Ausblick: Telekom MagentaSport mit weiteren Highlights

MagentaSport sieht sich so erfolg­reich wie noch nie. Die Zuschau­erzahlen sind deut­lich gestiegen. Für 2024 und 2025 kündigt die Telekom weitere Sport-Große­vents an.

Das Telekom-Angebot MagentaSport sieht sich so erfolg­reich wie noch nie: 2023 sei mit mehr als 80 Millionen Live-Zuschauern ein Rekord­jahr für das Strea­ming-Angebot gewesen, teilt die Telekom mit. Insbe­son­dere die Basket­ball-WM habe mit mehr 10 Millionen Live-Zuschauern gezeigt, dass MagentaSport Millionen von Sport­fans erreicht.

Die Topquote erzielte das Basket­ball-WM-Halb­finale Deutsch­land gegen die USA, welches exklusiv bei MagentaSport zu sehen war und bei dem mehr als 2,6 Millionen Zuschauer einschal­teten.

Zuwächse auch bei Fußball und Eisho­ckey

MagentaSport sieht sich auf dem Erfolgsweg

Screenshot: teltarif.de, Quelle: magentasport.de Die Reich­weiten stiegen aber laut Telekom in allen Sport­seg­menten, speziell die Konfe­renzen der 3. Liga und DEL würden immer beliebter. Außerdem wirke die Platt­form als inhalt­licher Impuls­geber in der Sport­bericht­erstat­tung, wie die posi­tive Reso­nanz der Fans und Fach­presse veran­schau­licht.

"Für MagentaSport war das Jahr 2023 sport­lich, inhalt­lich und vom Zuschau­erzu­spruch heraus­ragend", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Die Fans haben die erfolg­rei­chen Natio­nal­teams unseres Landes bei ihren sensa­tio­nellen Leis­tungen hautnah bei MagentaSport erleben können. So etwa die WM-Silber­medaille des Eisho­ckey-Natio­nal­teams und als Höhe­punkt den Welt­meister-Titel der Basket­baller. Und das über alle Kanäle: Im TV, unter­wegs auf dem Smart­phone, online und bei Social Media. So funk­tio­niert Sport­bericht­erstat­tung im digi­talen Zeit­alter."

Konfe­renzen immer beliebter, DEL-Zuwachs um 27 Prozent

In der 3. Liga verzeichne MagentaSport wöchent­lich regel­mäßig sechs­stel­lige Reich­weiten. Die Konfe­renzen am Samstag hätten mit rund 20 Prozent Zuschau­erwachstum stark zuge­nommen, heißt es von der Telekom weiter. Die EuroLeague als beste Basket­ball Liga Europas kam im Sommer sogar auf 30 Prozent Zuwachs. Erfreu­lich sei auch die Entwick­lung im Eisho­ckey. Nach der Rekord­saison 2022/23 mit rund 25 Millionen Live-Sehern können die Nutzungs­zahlen in der höchsten deut­schen Spiel­klasse, der PENNY DEL, in der laufenden Saison nochmal gestei­gert werden und liegen derzeit bei einem Plus von 27 Prozent gegen­über Vorjahr.

Auch die "Video on Demand"-Abrufe (VOD) von MagentaSport im Kalen­der­jahr 2023 seien aus Sicht der Telekom erfreu­lich: Mehr als 11 Millionen Sport­fans hätten im Jahr 2023 die High­lights aus den verschie­denen Sport­arten und -Wett­bewerben gesehen. In Summe erzielten die MagentaSport-Inhalte auf den Social Media und digi­talen Kanälen mehr als 500 Millionen Kontakte. Bei YouTube wurden bei MagentaSport im Vergleich zum Vorjahr die Abruf­zahlen mehr als verdop­pelt.

Natio­nale Top-Ligen und inter­natio­nale High­lights

MagentaSport will für Fußball­fans in diesem Jahr wie gewohnt alle Spiele der 3. Liga live und in der Konfe­renz, das Frauen-Fußball-Angebot mit allen Spielen der Google-Pixel-Frauen-Bundes­liga und der 2. Frauen-Bundes­liga live ausstrahlen. Dazu gebe es jede Woche Topspiele der Regio­nal­liga West und inter­natio­nalen Spit­zen­fuß­ball mit dem Coupe de France und dem Angebot von Sport­digital FUSSBALL, welches für alle MagentaSport Kunden inklu­sive ist. Die 3. Liga startet an diesem Wochen­ende, vier Spiele des fran­zösi­schen Pokals, darunter Top-Klubs wie PSG, werden live gezeigt.

2024 stehen zudem weitere Top-High­lights der Basket­ball und Eisho­ckey Natio­nal­teams an: bei den Eisho­ckey-Herren die WM-Vorbe­rei­tungs­spiele im April und Mai, der Deutsch­land Cup, die U20 WM sowie die WM der Eisho­ckey-Frauen vom 3. bis 14. April. Im Basket­ball finden im Februar und November die Quali­fika­tions­spiele der Männer für die Euro­bas­kets 2025 statt, die im nächsten Jahr dann eben­falls bei MagentaSport zu sehen sein werden.

Der digi­tale Strea­ming-Anbieter Sport­digital Fuss­ball über­trägt den Asien- und Afrika-Cup. Die Große­vents sind auch über eine neue App zu sehen.