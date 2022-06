MagentaTV startet neue Option: Sky, DAZN & Magenta Sport

Telekom startet Mega Sport Option

Foto: Telekom Die Deut­sche Telekom startet zum Auftakt der Fußball-Saison 2022/23 eine neue Option bei MagentaTV, die sich speziell an Sport­fans richtet. Das Angebot nennt sich "MegaSport Option" und bündelt die Ange­bote von WOW Live-Sport (früher Sky Sport Ticket), DAZN und MagentaSport. Kunden sollen einen Preis­vor­teil gegen­über der Einzel­buchung der drei Strea­ming­dienste bekommen.

Die MegaSport Option von MagentaTV hat eine zwölf­mona­tige Mindest­lauf­zeit und kann danach monat­lich gekün­digt werden. Kunden, die sich bis zum 31. August für das Angebot entscheiden, bekommen das Paket aus WOW Live-Sport, DAZN und MagentaSport für die Dauer der Mindest­ver­trags­lauf­zeit zum Monats­preis von 39 Euro. Ab September erhöht sich die Grund­gebühr im ersten Jahr auf monat­lich 45 Euro.

Nach Ablauf der ersten zwölf Monate werden für die MegaSport Option gene­rell 48 Euro pro Monat berechnet. Das ist immer noch eine kleine Ersparnis gegen­über der Einzel­buchung der Dienste, die mit insge­samt 51,94 Euro pro Monat zu Buche schlagen würde, wenn sich der Kunde für Jahres­abon­nements entscheidet.

Arnim Butzen: "MagentaTV als Heimat für alle Sport-Begeis­terten"

Foto: Telekom "Magenta TV bietet WOW Live-Sport, DAZN und MagentaSport zusammen in einem Abo zu einem attrak­tiven Preis an. Nur bei uns gibt es zudem alle Spiele der Basket­ball-EM und der Fußball-WM", sagt Arnim Butzen, TV-Chef bei der Telekom Deutsch­land. "Mit der MegaSport Option etablieren wir MagentaTV weiter als Heimat für alle Sport-Begeis­terten. Damit setzen wir unsere Stra­tegie konse­quent fort und bündeln alle rele­vanten Anbieter auf unserer TV-Platt­form."

Ab Start der neuen Fußball-Saison bietet die Telekom bei MagentaTV auch die beiden linearen Programme DAZN 1 und 2 an, die bislang unter anderem über Satellit (in Verbin­dung mit einem Sky-Abon­nement) und in den Kabel­netzen von Voda­fone zu empfangen waren. Die Live-Sport-Kanäle des Sky-Strea­ming­dienstes WOW werden in den EPG auf MagentaTV-Geräten inte­griert.

Über die MegaSport Option bekommen die Kunden unter anderem Zugriff auf Live­über­tra­gungen aller Spiele der 1., 2. und 3. Fußball-Bundes­liga. Dazu kommen DFB-Pokal und UEFA Cham­pions League, Ligen aus anderen euro­päi­schen Ländern, aber auch Sport­arten wie Hand­ball, Basket­ball, Eisho­ckey und American Foot­ball.

Wie berichtet, setzt die Telekom für MagentaTV künftig verstärkt auf OTT anstelle von "echtem" IPTV.