom genutzt haben. Leser berichten, dass sie die für den 5G-Empfänger gedachte SIM-Karte test­weise in den LTE-Hybrid-Router einge­legt haben. Die Internet-Verbin­dung sei - frei­lich nur über 4G - herge­stellt worden. Wer einen Speed­port Pro besitzt, kann das Gerät somit als Backup einsetzen, das zum Einsatz kommt, wenn die eigent­lich für 5G Hybrid gedachte Hard­ware einmal streikt.

Tarif oder Option

Telekom setzt auf 5G Hybrid

Foto: Telekom Die LTE-Hybrid-Option bleibt bei der Telekom weiter im Angebot. Zudem gibt es 5G Hybrid nicht nur als Option zu den bekannten MagentaZuhause-Verträgen, sondern auch als eigen­stän­digen Tarif. Dieser heißt MagentaZuhause Hybrid und kostet für bis zu zwei Jahre monat­lich 34,95 Euro. Danach steigt der Monats­preis auf 39,95 Euro. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt zwölf Monate.

Der Tarif MagentaZuhause Hybrid liefert über die klas­sische DSL-Leitung maximal 16 MBit/s im Down­stream und 2,4 MBit/s im Upstream. Dazu kommen bis zu 300 MBit/s durch Mobil­funk. Die Kosten für die benö­tigte Hard­ware sind nicht inklu­sive. Speed­port Smart 4 und der 5G-Empfänger können beispiels­weise zusammen im Endge­räte-Service-Paket für 12,95 Euro pro Monat gemietet werden.

Das ist der 5G-Empfänger für den Hybrid-Anschluss

5G-Empfänger für Telekom-Hybridanschluss

Foto: Telekom Der 5G-Empfänger, der mit dem Speed­port Smart 4 verbunden werden muss, ist 190 mal 112 mal 40 Milli­meter groß und etwa 550 Gramm schwer. Das Gerät kommt in einem wetter­festen Gehäuse und muss außen, beispiels­weise am Balkon, am Fenster oder an der Fassade des Hauses montiert werden. Die Telekom will die Empfänger regel­mäßig mit Soft­ware-Updates versorgen. Miet­geräte werden zudem laut Telekom unkom­pli­ziert ausge­tauscht. Tech­nisch möglich sind bis zu 500 MBit/s im Down­stream. Tarif und Option sehen aber offi­ziell maximal 300 MBit/s über das Mobil­funk­netz vor.

Für die Verbin­dung zum Router wird ein zehn Meter langes Flach­band­kabel mitge­lie­fert. Somit muss der Speed­port Smart 4 in der Nähe der Außen­ein­heit aufge­baut werden, die wiederum idea­ler­weise auf der Haus­seite montiert wird, die zur nächst­lie­genden 5G-Basis­sta­tion zeigt. Das könnte zu einer Heraus­for­derung werden, wenn sich zum Beispiel der Tele­fon­anschluss an einer ganz anderen Stelle in der Wohnung befindet.

Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir 5G Hybrid von der Telekom einem Test unter­zogen.

