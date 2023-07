Die Telekom bietet ab sofort mehr als 50 lokale und regio­nale TV-Programme bei MagentaTV an. Diese werden im Lokal-TV-Portal gebün­delt.

MagentaTV baut sein Programm­angebot für Nutzer seiner Android-TV-basierten Empfangs­geräte weiter aus. Wie die Deut­sche Telekom mitteilt, können ab sofort auch Nutzer einer MagentaTV One und eines MagentaTV-Sticks die Ange­bote von mehr als 50 lokalen und regio­nalen Fern­seh­pro­grammen nutzen. Möglich wird dies durch die im Google Play Store verfüg­bare App Lokal-TV-Portal, die von der Baye­rischen Medien Technik GmbH (bmt) entwi­ckelt wurde und auch auf anderen Geräten mit Android-TV verfügbar ist. Neue Programme auf MagentaTV One und Stick

Fotos: Telekom, Montage: teltarif.de Die Telekom hat zur Inte­gra­tion des Lokal-TV-Portals in die Benut­zer­ober­fläche von MagentaTV eine spezi­elle "Lokal-TV-Lane" einge­führt, die direkt auf die gewünschten Programme verlinkt. Zu den verfüg­baren Programmen gehören unter anderem:

Regio TV Bodensee

Regio TV Schwaben

Rhein-Neckar Fern­sehen

a.TV

allgäu.TV

Franken Fern­sehen

ALEX

naheTV

OK-Kaisers­lau­tern

Chem­nitz Fern­sehen

Dresden Fern­sehen

BLK Regional TV

kulturmd

altenburg.tv

Oskar am Freitag

App für HbbTV, Smart-TV und Strea­ming-Sticks

Wie die Telekom weiter mitteilt, arbeitet der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern gemeinsam mit der Baye­rischen Medien Technik GmbH daran, das Angebot an verfüg­baren lokalen und regio­nalen TV-Programmen weiter auszu­bauen. Welche Fern­seh­kanäle als nächstes inte­griert werden, teilte die Telekom nicht mit. Ziel der Zusam­men­arbeit von Telekom und bmt sei es auch, die Auffind­bar­keit lokaler und regio­naler Inhalte zu verbes­sern.

Das Lokal-TV-Portal ist als mehr­stu­fige inter­aktive Anwen­dung konzi­piert, die als zentrale Marke die enthal­tenen Programme in einer App bündelt. Die Entwick­lung wurde neben der bmt von der Baye­rischen Landes­zen­trale für neue Medien (BLM) unter­stützt. Das Angebot ist neben Android-TV auch für HbbTV, Amazon Fire TV sowie für die smarten Fern­seher von LG (mit webOS) und Samsung (mit Tizen-Betriebs­system) verfügbar.

MagentaTV hat nach Telekom-Angaben derzeit mehr als vier Millionen Kunden. Das Angebot soll lineares Fern­sehen mit Ange­boten verbinden, die zum zeit­sou­veränen Abruf bereit­stehen. Dazu kommen Strea­ming­dienste und exklu­sive Inhalte, etwa Anfang August die Über­tra­gung des Wacken Open Air Festi­vals.

Derzeit bereitet die Telekom eine neue Benut­zer­ober­fläche für ihr Strea­ming-TV-Produkt vor. Die Test­phase hat bereits begonnen und ist auf sechs Monate ausge­legt. Je nachdem, wie die Erfah­rungen ausfallen, könnte der Start­schuss für alle Kunden Anfang 2024 fallen. Wir hatten bereits die Möglich­keit, den neuen Dienst zu testen. In einer weiteren Meldung berichten wir über unsere Erfah­rungen mit MagentaTV 2.0.