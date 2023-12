teltarif hilft: MagentaTV Independence Day war nicht buchbar

Das Angebot zum Umstieg auf MagentaTV

Bild: Deutsche Telekom Das in einigen Monaten anste­hende Ende des Neben­kos­ten­pri­vilegs im TV-Kabel hat in den vergan­genen Wochen bereits eine Marke­ting-Maschi­nerie ausge­löst: Insbe­son­dere die Anbieter von Internet-basierten TV-Ange­boten über­bieten sich mit Sonder­ange­boten, um die - mögli­cher­weise bald ehema­lige - Kabel-Kund­schaft zu locken.

Die Telekom hatte den 1. Juli 2024 beispiels­weise mit großem Gestus als "Inde­pen­dence Day" ausge­rufen und für ihr Internet-basiertes Produkt MagentaTV fleißig die Werbe­trommel gerührt: Wer als Mieter auf MagentaTV umsteigt, sollte frühes­tens ab Juli 2024 zur Kasse gebeten werden, was im Ideal­fall neun Frei-Monate bedeutet.

Ein teltarif.de-Leser, der das Angebot buchen wollte, stieß dabei aller­dings auf Hinder­nisse - und teltarif.de musste helfen.

Telekom lehnt Auftrag ohne Begrün­dung ab

Anfang November schrieb uns der teltarif.de-Leser:

Im letzten News­letter 44/23 haben Sie u.a. auch über das Angebot der Telekom berichtet (der Wegfall der Umlagefä­hig­keit der Kosten für den TV-Kabel-Anschluss). In diesem Zusam­men­hang bietet die Telekom ja aktuell das Modell an: Für 10 Euro monat­lich ab 7/24 einen Ersatz für den Wegfall des Kabel­anschlusses (Inde­pen­dence Day der Telekom ab 01.07.24). Hier mal ein Hinweis, was mir dazu passiert ist. Ich habe dieses Angebot ange­nommen und habe (für mich voll­kommen über­raschend und absolut unver­ständ­lich) eine Ableh­nung erhalten. Wenige Tage später kam die schrift­liche Bestä­tigung, aus der ich nicht schlau werde. Ist Ihnen das auch schon mal aufge­fallen? Es wäre ja mal inter­essant zu wissen, warum. Der bishe­rige Anbieter ist Unity­media (Voda­fone). Was ich bei mir defi­nitiv ausschließen kann, ist mein Schufa-Score! Der liegt bei unge­fähr 98 Prozent! Das Schreiben der Telekom füge ich Ihnen mal als Anlage bei. Viel­leicht haben Sie dazu neuere Infos?

Guten Tag [...], herz­lichen Dank für Ihr Inter­esse und das damit verbun­dene Vertrauen. So gern wir Ihrem Wunsch entspro­chen hätten, mussten wir Ihren Auftrag nach sorg­fäl­tiger Prüfung ablehnen. Grund für diese Entschei­dung sind unsere unter­neh­meri­schen Vorgaben. Wir verstehen, dass Sie gern die Details erfahren möchten. Es handelt sich jedoch um Krite­rien, die vom Unter­nehmen nicht kommu­niziert werden. Es tut uns leid, dass wir an dieser Stelle nicht trans­parenter sein können. Sie haben natür­lich jeder­zeit die Möglich­keit, unter der Rufnummer 0800 5333250 mit uns über die Entschei­dung zu spre­chen.

Gelöst: Interner Fehler der Telekom

Der Brief von der Telekom an den Leser enthielt in der Tat keinerlei Begrün­dung für die Ableh­nung:

In unserer ersten Antwort erläu­terten wir dem Leser, dass gene­rell kein Unter­nehmen dazu verpflichtet ist, mit einem Inter­essenten einen Vertrag abzu­schließen. Merk­würdig fanden wir das in diesem Fall aller­dings doch, und so boten wir dem Leser unsere Hilfe an.

Nachdem wir den Fall an die Telekom weiter­geleitet hatten, hörte unsere Redak­tion von der Telekom dazu gar nichts. Auch zu den Gründen für die Vertrags-Ableh­nung konnte oder wollte die Telekom keine Stel­lung­nahme abgeben. Im Hinter­grund muss unser Eingreifen aber offenbar doch etwas bewirkt haben. Einige Tage später schrieb uns der Leser nämlich:

Herz­lichen Dank für Ihre Unter­stüt­zung und die Weiter­lei­tung meiner Anfrage an die Telekom. Das Problem wurde jetzt geklärt. [Den] Angaben gemäß gab es wohl unter­schied­liche Perso­nal­angaben, die wohl dazu führten, dass der Antrag abge­lehnt wurde. Es hat also defi­nitiv wohl nichts mit meiner Person zu tun, sondern eher was mit den internen Boni­täts­prü­fungs­richt­linien der Telekom. Da gab es wohl unter­schied­liche Angaben, die vorlagen. Ich habe daher jetzt noch mal den Auftrag für MagentaTV gestellt und dieser ist jetzt anstandslos ange­nommen worden. Also vielen lieben Dank nochmal für Ihre Hilfe!

Die Schufa hat bei Verbrau­chern einen schlechten Ruf - und wenn sie falsche Daten über uns spei­chert, kann das böse Konse­quenzen haben. In einem sepa­raten Ratgeber erläu­tern wir daher, wie Sie richtig bei einem falschen Schufa-Eintrag reagieren und diesen korri­gieren lassen

