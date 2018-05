Telekom: EntertainTV jetzt auch für MagentaZuHause Hybrid

Bei der Telekom wird in den Hybrid-Tarifen nicht mehr länger nur gleichzeitig per DSL und LTE gesurft. Ab sofort kann man die Tarife auch mit den hauseigenen Entertain-Tarifen kombinieren.

Die Telekom erweitert ihre MagentaZuHause-Tarife. Bereits seit März 2015 vermarktet die Deutsche Telekom ihre MagentaZuHause Hybrid-Tarife. Bei diesen werden DSL und LTE im Router gebündelt, sodass die LTE-Leitung bei Traffic-Spitzen die langsamere DSL-Leitung unterstützt und somit Dienste wie Videostreaming oder schnelle Downloads ermöglicht. Perfekt geeignet also, um diese Tarife erstmalig mit dem hauseigenen Entertain-Angebot zu kombinieren, denn das war bei den Hybrid-Tarifen bisher nicht möglich.

Günstig in den ersten sechs Monaten

Zur Kombinationsauswahl steht beispielsweise der MagentaZuHause S Hybrid-Tarif mit EntertainTV Plus. Dabei bietet die Telekom Neukunden eine Telefonie- und Surf-Flatrate mit Mobilfunk und digitales Fernsehen für 24,95 Euro an. Allerdings nur die ersten sechs Monate. Danach werden bis zum 24. Monat 39,95 Euro fällig. Des Weiteren muss pro Monat ein Betrag von 4,95 Euro für den HD-Receiver entrichtet werden. EntertainTV beinhaltet Fernsehen mit rund 100 TV-Sendern, von denen über 20 in HD gesendet werden. Die Internet-Flat bietet mit dem zusätzlichen Mobilfunk Hybrid-Turbo bis zu 16 MBit/s im Download und bis zu 2,4 MBit/s beim Upload, bei der Festnetz-Flat wird mit geeigneten Endgeräten Telefonie in HD Voice-Qualität angeboten. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten.

Da sich das Angebot an Breitband-Neukunden richtet, kommt noch ein einmaliger Bereitstellungspreis für einen neuen Telefonanschluss in Höhe von 69,95 Euro hinzu. Dieser muss auch bei den MagentaZuHause M Hybrid- und dem MagentaZuHause L Hybrid-Tarifen entrichtet werden, bei denen ebenfalls EntertainTV hinzugebucht werden kann. In der M-Version, mit dem zusätzlichen Mobilfunk Hybrid-Turbo, sind bis zu 50 MBit/s im Download und bis zu 10 MBit/s im Upload möglich. In der L-Variante sind es bis zu 100 MBit/s im Download und 40 MBit/s beim Upload. Wie bei dem MagentaZuHause S Hybrid-Tarif, schlagen die ersten sechs Monate mit 24,95 Euro zu Buche. MagentaZuHause M kostet ab dem siebten Monat dann aber 44,95 Euro, der L-Tarif sogar 49,95 Euro. Auch die Gebühr in Höhe von 4,95 Euro für den HD-Receiver muss zusätzlich pro Monat entrichtet werden.

Nach der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone bleibt abzuwarten, wie sich die Preise in der Zukunft entwickeln werden.