Kommende Woche startet die Deut­sche Telekom den neuen Tarif MagentaTV Enter­tain. Hier sind TV Now Premium und Disney+ inklu­sive.

Telekom mit neuem TV-Tarif

Foto: Telekom Die Deut­sche Telekom bringt die Marke "Enter­tain" ins IPTV zurück. Zum 3. August startet der Bonner Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister den neuen Tarif MagentaTV Enter­tain. Damit will die Telekom das größte Inhal­tepaket im deut­schen Strea­ming­markt anbieten. Bekommen die Kunden mit dem seit 2020 verfüg­baren Tarif MagentaTV Smart bereits Zugang zu TV Now Premium von der Medi­engruppe RTL, so ist bei MagentaTV Enter­tain zusätz­lich Disney+ im Preis enthalten.

Der neue Tarif ist glei­cher­maßen für Kunden mit oder ohne Telekom-Fest­netz­anschluss erhält­lich. Wer einen Fest­netz­anschluss von der Telekom hat, kann "echtes" IPTV über die von der Tele­fon­gesell­schaft ange­botenen Media Receiver nutzen. Hier sind TV Now Premium und Disney+ als Apps bereits vorin­stal­liert. Ohne Telekom-Fest­netz kann MagentaTV als OTT-Dienst genutzt werden.

Als App gibt es das TV-Paket von der Telekom unter anderem auf dem MagentaTV Stick, auf dem Apple TV 4K, auf den Smart-TV-Geräten von Samsung, Sony und Philips sowie als Apps für Smart­phones und Tablets, die auf den Betriebs­sys­temen Android und iOS basieren. Auch brow­ser­basiert am Computer kann MagentaTV genutzt werden.

Das kostet MagentaTV Enter­tain

Foto: Telekom MagentaTV Enter­tain wird im ersten Jahr nach der Buchung für monat­lich 12 Euro ange­boten. Ab dem 13. Monat erhöht sich die Grund­gebühr auf 15 Euro im Monat. Zum Vergleich: Würden Kunden die Dienste von Telekom, Medi­engruppe RTL und Disney einzeln buchen, so lägen die monat­lichen Kosten bei 23,98 Euro.

Auch Bestands­kunden haben die Möglich­keit, in den neuen Tarif zu wech­seln. Gegen­über dem seit Herbst 2020 vermark­teten Tarif MagentaTV Smart beträgt der Aufpreis im ersten Jahr 2 Euro pro Monat. Danach liegen die Mehr­kosten gegen­über dem bislang gebuchten Tarif bei monat­lich 5 Euro.

Wer bereits MagentaTV Smart nutzt, bekommt beim Wechsel in den Enter­tain-Tarif demnach Disney+ im ersten Jahr für monat­liche Mehr­kosten von 2 Euro. Danach liegt der Aufpreis für den Strea­ming­dienst von Disney bei 5 Euro pro Monat. Disney selbst berechnet für den Dienst im Monats-Abon­nement monat­lich 8,99 Euro. Im Jahres-Abo kostet der Service 89,90 Euro. Das sind rech­nerisch 7,49 Euro pro Monat.

